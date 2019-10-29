Şair şöyle diyor:

“O mahiler ki derya içredür, Deryayı bilmezler…”

Affınıza sığınarak kısaca açıklamak isterim. O balıklar ki denizde yaşarlar ama yaşadıkları denizin kıymetini bilmezler…

Bizim halkımızın önemli bir bölümüne ve içine düşürülmek istediğimiz duruma ne kadar da benziyor değil mi?

Cumhuriyetin; Devlet itibarını, Devletin Dünya Devletleri karşısındaki korunmasını ve değerini, insan olabilenlere sağladığı hak ve özgürlükleri anlamayan ve ya anlamak istemeyen zavallılar olduğu gibi, bunu; kendisinin ve yandaşlarının çıkarları ya da satılmış oldukları ülke içindeki şer guruplarının veya uluslararası düşman oluşumların menfur emelleri nedeniyle yapan hain de, ne yazık ki çok var ama, şurası unutulmamalıdır ki; Onları dahi kurtaracak olan CUMHURİYETTİR!

**

Özellikle Cumhuriyete ve nimetlerine karşı çıkan kadınlarımızın; insan olma değeri taşıyabilmelerinin temeli niteliğindeki Cumhuriyet faziletlerinin farkında olmayacak derecede beyinlerini örümcek sarmış olan,

Cumhuriyet öncesinde, söz hakkı olmadığı, bu nedenle kendisini ifade edemediği için insan içinde yerini ve değerini bulamayan;

**

Kendisini, ailesini, neslini, vatanını idare edecek insanları seçme hakkı bulunmayan,

seçilme hakkı gibi insanlığın gereği temel bir hakkının olduğundan haberi bile olmayan; Bugün bütün aykırı eylem ve söylemlerini dahi, Cumhuriyetle kazandığının bilincine ulaşamayıp bütün kazanımlarını görmezden gelip hatta inkar eden; elinden gideceğini düşünemeyen kadınlarımıza ne demeli…

**

Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz! değerlerinizin ve eserlerinizin kıymetini bilmeyenler de dahil olmak üzere sizlere minnettarız!

Sizlerin birlikte inşa ettiğiniz cumhuriyet ve ilkelerinin değerini bilemeyen ve karşı duran aymazlara karşı, gereğini yeterince yapamayan nesiller olarak; mahcubiyetimizin derecesini anlatabilmek, bu aymaz cahillerin ve kötü niyetlilerin karşı duruş ve tahripkar tavırlarını bizlere bıraktığınız aydın düşünce ve davranışlarla bertaraf etmeden mümkün olmayacaktır...

HER ŞEYE RAĞMEN:

Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemek erdemine erişmiş, onların ışıklarıyla aydınlığa kavuşmuş ve aynı yolda yürümeye kararlı olan,

hukukun üstünlüğüne saygılı ve bağlı,

laik demokratik ve bağımsız Türkiye cumhuriyetinin vazgeçmez bekçiler, aziz yurtseverler;

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU VE CUMHURİYETİMİZ “İLELEBET PAYİDAR“ OLSUN…!