Basınsız bir şey yapamazsınız…

Eyyy Kocaelispor yönetimi… Kocaeli spor basının bu ülkenin en güçlü spor basını gruplarından önde gelenlerindendir… Sadece bu gazete bile 1975’ten beri adım adım Kocaelispor’u izlemiştir… 1986 yılından itibaren de bendeniz bu takımın muhabiri, spor yazarı olarak görevler aldım…

Dayak yedik, dayak attık, ölümlerden döndük. Şimdiye dek 3 spor yöneticisi ağabeyimiz Sancar Şener, Semih Koçana ve Ali Aydemirer’e kanser ve kalp krizi hastalıklarına kurban verdik.

Çamur, yağmur, kar, kış, cehennem sıcağı demeden, otobüs tepelerinde aç bilaç uykusuz, bu takımı takip ettik. Gerektiğinde bizzat para toplayıp otobüs tuttuk, taraftarı maça götürdük. Geçtiğimiz dönemlerde de yönetim basınla uğraştı. Kendi başarısızlığını gazetecilerin üzerine yıkmak istedi. Bendeniz, 1992 yılında o çok şiddetli kar yağdığı sene, tam 28 saatte Trabzon’a ulaştık ve Akçaabat maçının 20. Dakikasında sahaya girdiğimde, tek gazeteci olduğum için, amigo İbrahim Alat, gazetemizi arayıp hayatımda endişe ettiğini bildirmiş ve gazetecisiz bir takımın olamayacağını açıkça söylemiştir.

Birçok gazeteci arkadaşımız, Avusturya ve Fransa’nın göbeğinde aç kalma pahasına bu takımı gurbet ellerde de desteklemiştir. Sporting Lizbon ile oynanan kupa rövanşında, bir gazeteci kardeşim 2 kişilik yatakta dördüncü olmayı göze almış ve 4 saat uykuyla maçı izleyip geri dönmüştür.

Bu örneklerin binlercesini burada yazabilirim. Yeni hoca Selahattin Dinçel’e yönetim baskı yapıyorsa bilemem. Ama eğer öyleyse, durum daha da vahim. Hoca şimdiden ipleri kaptırmış demektir ki, Allah korusun. Bu ortamda takımın başarı sağlaması mümkün değildir.

Sayfamızın diğer bölümünde protesto haberini iyi okuyun. Her türlü gerçek orada var. Kocaelispor’un basınla kavga etmesi, en büyük handikaptır ve en büyük yarayı verir. Benden söylemesi. Protestoya TSYD de kayıtsız kalmamalıdır Gazeteciler Cemiyeti de…

Yönetim en kısa sürede basını bir araya toplamalı ve barış çubuğunu uzatmalıdır. Kocaelispor, basınsız ismini duyuramaz, yetim kalır.