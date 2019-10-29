Ey Selahaddin hocam!..

Bu işler öyle birkaç kişiyle olmaz…

90’lardaki efsane Kocaelispor’un gazeteci bir neferi olarak tecrübemle söylüyorum…

Efsane bir takım yaratmak, tamamen el birliğiyle olur…

Taraftarıyla…

Basınıyla…

Futbolcusuyla…

Başkanıyla…

Yöneticisiyle…

Masörü, malzemecisiyle…

Kentin idari güçleriyle…

İstanbul-Ankara lobisiyle…

Kocaelispor efsane olmuştu…

Sefa Sirmen…

Güvenç Kurtar…

Marka olmuştu…

Sen eğer bu yılları bilmiyorsan, ya da araştırmadıysan, 1-0 geride başladın demektir…

***

Sanıyorum burayı Kırşehir ile karıştırmazsın…

Oradaki şampiyonluğunla burada başaracakların kesinlikle aynı olmaz…

Kutlaması bile birbirine benzemez…

Gerçekçi Kocaeli basını güçlüdür…

Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamaz…

Gerektiğinde aşırı rekabet vardır…

Gerektiğinde de etle tırnak gibi birbirine yapışır ve taviz vermez…

Atatürk’ün ilk basın toplantısını bu kentte yaptığını unutmayınız…

Bu tesadüf değildir…

İlk kağıt fabrikası da burada kurulmuştur…

Unutmayınız…

Her ne kadar basının merkezi İstanbul gibi gözükse de, Seka Kağıt Fabrikası, ülkenin en entelektüel kuruluşu olmuştur ve bu kentin ataları, o fabrikada kültür üretmiştir, basını beslemiştir…

Onun için, şu basına yasağı hemen kaldırın…

Acilen bir organizasyon yapın ve basınla bir araya gelin…

El ele verin…

Tabii ki kurallar olacak…

En başta sizi bu basın destekler, merak etmeyin…

Ama öyle buzdolabından çıkmış kararlarla, Moskovavari yaklaşımlarla bir yere varılamaz…

Bunu da yönetime siz öğretmelisiniz…

Hocalık buradan başlar…

***

Haydi göreyim sizi…

Farklılığınızı gösterin…

Basını hedef gösterenlere aldırış etmeyin…

Hatta siz dur deyin…

Bu basın sizi omuzlayacak, göreceksiniz…

Buzları acilen eritin ve Kocaelispor’un mantığını buzdolabından çıkarıp, halka yayın…

O zaman size gerçekten ve yürekten ‘Hocam’ diyebilelim…

Keskin sirke küpüne zarardır…

Haydi bakalım…

Görelim sizi…

Gecikmeyin…

Bu nasıl karşılama?..

Hiç kusura bakmayın, olumsuz olarak eleştireceğim… Engelsiz yaşama farkındalık amacıyla yapılan koşuda İstanbul’dan sonra ilk durak Kocaeli oldu. Arka sayfamızda bu haberimizi okuyacaksınız… Valimiz Hüseyin Aksoy, çocuklarımızı gerçekten güzel karşılamış. Ama abartılı yönler var. Bu çocuklar otizmli, down sendromlu veya bir başka engeli olan çocuklar. Onları sis bombasıyla, böyle patlayıcı maddelerle karşılamak, bir fotoğrafta da göreceğiniz gibi panik havası yaşatmış. Bence maksadını aşmış. Keşke bu önceden düşünülseydi ve çocuklar daha güvenli ortamda karşılansaydı. Yine de görüntüler gerçekten güzel.