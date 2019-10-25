Selahaddin Dinçel dönemi-önemi…

Tanımam, etmem… İsmini hiç duymadım… İstatistikleri sağlam… Kocaelispor’da yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Selahaddin Dinçel, 1 Eylül 9175 Manisa doğumlu. Dinçel, 4-2-3-1 formasyonunu benimsiyor. Son olarak Diyarbekirspor’u çalıştıran teknik adam, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor’u 3.Lig’den 2.Lig’e çıkarmış, sezon başında da Diyarbekirspor ile anlaşmıştı. UEFA-Pro-Lisans sahibi Dinçel çarşamba akşamı idmanı izledi, önceki akşam da imzayı attı.

İKİMİZ DE ÇOK AÇIZ…

Engin Korukır defteri kapandı ve bir daha bu defteri ben de çalmak istemiyorum… Günahıyla, sevabıyla bu dönem bitti… Şimdi önümüze bakmak zorundayız… Başarıya aç bir teknik adamın göreve gelmesi iyi bir şey… Kocaelispor o da başarıya aç… Bu ikili buluştuğunda, iyi şeyler olacağına inanıyorum…

ŞEHZADELER ŞEHRİNDEN İMARATORLUĞA…

Manisa… Hocanın doğduğu şehir… Şehzadeler şehri… Bakalım hoca, kendi memleketindeki gibi imparatorluk kurabilecek mi?.. Zira biz adamı bir gecede imparator general yapar, ertesi gün yere çalarız… Bizde bozguncu yeniçeri çok… İstemezük dediler mi, iş biter?.. Benden uyarması…

BOZGUNCU YENİÇERİLER, HAZIR MISINIZ?..

Haydi bakalım, yağlayın kılıçları, çift su verin ki keskin olsun… Vurdun mu hançeri, yaralı bırakmasın, öldürsün… Alın size yeni kurban… Ergun Ortakcı gibi, Ümit Metin Yıldız gibi, Galip Gündoğdu gibi, Engin Korukır gibi bu kelle de alınacak elbette… Bugün ya da yarın… Siz hazırlık yapın ki, namınız yürüsün… Kocaelispor’un başarısı mı, boşveeeer… Borunuz ötsün, rant sürsün yeter…

DÜN GECE, BU GECE, EVVELSİ GECEEEEE…

Dün gece, bu gece, evvelsi gece diye çalar oynardık gençken… İşte Kocaelispor’da da böyle bir gece olacak… Bu sezonun son gece maçı… Selahaddin Dinçel ile rezil mi olacağız yoksa vezir mi, göreceğiz… Eee, ne de olsa sporsever değil skor sever bir milletiz… Al maçı kurtar kelleni… Bizde para çoook… Seni göndeririz başkasını alırız, o olmadı, daha başkası… Yeter ki çark dönsün… Dişliler arasında kim kalırsa kalsın… Tüyü bitmemiş yetimin hakkı mı?... O da nesi ki!..