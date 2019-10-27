Umuttepe’deki üstgeçit ne zaman hizmete girecek?

Kocaeli Üniversitesi’nde 80 bin civarında öğrenci var…

Ayrıca Tıp Fakültesi Hastanesi de, yurtlar da bu bölgede…

Yani anlayacağınız bu bölgede müthiş bir yoğunluk var…

ÜSTGEÇİDE ARAÇ ÇARPMIŞ

Gelelim konumuza…

Önceki gün Derince’de bir esnafla karşılaştım…

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenci velisi…

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B kapısı önündeki üst geçitten bahsetti…

Üst geçidin adı Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üstgeçidi…

Söylediğine göre üst geçide temmuz ayında araç çarpmış…

Üst geçit hasar görmüş…

Üstgeçit tehlike arz ettiği için de yaya trafiğine kapatılmış…

ÜSTGEÇİDE PANKART ASILMIŞ

Üstgeçidin üzerine de bir pankart asılmış…

Pankartta “Araç çarpması nedeni ile hasar gören yaya üst geçidi güvenlik amacı ile yaya trafiğine kapatılmıştır” yazıyor…

Araç üst geçide çarpmış, tedbir olarak yaya trafiğine kapatıldı…

Peki, aradan 3-4 geçmesine rağmen, bu üstgeçit neden onarılmıyor…

Onarılıp, neden tekrar hizmete açılmıyor…

YA TRAFİK KAZASI OLURSA?

Üstgeçit kapalı olunca öğrenciler ve vatandaşlar trafik ışıklarının bulunduğu bölgeden karşıya geçiyorlar…

Yarın, öbürsü gün ışıklarda bir trafik kazası olsa, bunun vebalini kim ödeyecek…

Aslında Büyükşehir Belediyesi, bu tür konularda duyarlı…

Ama aradan aylar geçmesine rağmen hasar gören bir üstgeçidi onarıp, hizmete sokmaması da çok garip…

BÜYÜKŞEHİR’E YAKIŞMIYOR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çıkıp, bu üst geçidi neden aylardır onarmadıklarını ve hizmete açmadıklarını açıklasın…

Ya da derhal o üst geçidi onarıp, vatandaşların ve öğrencilerin hizmetine soksun…

Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu durum hiç yakışmıyor…

Kocaeli Üniversitesi yetkilileri de bu üst geçit olayında, daha etkili olabilirdi…

Anlaşılan Kocaeli Üniversitesi yönetim de bu durumu umursamamış…

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRMELİ

Bu yazımı ihbar kabul edip, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girmeli. İlgili yerlere talimat verip, bu üstgeçidi bir an önce hizmete geçirmeli.