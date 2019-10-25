Tahir Bey’den “Mutlu Şehir” açıklaması

Önceki akşam, masamı toplayıp gazete binasından çıkmaya hazırlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aradı.

“Mutlu Şehir Zirvesi” ile ilgili dünkü yazımı internetten okumuş, bir konuya açıklık getirmek istemiş.

“Kartepe Zirvesi” ile ilgili internette yer alan tanıtım yazısındaki anlamsız ifadelere…

Yazımı okur okumaz onlar da siteye girmişler, o anlamsız tanıtım ifadelerinin nereden kaynaklandığını araştırmışlar.

Zirve “uluslararası” olduğundan, internet sitesi İngilizce hazırlanmış, tıklayınca Google metni Türkçeye çeviriyormuş.

Yani Türkçe metindeki anlamsız ifadeler Google’un çevirim hatasından kaynaklanıyormuş.

Sitede Türkçe için ayrı “link” varmış.

www.kartepezirvesi.com...

Buradaki Türkçe ifadeler gayet düzgünmüş.

Tahir Bey, bunları söyledi.

Yazımın diğer bölümleri için de “Eleştirilerinize saygı duyuyorum” dedi.

Başkan Büyükakın’a, konuya açıklık getirdiği için teşekkür ettim.

Telefonu kapattıktan sonra o linke girdim, karşıma gerçekten düzgün bir Türkçe çıktı.

Durumu sizinle paylaşıyorum.

Emekli maaşınız ne kadar olacak?

Diyelim, emeklisiniz…

Yılın sonu yaklaşıyor, 2020 yılında emekli maaşınızın ne olacağını biliyor musunuz?

Bilmiyorsunuz.

Ama bilenler var.

Emekli milletvekilleri…

Emekli başbakan ve bakanlar…

Emekli cumhurbaşkanları…

Yani emekli devlet büyüklerimizin yeni maaşları belli!

Şöyle:

*Emekli milletvekillerimizin 2020 maaşı, 15 bin 210 lira.

*Emekli başbakan ve bakan maaşı, 24 bin 328 lira.

*Emekli cumhurbaşkanlarının maaşı, 32 bin 500 lira.

Nasıl?

Milletin emekli maaşı komik…

Vekilinki astronomik!

Kadınlarımızın yaşam kalitesi

Her yıl “Dünya Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi” raporu yayınlanır.

ABD Georgetown Üniversitesi ile Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü yayınlar bu raporu.

Son raporda Türkiye, 167 ülke arasında 114’üncü.

Kuzey Avrupa ülkeleri, yine ilk sıralarda...

Norveç birinci, İsviçre ikinci, Danimarka üçüncü, Finlandiya dördüncü, İzlanda beşinci…

Raporda; Almanya 17’inci, Portekiz 18’inci, ABD 19’uncu, Fransa ise 20’inci sırada bulunuyor.

Son üç sırada ise Suriye, Afganistan ve Yemen bulunuyor.

Rapor, Türkiye yönünden olumsuz sonuçlarla dolu!

Örneğin…

Ülkemizdeki 15 yaş üzeri erkeklerin sadece yüzde 16’sı “Ailemdeki kadınların bir işte çalışmasında sorun yok” diyor.

Yine, 25 yaş üzeri kadınların eğitim süresi ortalama 8.1 yılken, son listede bu sayı 6.9 yıla gerilemiş.

ABD ve Rusya’nın gerçek yüzü

İktidarın “ABD’ye de Rusya’ya da istediğimizi yaptırdık” sevinci, uzun sürmedi.

Her iki ülke de gerçek yüzlerini ortaya koyuverdi.

Saklamadan gizlemeden Suriye konusunda “ikili” oynadıklarını dünyaya ilan ettiler.

Başkan Trump, YPG elebaşısı Mazlum Kobani’ye övgüler yağdırdı, “Seni görmek için sabırsızlanıyorum” dedi, kendisini ABD’ye davet etti…

Rus Savunma Bakanı başkanlığındaki heyet ise, terörist başı Mazlum Kobani ile telekonferansla toplantı yaptı, son gelişmeleri değerlendirdi.

İşin ilginci, ABD de Rusya da bu teröristle ilişkisini görüntülü olarak tüm dünyaya duyurdu.

Bunun ne anlama geldiği açık.

Demek istiyorlar ki, “Bakmayın siz Suriye konusunda Türkiye ile protokol imzaladığımıza. Biz PYD ile YPG ile çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz…”

Davranışlarının anlamı bu değil mi?

Bu daha başlangıç…

Durun bakalım daha neler yaşayacağız?

ABD ve Rusya, yıllardır gerçek yüzlerini gösteriyorlardı, ama bizler görmek istemiyorduk.

“Dostum Putin, dostum Trump” söylemlerini devam ettiriyorduk.

Bilmem, bu saatten sonra hâlâ “dostum” söylemleri havada uçuşmaya devam edecek mi?