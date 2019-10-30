CHP, nasıl kurtulur?

Şimdi bazılarınız yazının başlığına bakıp, “CHP’nin kurtulacak nesi var? Zıpkın gibi ortada işte” diyebilirsiniz.

Yerel seçimlerde büyük kentlerde elde edilen başarının arkasına sığınıp, “CHP şaha kalktı” diye sevinç çığlığı da atabilirsiniz.

Ama ben görüşümde ısrarcıyım.

CHP’de “kalıtımsal” ve “yapısal” hastalıklar var.

Kolay değil, 96 yıllık partiyi “hastalıksız” ve “heyecanın zirvesinde” sürekli tutabilmek, hiç kolay değil.

Ama böyle de devam edemez.

Eğer ülkemizin yönetiminde gerçekten söz sahibi olmak istiyorsa, bu hastalıklı yapıdan kurtulmalı.

Kendine yeni bir “beyaz sayfa” açmalı.

Peki, parti yöneticilerinin bu yönde hazırlığı var mı?

Ben görmüyorum.

Oysa içinde bulunduğumuz kurultay süreci, CHP için bir şanstı.

Hastalıkların tedavi edilmesi…

Kafaların değişmesi, teşkilatların geleceğe yönelik dizayn edilmesi, böylece yerel seçim başarısının siyasete yansıtılması için önemli bir şans!

Bence, CHP bu şansını da kaybetmek üzere.

CHP’nin hastalıkları

Daha önce yazdım, bir kez daha yazayım.

*”Başarısızlık için” dışarıdan müdahaleye ihtiyacı olmayan bir parti. Bu konuda kendi kendilerine yetiyorlar.

*Aralarında sürekli bir “yer kapma” yarışı var.

*”Ayağını kaydırmak” ve “çelme takmak”, hiç vazgeçmedikleri iki yöntem.

*Parti için mücadele ediyor gibi görünüp, hep kişisel çıkarlarını ön planda tutuyorlar.

*Hep “ben merkezli” siyaset yapıyorlar.

*Herkes kendini “vazgeçilmez” görüyor.

*Motivasyon kaynakları, hep kişisel çıkarları…

*Sadece kendi yerleşik seçmen kitlesine önem verir, diğer kesimi hor görürler.

*Kendilerini okumuş ve elit olarak kabul ederler, başkalarını hep küçümserler.

*Empati yoksunudurlar.

*Rakip olur diye kapılarını hep kapalı tutarlar.

*İktidarı eleştirir, ama kendilerine bakmazlar.

*Sevgisiz ve vefasızdırlar.

*Başarısızlığın hesabı sorulmaz. Başaramayan, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder.

*Partinin başarısını değil, kişisel başarılarını hep ön planda tutarlar. Partinin seçim kazanması için değil, kendilerinin bir yerlere seçilmesi için siyaset yaparlar.

*Her seçimde aday listesinde bulunmayı kendilerine hak görürler.

*Yenilenemiyor, değişemiyor, çoğalamıyor…

*Delege yapısı, ahbap-çavuş ilişkisinden ileri gitmiyor.

*Planlı, disiplinli ve hedefli çalışmaktan hoşlanmazlar.

*Toplumu iyi tanımazlar, insan ilişkileri zayıftır, insana dokunmayı bilmezler.

*Seçim zamanı ortaya çıkarlar, çalışıyor gibi görünürler, diğer zamanlarda kayıptırlar.

*Partinin başarısı için emek harcamazlar, tesadüfen ortaya çıkan bir başarıdan pay kapmak için birbirlerinin boğazına sarılırlar.

*Küçük başarıları abartırlar, “zafer” ilan ederler.

Özetle…

CHP, kendine faydası olmayan, lime lime dökülen bir parti!

Böyle bir parti, Türkiye’nin sorunlarını çözebilir mi?

İktidar alternatifi, olabilir mi?

Benim söylemek istediğim bu!

“Dost acı söyler” hesabı, ben de ülkemizin en köklü partisi CHP’nin hastalıklarını bütün çıplaklığıyla yazdım.

Bunlar, benim üç günlük değil, 50 yıllık gözlemim.

Ne yazık ki, düzelme değil, kötüye gidiş var.

Yerel seçim başarısı, yanıltmasın

31 Mart yerel seçimlerinde CHP belli başlı büyük kent belediyelerini kazandı ya, bakıyorum da çoğu partili zafer sarhoşluğu içinde.

Oysa bu başarıda “tepki oyları” etkiliydi, “ittifak oyları”nın katkısı vardı.

Bir de aday gösterilenlerin olağanüstü gayretleri…

Hepsi bir arada, başarıyı getirdi.

Bu başarı, partideki hastalıkların üzerini örtmüş görünüyor.

Peki, CHP ne yapmalı?

“Hastalıklı yapı” derken, bu hastalık, “hastalıklı kongre sisteminden” kaynaklanıyor.

“Hastalıklı delege” sisteminden…

Yıllar içerisinde bu sistem, çürümüş, kokuşmuş, kangren olmuş…

Tesadüfen başkan olarak atanan kişi, kendi yakın çevresindekileri önce “üye” kaydediyor, aralarından en güvendiklerini de “delege” olarak gösteriyor…

O delegeler de dönüp, o kişiyi tekrar başkan seçiyor.

Anlayacağınız al gülüm, ver gülüm!

Kısır döngü!

Siz delege seçimlerinde, mahallelerde ortaya doğru dürüst sandık filan konulduğunu sanmayın, hepsi hikâye!

Delege listeleri hep ilçe başkanları tarafından oluşturuluyor.

Eğer mevcut ilçe başkanı aday değilse, desteklediği aday tarafından…

Bu sistem, değiştirilmeli.

Ya ne yapılmalı?

*Kampanya düzenlenerek üye sayısı artırılmalı.

*Delege sisteminden vazgeçilerek, ilçe başkanları üyeler tarafından seçilmeli.

*İl başkanını da o ildeki tüm üyeler belirlemeli.

Partide “ilkeli ve omurgalı kadrolar” ancak böyle oluşturulabilir.

Tabana dayalı bir yarış başlar, partiye heyecan gelir…

Parti; yenilenir, değişir, çoğalır…

Taşra örgütlerinin bu yapısı, genel merkezi de etkiler.

Partinin üst kademesi de değişir, sağlıklı bir yapıya kavuşur.

Bu yapılmadığı sürece, CHP’de bir şey değişmez.

Sağdan say aynı kişiler, soldan say aynı kişiler…

Tekrar edelim…

CHP; çoğalmadan, yenilenmeden, değişmeden başarı ipini göğüsleyemez.

Çünkü kokuşmuş yapı, ciğerlerine kadar sinmiş.

Şimdi bakıyorum da, ortalık “il başkanı” olmak isteyen pehlivanlarla dolu.

CHP’de “yapısal değişim” olmadıkça…

Ha Ahmet il başkanı olmuş, ha Mehmet, ne değişecek ki?

Bir de aralarında yılların “kokuşmuş siyasetçileri” yeniden görev istemiyorlar mı, bu partiyle ilgili umutlarım iyice zayıflıyor.

Kimse haddini bilmiyor.

Ortada bu kokuşmuşlara haddini bildirecek bir sistem ve bir kişi de yok!

Bence, CHP “umutsuz vaka” olarak yine yeni bir kongre sürecine girdi.

Yerel seçim başarısı siyasete taşınamazsa,ki bu kafalarla taşınması zor, CHP’ye beslenen umutlar kısa zamanda yok olup gidecek.

“CHP nasıl kurtulur?” konusunda samimi düşüncelerimi yazdım.

Başka söz söylemek isteyenlere de köşem açık.