Dikkat! 3 Kasım’da sona eriyor

Ad ve soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkân sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Bugüne kadar Türkiye’de 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti.

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Uygulamada en çok değiştirilen soy isim 2026 kez "Top" olurken; onu 1023 kez ile "Koyun", 736 kez ile "Satılmış", 716 kez ile "Çakal" soy isimleri takip etti.

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Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul oldu Ayrıca, “Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi” hatalı yazılan 74 bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için isteyenler yoğun başvuru bulundu. Başvurular kapsamında "Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul, vb." 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

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Kocaeli’de ise 1487 kişi ad ve soyad değişikliği yaptı. Buna göre Başiskele’de 63, Çayırova’da 190, Darıca’da 174, Derince’de 179, Dilovası’nda 110, Gebze’de 263, Gölcük’te 120, İzmit’te 162, Kandıra’da 22, Karamürsel’de 27, Kartepe’de 61, Körfez’de 116 kişi olmak üzere toplamda 1487 kişi adını-soyadını değiştirdi…

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Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Bilginiz olsun…

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Tahir Büyükakın’ın Akar’a cevabı var mı?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, çelenk koyma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı kastederek şunları söyledi; “23 Nisan Ulusal Egemenlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletle temsil ediliyor. Bunu yakıştıramıyorum.” Yani Tahir Büyükakın’ın üç bayrama da katılmadığını söylüyor…Bakalım Büyükakın, Akar’a tatmin edici bir cevap verecek mi?

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Tak şak oda başkanı!

Kartepe Zirvesi’ne kadınlar gece evlerine giderken, sıkıntı yaşadıklarını söyleyince Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “kadınlar bundan sonra saat 22.00’den sonra istedikleri yerde indirilecekler” talimatı verince, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, bunu emir olarak kabul edip, hemen yürürlüğe koyacaklarını söyledi… Kurt’un bu söylemi bize Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in , 'Çiller tak diye söyler, ben şak diye yaparım' sözlerini akıllara getirdi.

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Vatandaş Kent Kart dolum cihazlarından şikayetçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş tarafından koordine edilen Kent Kart dolum cihazlarından vatandaş şikâyetçi. Vatandaşın gişe ve yükleme noktalarında sıra beklemeden yükleme yapmasına olanak tanıyan, her tramvay durağının girişinde bulunan Kent Kart dolum cihazlarıyla ilgili vatandaş para yatırdığı zaman, makinenin hata vermesinden dolayı hem parasından hem de zamanından oluyor. Çözüm olarak ise görevlilerce İzmit Fuarı’nda yer alan Ulaşım Kartları Birimi’ne yönlendiriyor. Vatandaş da bu duruma tepki göstererek “5 lira için Fuar’a mı gideceğim, buradan halledemiyor musunuz” şeklinde tepki gösteriyor.

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Katırcıoğlu’nun KÖY KEYFİ

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TBMM’nin olduğu yaz döneminde başlattığı köy ziyaretlerine fırsat buldukça devam ediyor… Radiye Hanım, bu kez Gölcük Hamidiye ve Ümmiye köylerine gitti… Burada pekmez pişirdi, kestane topladı… Bol bol temiz hava aldı… Siyaset üslubunun sertleştiği, kırıcı açıklamaların peş peşe yapıldığı bir ortamda, bu görüntüler, güzel görüntüler…

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CHP’de emir komuta zinciri!

CHP şu sıralar gündem kongreler… Önce delege seçimleri yapılacak… Sonra ilçe başkanları belirlenecek… Sonra da il başkanı seçilecek… İl Başkanı Cengiz Sarıbay, aday olmadığını söylüyor… Sarıbay önceki gün basın toplantısı yaptı… “Hiçbir parti bizim gibi seçim sistemiyle çalışmıyor. CHP olarak demokratik bir partiyiz, diğer partiler gibi emir-komuta zinciri şeklinde çalışan bir parti değiliz” dedi… Sarıbay,bu konuda haklı… CHP’de 2 Kasım’da Sabancı Kültür Merkezi’nde İl Danışma Toplantısı yapacak… Bu toplantıda bir dizi karar alınacak… Kongre süreciyle ilgili bilgi alışverişinde bulunulacak…