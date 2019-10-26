Gelin Duvağı (Bougainvillea)

Saygıdeğer Okuyucularım;

Gelin duvağı, sarılıcı bir bitkidir. Ilık iklimlerde, park ve bahçe bitkisi olarak kullanılır; soğuk iklimlerde ise saksı bitkisi olarak yetiştirilir. Gelin duvağı, üzerinde on veya on bir ay gibi uzun bir süre çiçeği olan en güzel sarılıcı bitkilerin başında yer almaktadır. Gelin duvağının turuncu, kırmızı ve eflatun renklerde açan göz alıcı çiçekleri vardır. Gelin duvağını evlerimizin bahçelerine dikeceğimiz zaman güneşli yerleri seçmeliyiz. Ayrıca dikileceği yerin fazla rüzgar almaması ve Güney yönlere dikilmesi tercih edilmelidir. Gelin duvağı; nisbi nemi yüksek ortamlarda, sıcak ve aydınlık yerlerde iyi gelişir. Gelin duvağının dalları büyüdükçe sardırılmak istenilen yerlere bağlanarak sardırılır. Yaz Aylarında bolca su verilir. Gelin duvağının açıp geçen çiçekleri, üzerinde kaldığı zaman elle toplanıp temizlenirse görünüşünü güzelleştirir.

Gelin duvağının yetiştirilmesi çelikle yapılmaktadır. Çelikler, kart dallardan yapılmamalı; pişkin ve düzgün genç dallardan yapılmalıdır. Çeliklerin uzunluğu on beş veya yirmi santim olmalıdır. Çeliklerin yapılması için Şubat ve Mart Ayları, en uygun dönemdir. Gelin duvağında zaman zaman pamuklu bitler oluşmaktadır. Bu bitler görüldüğü zaman bunları öldürücü ilaçlardan biri alınarak mücadele yapılmalıdır. Gelin duvağının budamasını yaparken kart dalları kesmeli; taze dalları ise bırakılmalıdır. Ayrıca ağaç gövdesi üzerinde bulunan kuru, kırık, zayıf ve çok ufak dalların kesilerek temizlenmesi bitkimizin iç kısmının iyi bir şekilde hava almasına ve güneş görmesine fayda sağlayacak; açan çiçeklerin de daha iri, daha dayanıklı ve sağlıklı olmasına etkili olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe