Sivrisineklerin nedeni trenler mi, yoksa ithal anguslar mı?

Hereke Agah Ateş Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, son zamanlarda özellikle sahillerde yaşanan sivrisinek istilasının kaynağını buldu…

Sivrisineklerin kaynağının ithal edilen anguslar olduğu söyleniyordu…

Meğer böyle değilmiş…

Peki nasılmış?

Eski muhtar Nazım Demirtaş, sivrisineklerin nedenini şöyle açıklıyor;

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Haziran-Eylül aylarında 2019 yazında sivrisinekler tarafından hayatımda en çok günde ortalama 5 defa şişlendiğim bir yaz olmuştu.

Sonbaharı yaşadığımız şu günlerde Hereke'de bir dostum, sahil yürüyüş yolunda her defasında en az bir iki defa sivrisinekler tarafından iğnelendiğini anlattı.

Ayrıca Hereke istasyonu civarında evsel atık kokusu aldığını anlattı, tuhafıma gitti.

İlk aklına gelen Nuh Çimento'dan gelen evsel koku olduğunu zanneder, halbuki çimentoda altı aydır evsel ünitesi çalışmıyor desem de. Bu kokuyu takip eder ve bir gün tespit eder.

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Adapazarı-İstanbul arası çalışan Ada Ekspresi'nin Hereke'de durduğu bir gün leş gibi keskin bir koku alır ve beton travezlerin aralarından geldiğini anlar.

İstasyondaki görevliye, "Tren yolunda pis bir koku var, siz böyle ağır bir kokuyu alıyor musunuz?" der.

Görevli, "Evet, ara ara bu koku oluyor." der.

Görevli, "Sayın abim, trenin Adapazar 'ından İstanbul'a yolculuğunda veya Adapazarı’na yolculuğunda da bu arada vatandaşlar ihtiyaç gidermek için tuvalete girdiğinde büyük küçük tuvaletini aynı depoda biriktiğinde hareket halinde olan trende çalkalandıkça nasıl bir hal olur, siz bilin her hangi bir iz bulamazsınız.

Depo dolduğunda treni mecburiyetten boşaltır.

Demek oluyor ki, kişinin ihtiyaç giderdiği gibi trenin de ihtiyaç giderdiğini öğrenen dostum, bu konuyu bana anlattı.

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2019 yazın Haziranın ilk haftasında dut toplamaya Hereke’ye gitmiştim.

En az on yerimden iğnelendim.

"Başımda saç yok, ne işin var be mübarek hayvan, kafatasımı neden şişliyorsun." demiştim. Eş dost her gün aynı şikayetler ile koca bir yaz geçirmiştik.

Bir süre düşündüm. Angusların getirdiği sivrisinek muhabbetlerini defalarca dinlediğim için ben de inanmıştım.

Halbuki uzun boylu angusun demir yollarında gidip gelen anguslar olduğunu dostumun bana anlattıklarından tahmin ettim.

Dört ayaklı angusların suçu yoktu.

Biliyoruz ki dünyamız üzerinde binlerce uçak uçuyor, alana indiklerinde görevli araç gelir uçağın deposundaki atığı alır.

Trenlerin bu sıkıntıyı bir şekilde halletmesi gerekmez mi?

Vurdum duymaz insanlarımız biri maalesef işe değişik pencereden baktığında, işin yok mu senin yağmur yağar kokuyu alır gider, ben de o kişiye o zaman uçaklar gök yüzünde seyir halinde iken burası açık deniz koy ver gitsin, burası ormanlık buraya da bırak gübre olur mu diyelim olur mu böyle bir şey bak uçaklar çaresini düşünmüşler.

Her hava alanına inen uçaklar atığını gelen araçlara boşalttıkları gibi doğaya zarar vermiyorlar.

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Bu durumda raylarda yürüyen trenler için neden çare bulunmaz.

Boş ver nasıl olsa yağmur yağar koku gider mi demeli bilmiyorum.

Önümüzdeki gelecek yaz uzun boylu angus yine bu sivrisinekleri getirirse ne yaparız, düşünmek lazım.

Yazık değil mi insanlara, yazık değil mi belediyelerin ilaçlamalarına, sağlığımıza verebilecek zararlara? Nazım Demirtaş”

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Hereke Agah Ateş Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, aslında ilginç bir konuya temas etti…

Ada expres sürekli Sakarya-Kocaeli-İstanbul arası çalışıyor…

İnsanlar trenlerde ihtiyaçlarını gideriyor…

Orada toplanan sidikler ve dışkılar çalkalanıyor ve aşağıya rayların üzerine düşüyor…

Doğal olarak büyük bir pislik meydana geliyor…

Böyle bir durumda sivrisineklerin oluşması da normal…

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Eski muhtar, uçaklarda böyle bir sorun yoksa, trenlerde de böyle bir sorun olmamalı diyor…

Yani trenlerde sidik ve dışkılardan oluşan pislikleri bir depoda toplamalı ve son durukta temizlemeli…

Eski muhtarın dediğine göre pislikler çalkalandığı için rayların üzerine dökülüyor…

Bu da büyük bir çevre kirliliğine ve sivrisinek olumuna neden oluyor…

TCDD yetkilileri Hereke Agah Ateş Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ın bu uyarılarını dikkate alsa iyi olur…

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