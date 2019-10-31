Çabuk unuttunuz ama, Volkan Özön ve Orhan Görsen devrimi unutulmaz…

Ne derseniz deyin…

Cesaretle ortaya çıktı ve aslanlar gibi bir devrim yaptı…

Volkan Özön’den söz ediyorum…

Bahri Yavuz’un bırakma aşamasında ortaya çıktı, listesini yaptı, çok da önemli iş insanlarını listeye aldı, belediye başkanlarıyla da görüştü ve adaylığını açıkladı…

Şerh koydu…

Eğer akyası olursa, kendisi olmayacaktı…

Nitekim son anda rotaya çıkan Hüseyin Üzülmez başkanlığı aldı…

Volkan Özön de bir Kocaelisporlu duruşu sergileyerek kenara çekildi ve gelecek yıllar için proje üretmeye başladı…

Şu an içi transfer tahtasını açan (açtırılan) Hüseyin Üzülmez, henüz bir fikir vermedi. Takım iyi yerde değil. Harcanan paraya göre açık ara lider olması gerekiyor…

Özön ise hiçbir şekilde ortaya çıkıp da, muhalefet yapmadı…

Yönetimden de ayrılarak delikanlıca işlerine döndü…

Kulübe zarar verici açıklamada bulunmadı ve bulunmuyor…

Bahar aylarından itibaren de önemli gelişmelere gebe olan Kocaelispor’da, yeni bir Volkan Özön dalgası yayılabilir…

Benden söylemesi…

Eğer, Özön olmasaydı, bugün Kocaelispor kimlerin elinde kalırdı bilemiyorum…

Ama hiçbir şey iyi olmazdı…

Bunu biliyorum…

Çok çabuk adam harcıyoruz… Hem de ne adam!..

Nedense bu kentte dürüst, namuslu, günü-birlik yaşamayan ve başarıdan başarıya koşan spor insanları barınamıyor. Barındırılmıyor. İçimizdeki İrlandalılar, onlara köstek oluyor. Gökhan Top hocamı tanıdığımdan beri hayranım. Çok seçilmiş bir insan. Ama yaralanamıyoruz. Küstürüyoruz. Maşukiyespor ile ilişkisini bilmiyorum ama, soyadı bile sporla ilişkili hocamın ayrılış açıklamasını aynen yayınlıyorum. Bakalım neler olacak?..

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“Yaklaşık 2 yıl önce göreve başladığım, 1 sene dolmadan iki ayrı ligde ( 2. Amatör - 1. Amatör ) ‘de Şampiyon olarak bu sezon Süper Amatör ligde oynama hakkı kazandığımız, bu sezon da oynadığımız 6 maçın 3’ünü kazanıp 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldığım, liderin 3 puan gerisinde 3. olarak devam eden takımım Maşukiyespor’dan kendi isteğimle ayrılma kararı almış bulunuyorum. Evet ayrılma kararını kendim aldım, ancak tabii ki nedenleri ve etkenleri var. Mesela bu nedenlerin bir kısmı bende kalacak, bir kısmını dost sohbetlerinde anlatacağım, ama en önemli kısımlarını tecrübe haneme ekleyip, rafa kaldıracağım. Gerektiği gün ve gerektiği zamanını bekleyecek. Görev yaptığım süre boyunca kader birlikteliği yaptığım teknik ve destek ekibime, benim için sadece sporcu ya da futbolcu olmayan canım kardeşlerime , bize destek olan taraftarımıza ve en önemlisi ÇALIŞMAMDA DA AYRILMAMDA DA ÇOK EMEKLERİ OLAN!.. TÜM YÖNETİCİ VE BAŞKANLARIMA teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte MAŞUKİYESPOR'a başarılar diliyorum...

Çok yakında onun adını sıkça duyacaksınız…

Mehmet Çabukel…

Son yıllarda yetiştirdiğim üçüncü kuşak gazetecilerden…

İstanbul bağlantıları sağlam ve gelecekte çok iyi bir spor muhabiri olacak… Okulu bitiyor…

İzmir’de önemli bir çevre yaptı. İletişim’i okuyor. İçimde bir his var ‘Yeni bir Erdoğan Arıkan’ yetişiyor… Ona ulaşması elbette bir 50 yıl ister ama, izinden yürüsün yeter…

Bu gazeteden yetişen Çagdaş Sevinç (Türkiye’nin İddaa tahmin kralı), Gökhan Yılmaz, Şafak Gözmen, Mesut Yıldırım, Mahmut Portakal ve daha ismini sayamayacağım, halen ulusal basın ve yayın kurumlarında görev yapan talebelerim arasında en genç olacak…

Yakın dostum babası Refik Çabukel ile birlikte onun geleceğini ilmek ilmek dokuyoruz…

Öz be öz Kocaeli çocuklarını yetiştirmeye devam…

(Tabii burada, önünü açtığım 50’den fazla yerel gazeteciyi bu listeye eklemiyorum)…