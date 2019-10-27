Belediyeden yeni bir budama faciası

Belediyenin kentin ağaç dokusundan sorumlu teknik elemanları bilmek ve öğrenmek zorundadır ki kent ağaçlarının iyi gelişmesi için budanmaları gerekli değildir.

Çünkü; budama yaprak kaybı demektir ve ağaç, yapraklarından fotosentez yaparak beslendiği için beslenme yetersizliğine yol açar.

Bu nedenle kentlerde budama sadece çok gerekli hallerde (örneğin dalların elektrik hatlarına ulaşması, yaya ve taşıt trafiğini engellemesi, hastalıklı kuru dalların düşme tehlikesi vs.) ve en düşük düzeyde, tacın simetrisi korunarak uygulanmalıdır.

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Bütün bitkiler gibi ağaçların yapraklarının yaptığı fotosentez sonucu oluşan glikoz, yaz sonunda yapraklardan ağacın gövde ve köklerine gönderilir ve orada amidoya dönüştürülüp rezerv madde konumunda saklanır.

Bu gönderimi tamamlayan yapraklar klorofil kaybettiği için sararır ve düşer. (İğne yaprakların aktivitesi sona erer).

Bahar geldiğinde ağaç bu rezervi yeni sürgünler oluşturmakta, odun üretmekte ve oluşmuş yaralarını tamirde kullanır.

Bu rezerv madde yetersiz olursa ağacın gelişimi aksar ve mantar, böcek gibi zararlılara karşı direnci düşer.

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Bir ilkokul öğrencisinin bile çok kolayca anlayabileceği gibi çınar, ıhlamur, akçaağaç gibi geniş yapraklı bir ağaç, bütün yaprakları dökülmeden budanırsa, budanmış dallar üzerindeki yapraklarda, fotosentez sonucu oluşmuş glikoz ağacın kök ve gövdesine ulaşma imkanı bulamaz ve rezerv madde olarak depolanamaz.

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Bu demektir ki geniş yapraklı ağaçlar BÜTÜN YAPRAKLARINI DÖKMEDEN BUDANMAZ. Buna dünyanın en geri ülkelerinde bile uyulur.

Durum bu olduğuna göre Şirintepe’yi Kuruçeşme’ye bağlayan tali yol üzerindeki ağaçlar, üzerleri yaprak dolu iken dünden beri neden budanıyor?

Bu budama faciasına acaba hangi bilgi düzeyi imkan veriyor?

Çok merak ediyorum.