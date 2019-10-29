Mutlu şehir formülü

Yapılmak istenen zoru başarmak olabilir, farkındalığın çapını genişletmekte olabilir.

Ama Kartepe Zirvesindeki bu yılın teması “Mutlu Şehirler” olunca ortaya bir tartışma konusu çıktı.

Zor ve eleştiriye açık bir konu, “Mutlu Şehirler”

“Hani biz mutluymuşuz da herkese anlatıyormuşuz” gibi bir algı oluştu

Geçtiğimiz hafta yüzlerce insan Kartepe’nin zirvesinde mutluluğun formülünü aradı. Mutlu şehir nasıl olunurdu…

Mutlu şehir olmak için ne yapılmalıydı.

Yüzü bile gülmeyen onlarca insan mutluluk için bir araya geldi.

Günler süren zirvenin ardından mutluluğun sırrı çözüldü. Bundan sonra çalışan kadınlar minibüslerde gece 22.00’dan sonra istedikleri yerde inebilecekler. Böylece mutlu bir şehrin temelleri atılmış olacak.

Gerçi bir anne gece 22.00’da bile halen işteyse ya da işten dönüyorsa orada mutluluktan bahsedemezsin.

Neyse, malum Kartepe Zirvesi bu yıl olaylı başladı. Şehri mutlu etmek için toplanan zirvede önce şehrin basını mutsuz edildi. Neymiş akredite sorunu yüzünden basın salona alınmamış. Ne akreditesi? Biz kırk kişiyiz kırkımızda birbirimizi biliriz.

Böylesi hassas bir programda gazetecileri salona almamak kadar saçma bir şey olabilir mi?

Her insan karşısızındaki insanı mutlu etmek için uğraşsa dünyada mutsuz insan kalmaz. Bu formülden yola çıkarak mutlu şehirler oluştura bilirsiniz. Ya da adını bile çok nadir telaffuz ettiğimiz, küçük şehirler dediğimiz Sinop, Afyonkarahisar ve Bayburt’a gider mutlu insanların, mutluluk sırlarını öğrene bilirsiniz.

Türkiye’de en mutlu insanların yaşadığı ilk üç şehir, Sinop, Afyonkarahisar ve Bayburt. Bu şehirlerde halkın yüzde 75’inden fazlamı mutlu…

Gidin araştırın, “Bu şehrin insanına, “neden mutsuzsun” sorusunu sormaya çekiniyorsak, gidelim bu üç şehirde yaşayanlara, “Siz neden mutlusunuz” diye soralım.

Bence alacağımız cevaplar zirveden de etkili olur.

Koreli hemşerilerimiz gönül okşamayı iyi biliyor

Güney Kore ile Türkiye arasındaki sıcaklığı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu iki ülke ve bu iki ülke insanları birbirlerini seviyor. Birbirlerini önemsiyor. Onlarca yıl ötesine dayanan dostluk bugün çok daha kuvvetli bir şekilde kendini hissettiriyor. Türkiye’ye yapılan yatırımlarla da gönlümüzü kazanan Güney Kore, Kocaeli’de de Hyundai fabrikasıyla yanımızda yer alıyor. Koreli bir yönetim kurulu başkanı tarafından idare edilen fabrika, Türkler için önemli olan her günü, kutsal sayıyor ve ona göre davranıyor. Bu kimi zaman Ramazan ayı oluyor, Koreli başkan alıyor omzuna davulu işçileri sahura davet ediyor, kimi zaman milli bir bayram oluyor, fabrikanın robotlarını 10. Yıl marşıyla dans ettiriyor. Kimi zamanda fotoğrafta gördüğünüz gibi fabrika koridorlarını Türk Bayraklarıyla dolduruyor. Hyundai, 29 Ekim nedeniyle fabrikanın her köşesini Türk Bayrağıyla süsledi. Durum böyle olunca bu hassasiyet karşısında fabrika çalışanları da “Burada olmaktan mutluyum” diye biliyor. Teşekkürler Hyundai, teşekkürler G.Kore…

İzmit Belediyesi’nde bugün kiralama ihalesi var

Aylık ve üç yıllık şekilde kiraya verilecek olan simit satış alanları, çay bahçeleri, açık depo, teknik altyapı alanları, açık spor tesisleri otopark, spor tesisleri ve dernek lokalleri bugün açık teklif usulüyle kiralanacak toplam 20 iş yerilme ilgi olarak yapılacak kiralama ihalesi saat 11.00 itibariyle başlayacak.

Tayfun Balıkçı CHP İlçe başkanlığına aday olacak mı?

Tayfun Balıkçı, CHP’nin Körfez’deki önemli isimlerinden biri… Aslında onu CHP ve İYİ Partililer geride bıraktığımız yerel seçimlerde Tayfun Balıkçı’yı çatı aday olarak görmeyi ümit ediyordu. Bu dönem nasip olmadı. Ama önümüzdeki dönem Tayfun Balıkçı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kongre sürecine giren Körfez’de konuşulan bir diğer kulis ise, Tayfun Balıkçı’nın kongrede ilçe başkanlığına aday olacağı yönünde. Adaylık açıklamaları için delege seçiminin tamamlanmasını beklenen CHP’de, henüz açık açık çıkıp adaylık açıklayan olmadı. Delege seçimlerinin ardından CHP’nin ilçe başkanı taliplilerini teker teker göreceğiz.