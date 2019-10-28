Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınmanın referansı muhtar olmak mıdır?

Demokrasinin beşiği muhtarlık seçimleridir. Muhtarlık seçimleri tam bir doğrudan demokrasi örneğidir. Muhtarlar da yıllardır partiler üstü çalışırlardı? Şimdi mahallelere çevrildi ise de; köyde camii imamı, ilkokul müdürü ve muhtarlar köyün birçok sorununu ortak çözerlerdi. Bu nedenle yeni Türkiye cumhuriyetinin ilk kanunlarından birisi köy kanunu olmuştur. Sayın cumhurbaşkanı da gerek cumhurbaşkanı ve gerekse AK Parti genel başkanı olarak bunun farkında olmalı ki; zaman zaman muhtarları toplar ve onlarla konuşur, sorunlarını dinler.

AK Parti kuruluşundan bu yana mahalleleri muhtarlarla birlikte örgütleyerek başarı kazanıyor. Eğer bir mahalle yada köyde muhtarı kendi partisine yakın değilse, oradaki parti temsilcisine iktidar gücünü kullanarak muhtar düzeyinde görevler vererek kendisine uzak muhtarı devre dışı bırakıyor. Sonra muhtarlık seçimlerine müdahale ederek becerebilirse oradaki muhtarı değiştirerek kendi partisine kazandırıyor. Ak Parti her konuda olduğu gibi muhtarlıklarda da, muhtar derneklerinde de durumu siyasallaştırıyor.

Bildiğim kadarıyla muhtarlar 2100 TL civarında maaş alırlar. Muhtarlık binalarının esasında bütün gün açık ve muhtarın da ulaşılabilir olması şarttır. Bu nedenle esasında muhtarların bir işyerinde çalışanlardan çok, o mahallede esnaflık yapan, hemen kendisine ulaşılabilir durumda olan insanlar olmaları daha faydalı olur.

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Geçtiğimiz haftalarda kentin önemli gündem maddelerinden bir tanesi Tavşantepe muhtarının İzmit Belediyesi’nden devamsızlık nedeniyle işten atılması ve hemen nispet edercesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında işe başlatılmasıydı.

Bana gelen bilgilere göre muhtar kardeşimiz; son üç yılda 141 gün kart basarak işe gelmiş ve diğer günler gelmeden 4.500 TL civarındaki maaşı almaya devam etmiş. Kamuoyunda bankamatik belediye görevlisi diye tabir edilen duruma örnek gibi gözüküyor. Bu durumda insanın aklına bir sürü soru geliyor.

Mesela ;

Bahsedilen muhtarı CHP’li İzmit Belediye Başkanlığı neden işten attı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı hemen neden işe aldı? Bu arkadaş muhtar olmasaydı, İzmit Belediyesi’nde Nevzat Doğan’dan bu yana işe gelmemezlik yapabilir miydi? Eğer bu arkadaş muhtar olmasaydı Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendisini işe alır mıydı?

Acaba sadece muhtarlık mı yapıyor, yoksa AKP adına mahallede siyasi çalışma mı yapıyordu da belediyeye işe gelmeme cesaretini gösterdi?

İzmit Belediyesi’nde çalıştığı bilinen Kocatepe, Kuruçeşme, Akmeşe Sultaniye mahallesi muhtarları gibi muhtarlar da aynı şekilde devamsızlık yapabiliyorlar mı?

Kentimizde % 15’ e yaklaşan işsiz ordusu örgütlenerek ey belediye, muhtarı işe aldınız, onun muhtar maaşı vardı, bizde o bile yok. Biz de işsiziz, bizi de işe al diye gitse, belediye bu işsizleri de işe alabilecek mi?

Asıl soru şudur. Acaba muhtarlar bu durumdan rahatsız değil mi ? Muhtarlığın toplumdaki yeri bu tür uygulamalarla zedelenmiyor mu? Muhtarlarımız bu duruma müdahale etmeyi düşünmezler mi? Muhtarlar derneğinin yönetim kurulu üyeleri ne iş yaparlar, ne oluyor kardeşim diye sormazlar mı? Yoksa muhtarlar derneği de mi tamamen siyasallaştı ve iktidar partisinin bir dediğini iki etmez duruma geldi? Siyasi bozulma muhtarlara bu kadar bulaştı mı? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu durumu nasıl izah ediyor.