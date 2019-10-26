Mutlu olmak istiyorsanız kabullenmeniz gereken 10 ŞEY!

Hayatın kullanma kılavuzu veya mutluluğa 10 adımda ulaşmanın yolu yok.

Hayatta her şeyi olan insanlar bir boşluk hissederken, neredeyse hiçbir şeyi olmayanların her zaman yüzlerinde bir gülümseme ile gezinmelerini kimse açıklayamıyor.

Mutluluk, mantıklı bir formüle sahip değil, somut hiçbir şey uzun zamanlı bir mutluluğu garanti edemiyor.

Çoğumuz, var olmanın ağırlığı altında eziliyor ve mutluluğun sahip olduklarımızın tersine, hep arayışından olduğumuz ve olacağımız bir şey olarak görüyoruz.

Hedefler koyuyoruz, belirli şeylerin mutlu olmamıza yeteceğini sanıyoruz, daha fazla para, çok daha fazla ayakkabı ya da ev almak…

Sonra, bu sıraladıklarımıza kavuştuğumuzda, neden hala aynı hissettiğimiz sorusunu cevaplayamıyoruz. Olay şu ki, kimse mutluluğun ne olduğunu veya nasıl ulaşacağını bilmiyor (aslında ona sahip olsalar da).

Ama, eğer kendimizi, mutluluğun kendi kafamızda yarattığımız bir çerçeve olduğu teorisine inandırırsak, üzerinde uğraşmamız ve kabul etmemiz gereken birkaç şey kalıyor;

1-Her şeyi kontrol edemezsiniz, bunu kabullenin.

Değiştiremeyeceğiniz şeyleri takıntı yapmak yerine değiştirebileceğiniz şeylerin kontrolünü ele alın. Aynı şeyleri yapmaya devam edip farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor.

2-Hayatınız planladığınız veya beklediğiniz şekilde ilerlemeyebilir.

Herkesin 5 ya da 10 sene sonraki hayatı hakkında birkaç fikri vardır. Bundan dolayı, her birimiz, kendi yarattığımız gerçekleşmemiş beklentilerin gölgesinde yaşarız ve kendimizi "Şimdiye kadar zengin olurum sanmıştım." ya da "Şimdiye kadar evlenirim sanmıştım." tarzında cümleler kurarken buluruz. Gerçek şu ki, hayatınız gözünüzde canlanandan çok farklı yönde ilerleyebilir, ama çıktığınız yolculuğun farklı olması aynı yere varamayacağınız anlamına gelmez.

3-Yol tümseklerle dolu olacak.

Sorunlarınızı değil sahip olduğunuz iyi şeyleri sayın (Gülücüğe odaklan). Hayatınız hiçbir zaman mükemmel olmayacak, çünkü öyle bir şey yok. Zamanımızın çoğunu, sahip olduğumuz harika şeylere odaklanmak yerine nelerin daha iyi olabileceği hakkında yakınarak harcıyoruz. Sorun şu ki, yetersizliklere odaklanarak hiçbir zaman mutlu olamazsınız çünkü bir süre sonra tek görebildiğiniz şey onlar olur.

4-Sizinkinden güzel bir hayata sahip birisi illa ki olacak.

Mutluluğun sırrı, başka insanlarınkiyle kendinizinkini karşılaştırmamaktan geçiyor.

5-Hayatınızın tam olarak olması gerektiği gibi ilerlediğini kabul edin.

Bazı şeylerin olması gerektiği için gerçekleştiğini düşünürüz, çünkü buna mecburuz. Her ufak hareketin daha fazla rastgele şeyler doğurduğunu ya da en küçük kararların bile gelecekteki etkisinin devasa olduğunu düşünmek fazlasıyla korkutucu, o yüzden, (evde) denemeyin. Ne olması gerektiği hakkında kafa yormayı bırakın ve şu an yaşadığınız şeyi yaşayın - bir sebebi var ki oluyor (yani, öyle umuyoruz).

6-Kontrol edebildiğiniz çok şey var zaten.

Gerisi şans ve zamanlama ile alakalı... Hikayenize biraz inanın, henüz bitmedi. Şu an mutsuz olsanız bile, 24. bölümden sonra hikaye yön değiştiriyormuş diye duydum.

7-Hatalar yaptınız ve büyük ihtimalle yapmaya devam edeceksiniz.

Dünyanın sonu değil. Her pişmanlık sonrası kafayı yemek yerine, kendinize "Bir sene sonra önemli olacak mı?" diye sormayı deneyin, eğer cevap "hayır" ise saatler boyu üzülmenizi gerektirecek bir şey değildir belki de.

8-Herkesi memnun edemezsiniz.

Herkesi mutlu etmek için çok fazla zaman harcarsanız, kendiniz dışında herkesi memnun etmiş bulursunuz kendinizi. Arada bir hayır demeyi öğrenin, bazen, sadece sizin için önemli olan şeylere odaklanmanız gerekebilir.

9-Bazı şeyler kontrolünüz dışında gelişir, bırakın olsunlar.

Kontrol edemediğiniz şeylerle savaşmak sadece enerji kaybına yarar. Bir tabağı fırlatıp parçaların gideceği yerleri kontrol etmeyi bekleyemezsiniz. Zor zamanlar geçirirken, parçaların nereye isterse oraya düşmesine izin vermek ondan sonra birleştirmeye çalışmak en iyisi olacaktır.

10-Hedefler seçin, sonra onları yıkın.

Hayat ihtimallerle dolu olduğunda daha heyecanlı. Amaçlarınızı belirleyin ve istediğiniz bir şeye ulaşmak için uğraşın. Ancak bunu yaparken, mutlu olmanın, istediğiniz her şeye ulaşmak olmadığını hatırlamaya çalışın, onlara ulaşmaya çalışırken ne kadar eğlendiğiniz ile alakalı.

Alıntı:Bengisu Azder (Onedio üyesi)

MUTLULUKLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

-Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir; onu inşa etmek gerekir. “Doğan Cüceloğlu”

-Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. “Edward Newton”

-Mutluluk bizde olmadığı halde, başkalarına verebileceğimiz tek şeydir. “Albert Schweitzer”

-Mutluluk; özgür bir toprak üstünde, özgür bir halk arasında, özgür iş görmektir. “Wolfgang Van Goethe”

-En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar “Goethe”

-Mutluluk bile haddini aşarsa, azap olur. “L. Annaeus Seneca”