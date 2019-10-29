Kuruluşundan bugüne; Cumhuriyetin Öyküsü...(1)

“İnsan aklı unutkanlık özürlüdür. Ama arşiv unutmaz!”

Ne yazık ki, bu ülkede özellikle Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılanlar bu ülkenin insanlarına ve özellikle genç kuşaklara doğru anlatılmıyor!

Korkunç YALANLARLA aldatıyorlar insanlarımızı.

Oysa GERÇEK bambaşka!

Cumhuriyet’i kuranların 1923’den 1950’ye kadar olan icraatlarını ve 1950 sonrası Türkiye’de yaşanan önemli olayları kronolojik olarak taradım. “Dünden bu güne bu ülkede neler yaşandı?” sorusuna yanıt arayanların bilgilerine sunuyorum. Dileyen, tarihsel belgeleri tarayarak verdiğim bilgilerin doğruluğunu araştırabilir!

Özellikle, Cumhuriyet’i kuranların bu ülkeye kazandırdıkları “ULUSAL VARLIKLARIN” nasıl yok edildiklerinin insafla düşünülmesi umuduyla!

26 Ağustos 1924 : İş Bankası kuruldu./ 5 Mayıs 1925 : Ankara’ örnek bir çiftliğin kuruluşu başladı./15 Ağustos 1925 : Kayseri Motor ve Tayyare Fabrikası için Junker firması ile anlaşma yapıldı. / 13 Eylül 1925 : Bakanlar Kurulu Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine karar verdi. /26 Kasım 1926 : Alpullu Şeker Fabrikası açıldı./ 24 Aralık 1927 : Yavuz gemisi onarımında yolsuzluk söylentileri nedeniyle, İsmet Paşa’nın teklifi ile Bahriye Vekili İhsan Bey hakkında Meclis Araştırması başladı. 16 Nisan 1928’de İhsan Bey suçlu bulunarak cezalandırıldı. ( Bugünkü Meclis’te iktidar partisinin bir üyesi için böyle bir araştırma yapılabiliyor mu?) / 5 Ocak 1929 : Anadolu-Bağdat, Adana-Mersin demiryolları ve Haydarpaşa Limanı satın alındı. / 8 Ocak 1933 : Birinci 5 yıllık Plan kabul edildi. / 18 Haziran 1933 : İzmir Rıhtım Şirketi satın alındı. / 27 Nisan 1934 : Menemen-Manisa ve Basmane-Afyon demiryolları satın alındı. / 14 Ağustos 1934 : İzmit Kağıt Fabrikası ve Paşabahçe Cam Fabrikası temelleri atıldı. Her iki fabrika da iki yıl sonra üretime geçti./ 19 Ekim 1934 : Turhal Şeker Fabrikası açıldı. / 18 Aralık 1934 : İstanbul “Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi” satın alındı. / (21 Şubat 1935 : İzmir Havagazı şirketi satın alındı. / 9 Nisan 1935 : İstanbul Telefon Şirketi satın alındı. / 16 Eylül 1935 : Kayseri Bez Fabrikası’nın bazı üniteleri hizmete açıldı. / 23 Ekim 1935 : ETİBANK hizmete girdi. / 20 Temmuz 1936 : Montrö Antlaşması imzalandı, Boğazların tüm hukuki hakları Türkiye’ye geçti. / 1 Ocak 1937 : Sirkeci-Edirne demiryolları satın alındı. / 3 Nisan 1937 : Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temeli atıldı. / 9 Kasım 1937 : Nazilli Bez Fabrikası Atatürk eliyle açıldı. / 1 Ocak 1938 : Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı. / 2 Ocak 1938 : Bursa Merinos Fabrikası hizmete girdi. / 24 Ocak 1938 : İzmir Telefon Şirketi satın alındı. 11 Nisan 1938 : Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi satın alındı. / 23 Mayıs 1938 : İstanbul Elektrik Şirketi satın alındı. / 13 Temmuz 1938 : Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.

10 Kasım 1938 : Mustafa Kemal Atatürk’ü yitirdik!

O’nun 15 yıllık görev döneminde, fabrikalar kuruldu, yabancıların eline geçen elektrik, telefon, demiryolu şirketleri satın alındı. Üstelik hiçbir dış borç alınmadan!..

