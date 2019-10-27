Atatürk ve Cumhuriyet...

Atatürk kimdir? diye düşündüğümde, aklıma şu şunlar geliyor;

622 yıl, bir sülalenin egemenliğinde “KUL” kimliği ile yaşamış,

“kaderi ve kederi” ve yaşam güvencesi bu sülalenin insafına kalmış,

okur-yazarlık oranı binde 2’lerde takılıp kalmış,

Saray’da “Arapça-Farsça-Türkçe” karışımı bir “yaban dili” kullanılırken, Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın Türkçesi ile beslenmiş,

dünyada olup bitenden habersiz ve gelişmelerden nasibini alamamış bir halkı ayağa kaldıran;

Saray saltanatı gelişen güçlerin egemenliğine boyun eğerken,

ANADOLU UYANIŞINI yaşatan;

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile “ÖZGÜR BİR ULUS” oluşturan, bu ulusa “ONUR ve KİŞİLİK” kazandıran;

Bu güzel halkın ülke yönetiminde söz sahibi olması için “CUMHURİYET’i” kuran;

Devrimleri ile bu halkta “Ekonomik ve siyasal uyanış, ulusal bilinç ve özgüven” oluşturmayı hedeflemiş;

“GELECEĞE DAİR HEDEF VE ÖNGÖRÜLERİ” ile “GERÇEK BİR DEVLET ADAMI” kişiliği olan; Aldanmamış, aldatılmamış!

Bu ulusun mutlu yaşamasının temel koşulunun “Ekonomik - siyasal özgürlük ve BARIŞ” olduğunu gören; bu nedenle “Yurtta barış, dünyada barış” diyen kişinin adı Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

Ya Cumhuriyet nedir?

Bir ülkede, itilip kakılmadan, hak ve özgürlük tecavüzüne uğramadan, önce İNSAN sonra da VATANDAŞ kimliği ile;

İnancı ve etnik kökeni ne olursa olsun, “AYRICALIKSIZ” yaşama olanağı sunan;

Vatandaşına, siyasal egemen olan gücün insafına boyun eğmeden, kendi emeği ve onuru ile yaşama olanağı sağlayan,

Vatandaşına “düşünce ve kanaat özgürlüğü” teminatı veren,

“İNSAN OLMA” ve “İNSAN HAKLARI” bilinci kazandıran,

Farklı siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlere sahip olabilen insanların,

HUKUK GÜVENCESİ içinde ve BARIŞ içinde yaşayabildikleri düzenin adı CUMHURİYET’tir…

Bize bu değerleri hatırlatan, yaşatan ve onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünde Atatürk’e saygılı, Cumhuriyet değerlerinin bilincinde, insanı, yurttaşını ve tüm insanlığı sevgi ve saygı ile kucaklayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.