Kartepe zırvası (!)

Kartepe de 3 yıldır bir ZİRVE toplanıyor.

Birincisi 2017 de 26 ülkeden 187 konuşmacı ile yapıldı.

İkinci zirve yılında 31 ülkeden 336 konuşmacı ile tamamlandı,

Üçüncü zirve, 2019 yılında 12 ülkeden 180 katılımcı ile gerçekleşti.

Bu yıl yapılan teması;”Şehircilik ve Mutlu şehir”

Zirveyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organize ediyor.

Paydaşları da var;

Kocaeli,Gebze,Sakarya , İSTANBUL Medeniyet Beyazıt,İstanbul,İbn-Haldun,Yıldız Tek.Uluslararası Saraybosna Üniversiteleri, Kocaeli Sanayi Odası,Kültür Kenti Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği,Youth Action Leadres ve NTV-Medya Sponsor.

Zirvenin Amacı:

“ Dünyada karşılaştığı bir takım sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar “

Kartepedeki zirve her yıl dünya insanlık için büyük önem arz eden ana tema ile düzenlenmektedir.

Bu ana temaya atıfta bulunmak problemlerle bu şekilde tanımlanan problemleri,tanımlarını ve çözüm önerilerini artıran ,disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılır.

Zirvenin sonuçları daha sonra “Kartepe Zirvesi Deklerasyonu” ile küresel halkla paylaşılıyor

Buraya kadar tamam…

Gelelim bundan sonraki ZIRVYA !

Zirveyi izlemek için Kocaelili Gazeteci ve Gazete yöneticileri ,Zirvenin yapıldığı otele alınmamışlar !

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın mensuplarının tüm çabalarına rağmen Kocaeli’li Basın mensupları Zirvenin yapıldığı otele sokulmamışlar !

KOCAELİ’Lİ Gazeteciİeri otele sokmayanlar kim?

CUMHURBAŞKANLIĞI YETKİLİLERİ (!)

KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti konuyu dile getirmiş ve CUMHURBAŞKANLIĞI yetkililerini kınamış…

Yahu, bu nasıl bir anlayıştır?

Adına “Şehircilik ve Mutlu Şehir” diyeceksin ,bu konuda bu şehirde ZİRVE toplantısı yapacaksın,

amma;

Bu şehrin Basın Mensuplarını,gazete yöneticilerini yaptığın ZİRVE toplantısına almayacaksın !

Hani bir ata sözümüz var;

“Çingeneye beylik vermişler önce babasını kesmiş”

Siz kimsiniz be ?

Burası Muz Cumhuriyeti mi?

Hani nerede kaldı BASIN hürriyeti?

Nerede kaldı haber alma özgürlüğü?

KOCAELİ bELEDİYESİNİN ÖDEDİĞİ PARA ,İLE Kartepede 5 yıldızlı otelde 3 gün yiyip-içip sefa süreceksin

Bu kentin gazetecisini yaptığın “Şehircilik ve Mutlu şehir” temalı ZİRVE toplantısına almayacaksın !

Sizin “Mutlu şehir ve Şehircilik” anlayışınız bu mu?

Yazıklar olsun size !

Umarım,Cumhurbaşkanlığı yetkilileri KOCAELİ Gazetecilerinin KINAMA yazısına bir ÖZÜR yazısı ile cevap verir,Cumhurbaşkanlığı yetkilileri bundan sonra Kartepe’de yapılacak zirve toplantılarında bu gibi ZIRVA hareketlerde bulunmazlar…

Aynı konuda;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakından da bir açıklama beklendiği unutulmasın…