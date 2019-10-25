29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

19 ve 20’nci yüzyıl içinde birçok liderler yetişmiştir. Bunlardan bir kısmı geçici olarak isim yapmıştır. Her dedikleri adeta emir kabul edilip, itirazsız boyun eğilmiştir. Bu tip saman alevi gibi parlayan liderlerin ülkelerinin her köşelerine heykelleri dikilmiştir. Bu liderler halkına zulüm, baskı, acı ve gözyaşı bırakmışlardır. Hırsları kendi ulusları içinde kalmayıp diğer uluslara da sirayet etmiştir. Nazi Almanya’sından Hitler, Sovyetler Birliğinden Stalin ve İtalya’da faşist Mussolini. Bunlar bugün tarih sahnesinden silinmiş, heykelleri bile tahrip edilmiştir. Tarihin tozlu sayfalarına kötü ve acı veren insanlar olarak adlarını yazdırdılar.

20. yüzyıla damgasını vuran, vizyon sahibi Atatürk gibi yüzü geleceğe dönük, ölümsüz bir lideri Türk milleti bağrından çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyetinde “Türk” adı bir etnik gurubun değil, değişik renklerden ve köklerden gelen yüzyıllarca bir arada yaşamış, kaynaşmış ortak ilkede birleşmiş Ulusun adı ve kimliği olmuştur. Çağa damgasını vuran büyük önderi sadece biz değil bütün mazlum milletler örnek almıştır. Atatürk, tamamen bir ilke adamı olmuştur. Atatürk “Benden sonra beni benimsemek isteyenler, akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar” demiştir. Atatürk ile Türk Milleti yeniden doğmuştur. Her tarafı işgal edilen yurdumuz mucizeler yaratılarak, tarih yazılarak düşmandan temizlenmiştir.

Kılık kıyafetler yenilenmiş, Latin harfleri örnek alınmış, dil arılaştırılmış, öz Türkçe kelimeler dilimize hâkim olmuştur. Ümmetçilikten Ulus Devlete geçilmiş, kadınlar hak sahibi kılınmıştır, ilk meclise 18 kadın milletvekili seçilmiştir. Atatürk’ün deyimi ile “Büyük bir devrim yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski müesseseleri yıktık. Bunların birçok taraftarları vardır. Fırsat beklediklerini unutmamak; lazımdır” demiştir.

Ulu Önder Atatürk Cumhuriyeti ve geleceğimizi bilinçli olarak gençliğe emanet etmiştir. Cumhuriyet demek, demokrasi sistemi ile yönetilen devlet şekli demektir. Atatürk “Cumhuriyet özgürlük taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartı ile her fikre hürmet ederiz” demiştir.

Cumhuriyet: Demokrasi, Cumhuriyet: Özgürlük, Cumhuriyet: Gelişim, Cumhuriyet: Eşitlik, Cumhuriyet: Adalettir. Cumhuriyet: sağlıklı bir yaşam ve gelecek biçimidir. Onsuz olamayız. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yönden başarı yenileşmeye ve gelişmeye bağlıdır. Bir tek şeye ihtiyacımız vardır. Atatürk devrimciliğini ve milliyetçiliğini sürekli alevlendirmek gerekmektedir. Zira Atatürk demek; gelecek ve çağdaşlık demektir. Değişimden kaçmak imkânsızdır. Türkiye değişmelidir. Türkiye değişecektir. Tabiî ki geriye giderek değil, ileriye doğru değişmelidir.

Rüyamız, misyonumuz ve vizyonumuz mutlaka ileriye; hep ileriye

olmalıdır.

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30 EKİM KARS’IN KURTULUŞU

Vatanımızın her karış toprağı için büyük mücadeleler verilmiştir. Bu kutsal topraklar şehit kanı ile sulanmıştır.

Nitekim Kars ilimiz 43 yıl işgal altında kaldıktan sonra 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşanın önderliğinde 23 Haziranda 1920 de verilen karar doğrultusunda hazırlıklara başlanmıştır. Sarıkamış 29 Eylül’de kurtarılmıştır. Doğu cephesi birlikleri zorlu mücadele içinde 28 Ekim’de Kars’ı almak için harekete geçerek Ermeni direnişini kırarak 30 Ekim 1920’de Kars’ı kurtardı.

Elde edilen zafer hem Kars hem de yeni Türkiye açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. Doğu’daki birlikler Batı’ya kaydırılarak ülke gücü bir noktaya toplanıp büyük bir moral depolanmıştır.

Serhat şehrimiz Kars tarihin her döneminde önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhuriyet dönemi sonrasında eğitim alanında ve okuma yazma bakımından en yüksek düzeye erişmiş bir ilimizdir.

Kars’ın kurtuluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz.