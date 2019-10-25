Kanalizasyon yok, atık su bedeli var!

Büyükşehir yasası gereği, Kocaeli’deki bütün köyler Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandı…

Yani artık köyler, mahalle statüsünde…

Durum böyle olunca, artık köy halkı köy statüsünü unutup, mahalle statüsünde yaşamayı öğrenmeli…

Köylerin mahalle olmasıyla birlikte, bir dizi yeni sistemler de oluştu…

Örneğin köylerde kanalizasyon ücretleri…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün bu konuyu gündeme getirdi…

Tarhan, Kocaeli’de kanalizasyon olmayan köylerdeki su faturalarına atık su bedeli eklenmesine isyan etti. Bu yanlıştan dönülmezse, avukat tutup köylülerin parasını geri alana kadar bu işin peşini bırakmayacağını söyledi…

ARTIK ÇİFTÇİLİK BİLE YAPMIYOR

Tarhan’ın isyanını birlikte okuyalım;

Köylümüz zaten ekemez, biçemez hale getirildi.

Mahsulü değer görmediği için artık çiftçilik bile yapmıyor.

Bu vatandaşlarımızın çoğunun gelir seviyesi belli.

Kanalizasyonu olmayan köylerde insanlara faturanın 4’te biri oranında atık su bedeli adı altında işlem yapılıyor.

200 liralık faturanın 50 lirası atık su bedeli.

İyi de bu köylerde kanalizasyon yok ki, neyin bedelini alıyorsunuz.

Bu durumdaki hanelerin tespit edilip derhal bu yanlıştan vazgeçilmesi gerekmektedir.

YA İADE EDİLİR YA HUKUK YOLUYLA FAİZİYLE ALIRIZ!

Her şeyin kabul edilebilir ve makul bir yanı vardır.

Bir ayda iki defa doğal gaza gelen zamdan, elektriğe gelen zamma kadar hepsini eleştirebiliriz, tartışabiliriz ancak kanalizasyonu olmayan yerden atık su bedeli alınmasını kabul edemeyiz.

Bütün şehir yasası ile köylünün sırtına bindirilen bu yükten, vatandaşımızı bir an evvel kurtarmalıyız. Sulama işlemi yapan çiftçiden atık su bedeli alınacaksa tarımın kalkınmasından nasıl bahsedeceğiz.

Ya yeni bir düzenleme getirilir, ya da hukuk yoluyla vatandaştan alınan paraları faiziyle geri alıp hak sahiplerine dağıtırız.

VATANDAŞIN AKLIYLA DALGA GEÇİYORLAR!

Her ay elektrik faturalarından, doğal gaz faturalarından “Bakım Ücreti” adı altında para kesiliyor.

Her ay gelip bakım yapan mı var?

Yok.

Ama iş para almaya gelince nereden kaynak yaratacağını bilmeyenler vatandaşın aklıyla dalga geçercesine fatura düzenliyor.

Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar, Tüketici Hakları Dernekleri, Meslek Örgütlerinin tamamıyla birlikte bu düzene dur demeliyiz.”

**

Tarhan’ın kanalizasyonu olmayan köylerde, su faturalarına atık su bedeli eklenmesine isyan etti…

İsyan etmemek elde değil elbet…

Yetkililer, bu soruna bir el atmalı…

Anlaşılan CHP’li Tarhan, bu işin peşini bırakmayacak…

***

Sezer haklı!

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muhtarlar Günü nedeniyle önceki gün Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral’ı ziyaret etti. Ziyarette Saral’a çiçek veren Sezer, muhtarların siyasetten uzak durması gerektiğini söyledi. Sezer doğru söylüyor, maalesef muhtarların büyük bir çoğunluğu siyaset yapıyor… Ayrıca bir partinin de üyesi konumunda… Bazı muhtarlar da her fırsatta AKP’nin borazanlığını yapıyor…

***

Sendikanın ismi değişti

İlimizde Eğitim Öğretim ve Bilim İş Kolu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren EĞİT-BİL-SEN isim değişikliğine gitti…

Genel Kurul kararıyla kısa adı EĞİT-BİL SEN olan sendikanın adı “Eşit Haklar Sendikası” oldu. Sendikanın isim değişikliği tanıtım yazısı, ilgile kurumlara gönderildi…

Sendikanın yeni adı hayırlı olsun.

***

CHP’li Sarı’dan AKP’ye eleştiri var

CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ali Sarı, İzmit Belediyesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu… Sarı şunları ifade etti, “ “Siyasi geldiysen, siyasi gitmek zorundasın. Kimse kusura bakmasın ama düne kadar İzmit Belediyesi’nde staj yapmak isteyen CHP'li gençlerimizi kapıdan geri çeviren bir anlayış vardı. Şimdi ise deve kuşu gibi kafaları kumdan dışarı çıkmıyor. Madem siyaset yapacaksınız gidin partinizin belediyelerinde rahatça yapın. Gerçi bunlarda ne onur var ne de haysiyet. Sözüm yıllarca partizanca davranan AKP'lilere gelsin.”… Anlaşılan CHP’li İzmit Belediyesi, daha uzun süre konuşulacak…

***

Kocaeli’nin atık istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Kocaeli ilinde 13 belediyenin 13 'ünde de atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 712 bin 974 ton atık topladığı belirlendi. Açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,02 kg olarak hesaplandı.