MİLLİ ŞEF-İNÖNÜ DÖNEMİ (1938-1950)

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, henüz görevinin ilk yılında 2. Dünya Savaşı ile karşılaştı. Başta CHURCHİLL olmak üzere, Batı’lı emperyalist ülkeler Türkiye’yi bu “paylaşım savaşına” girmeye ikna etmeye çalışıyorlardı. Savaş sonunda da “yeniden paylaşım” hesapları içindeydiler! İnönü’nü zokayı yutmadı ve henüz ayağa kalkma çabası içindeki ülkesini bu savaşa sokmadı. Ancak savaş koşullarında ekonomik yaşam beklenmedik darbelerle karşılaşabilirdi. Bu nedenle bir yandan her olasılığa karşı ordu her olasılığa karşı hazır tutuluyor, erzak stoku yapılıyor ve ekmek de karneye bağlanıyordu. Buna rağmen;

10 ylül 1939’da “Karabük Demir Çelik Fabrikası” üretime başladı, / 27-28 Aralık 1939’da “ERZİNCAN DEPREMİ” yaşandı ve 40 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirdi. / 18 Şubat 1939’da PETROL OFİSİ kuruldu. / 17 Nisan 1942 : Köy Enstitüleri Kuruluş Yasası kabul edildi. / 11 Kasım 1942; Savaş koşullarında VARLIK VERGİSİ çıkarıldı. Bu, halkta büyük bir tepki oluşturdu. / 4 Haziran 1944 : Osmanlı borçlarını tahsil için kurulan Duyun-u Umumiye tarihe karıştı. /11 Haziran 1945 : “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” çıkarıldı.

Köy Enstitüleri’nden sonra büyük toprak sahiplerini kaygılandıran Toprak Kanunu üzerine CHP içinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü “Dörtlü Takrir” ile önce yasaya karşı çıktılar ve ardından CHP’den istifa ederek DP-Demokrat Parti’yi kurdular. DP, ilk katıldığı “şaibeli” 1946 seçimlerinden sonra 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimle tek başına iktidar oldu.

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ ( 1950-1960)

DP, her kesime “daha çok özgürlük, adalet ve kalkınma” vaat ediyordu. İşçilere sendikal haklar sözü veriyordu. İlk icraatı ezanın Türkçe okunmasına son verildi! Radyodan dini yayın yasağını kaldırdı. 25 Temmuz 1950’de TBMM onayı olmaksızın Kore’ye asker gönderme kararı aldı. ABD’nin yanında bu savaşa katılmanın karşılığı Türkiye 1952’de NATO üyesi oldu! DP döneminde ABD ile yapılan “İKİLİ ANLAŞMALAR” sonucu Türkiye ABD’nin ekonomik, siyasal ve kültürel güdümüne girdi! Türkiye, ABD üsleriyle kuşatıldı. Ulaşım, eğitim, tarım ve sanayileşme başta olmak üzere pek çok alanda ABD çıkarlarına uyumlu tercihler ülkemize çok yönlü ve büyük zararlar verdi. 21 Ocak 1953’de, petrollerimizin işletilmesiyle ilgili ilk anlaşma ABD firmasıyla yapıldı. 21 Temmuz 1953/ Profesörlerin siyasetle uğraşmasını yasaklayan yasa DP oylarıyla kabul edildi. 4 Ekim 1953 / Türk hükümeti, Tunus, Cezayir ve Fas’taki milliyetçilik hareketlerini bastırmayı amaçlayan Fransa’nın politikasını destekledi! Bu nedenle Mısır hükümeti 4 Ocak 1954’de, büyükelçimiz Fuat Hulusi Tugay’a ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı! 27 Ocak 1954 / Köy Enstitüleri kapatıldı. 8 Mart 1954/ Basına ağır yaptırımlar getiren Basın Yasası kabul edildi.30 Mayıs 1954 / DP’ye oy vermeyen Kırşehir ili, ilçe yapıldı. 6-7 Eylül 1955 / 6-7 Eylül Olayları: “Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldı” yalanı üzerine bir grup insan Rumlara ait işyerlerini ve evleri tahrip ederek yağmaladılar. 15 Ekim 1955 / Basına “İSPAT HAKKI” verilmesini isteyen 9 milletvekili DP’den ihraç edildiler. 2 Temmuz 1957 / Osman Bölükbaşı tutuklandı. 7 Eylül 1957 / DP kurucusu Fuat Köprülü partisinden istifa etti. DP “VATAN CEPHESİ” ni kurdu. Toplumsa siyasi gerilim arttı. Ardından “muhalefeti engellemek” için tamamı DP’li milletvekillerinden oluşan “TAHKİKAT KOMİSYONU” kuruldu. İnönü’ye yurt gezilerinde çeşitli saldırılar yapıldı.

27 Mayıs 1960; Ordu yönetime el koydu, DP’li yöneticiler Yassıada Mahkemelerinde yargılandı. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idamları bu ülkede “Siyasi husumet, kin ve öfkenin” temeli oldu.