Anonim şirketlerde hangi çoğunlukta kararlar alınabilir?

Anonim şirketler sonuçta bir sermaye şirketidir. O nedenle şirketle ilgili verilecek kararlarda, ortakların toplam içindeki pay oranı önemlidir. Ancak bu her şeyin %51 pay gücüyle olacağı anlamına da gelmez.

Hangi tür kararlar hangi oranlarla verileceği Türk Ticaret yasamızda ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Öncelikle genel kurullarda alınacak kararlar için şirket ana sözleşmesine bakmak gerekir. Bazı durumlarla ilgili olarak yasaya aykırı olmamak koşuluyla ana sözleşmede özel çoğunlukla ilgili belirlemeler varsa bunlar uygulanır.

Örneğin sermayenin azaltılması ile ilgili yasal düzenlemede nisap %75’tir. Şirket sözleşmesinde bu oranın altına düşülmeyip üstünde düzenleme yapılabilir. %80 olarak ana sözleşmede belirtilmişse %80 uygulanır.

6102 sayılı TTK ’da bu konulardaki düzenlemeler şöyledir:

1-) Oybirliği ile alınması gereken kararlar

- Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük getiren kararlar

- Şirketin merkezinin yurtdışına taşınması ile ilgili kararlar

- Anonim Şirketin Kooperatife dönüştürülmesi ile ilgili kararlar

2-) Sermayenin %75’i ile alınması gereken kararlar

- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi ile ilgili karar

- İmtiyazlı pay sahibi oluşturulması ile ilgili kararlar

- Ada yazılı payların devirlerinin yasaklanması ile ilgili kararlar

- Sermayenin azaltılması ile ilgili kararlar

- Şirketin feshi ve tasfiyesi ile ilgili

3-) Sermayenin %60 ile alınacak kararlar

- Tasfiyeden dönülmesi ile ilgili kararlar

4-) Esas sermayenin % 50’si ile alınacak karar

- Esas sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili kararlar şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunanların oy çokluğu ile alınır.

İlk toplantıda çoğunluk olmazsa bir ay içinde 1/3 çoğunluklarda toplantı yapılabilir.

5-) Sermayenin % 25 ile yapılan toplantı

- Çağrılı genel kurulda sermayenin en az ¼’ünü karşılayan payların sahiplerinin ve temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.