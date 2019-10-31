29 EKİM Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI

Kocaeli Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynandı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Lisansına sahip 2019-2020 vizesi yapılmış, 2013 ve öncesinde doğan sporcuların katılabildiği turnuva dokuz farklı kategoride düzenlendi.

Ulusal hakemlerimizden Kemalettin Ayan’ın başhakemliğini yaptığı turnuvada 367 sporcu mücadele etti. İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden eşlendirilen organizasyonda düşünme süresi olarak 35 dakika 30 saniye eklemil tempo kullanıldı.

Kategorilerine göre şampiyonlar ise şöyle;

7 Yaş genel : Tarık Noah Çelik (Kocaeli Altın Çocuklar Satranç SK)

8 Yaş genel : Mete Pehlivan (Sakarya Kare Satranç İngilizce Matematik Gençlik ve SK)

8 Yaş altı kızlar : Büşra Nur Köse (Sakarya - Bireysel)

9 Yaş genel : Muhammed Tuna Bilir (Kocaeli Altın Çocuklar Satranç SK)

10 Yaş genel : Yusuf Eren Melek (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt SK)

10 Yaş altı kızlar : Zeynep Duru Çelik (Sakarya Akdemir Spor Kulübü Derneği)

12 Yaş altı genel : Arda Tuna Karacan (Sakarya - Bireysel)

12 Yaş altı kızlar : Ela Defne Şentürk (Sakarya Kare Satranç İngilizce Matematik Gençlik ve SK)

Açık kategori : Emre Gök (Düzce Akçakoca Esentepe Okulu Eğitim ve Spor Kulübü Derneği)

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Datça Belediyesi’nin desteğinde, 25 - 28 Ekim 2019 tarihleri Muğla, Datça'da oynandı. Açık kategoride 9 tur sonunda 7,5 puan ile IM Cem Kaan Gökerkan şampiyon oldu. İkinci 7 puan ile IM Mert Yılmazyerli üçüncü 6,5 puan ile IM Deniz Özen oldu. 16 Yaş altı kategorisinde ise 7 tur sonunda 6,5 puan ile Alperen Özcan şampiyon, ikinci 6 puan ile Samet Harun Özsaç ve üçüncü 5,5 puan ile Cengiz Kaan Kaynak oldu.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları 29 Ekim 2019 tarihinde oynanan ilk tur maçları ile başladı. Organizasyona 6 kıtadan 38 ülke ve 48 takım katılıyor. İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirilen olimpiyatta ülkemizden 5 takım ve 25 sporcu yarışıyor. 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda 115’i unvanlı (2 GM, 11 IM, 1 WIM, 65 FM, 13 WFM, 13 CM, 10 WCM) olmak üzere toplam 235 sporcu mücadele ediyor. (http://wyco2019.tsf.org.tr)

>>> Türkiye’nin 7 bölgesinden sporcuları online ortamda buluşturan Red Bull Chess Masters’ın bu yıl ikincisi düzenlenecek. Teknolojinin satranç sporu ile buluştuğu turnuvada sporcular, hamlelerini Premium Chess online satranç platformu üzerinden yapacak. Türkiye’deki 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı sporcuların ücretsiz olarak katılabileceği turnuvanın bölge elemeleri 7 - 18 Kasım 2019 tarihlerinde dijital ortamda yıldırım satranç, finali ise 24 Kasım 2019 tarihinde ise hızlı satranç formatında İstanbul’da düzenlenecek. (Kayıt için : https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-chess-masters)

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 58. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası

(14 - 26 Ekim 2019 / Yeni Delhi - IND)

GM Santos Ruiz, Miguel (ELO 2560/ESP - 1999 Doğumlu)

GM Sargsyan, Shant (ELO 2580/ARM - 2002 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 Fd7 6.g3 e5 7.Ade2 Fc6 8.Fg2 Abd7 9.Ad5 Fe7 10.Aec3 Kc8 11.0–0 0–0 12.b3 b5 13.Axe7+ Vxe7 14.Ve2 Ac5 15.Kd1 Kfd8 16.Fb2 Vb7 17.Kd2 Acxe4 18.Axe4 Axe4 19.Fxe4 Fxe4 20.Kad1 Ke8 21.Ke1 Ff3 22.Vd3 Ke6 23.Ke3 e4 24.Vd4 Kg6 25.Vd5 Vd7 26.Kxf3 exf3 27.Vxf3 Vc6 28.Vd1 Ke6 29.Fd4 a6 30.Fe3 h6 31.Vg4 Kce8 32.h4 Kg6 33.Vf4 Kf6 34.Vg4 Ke4 35.Vd1 Kfe6 36.Sh2 Vc7 37.Kd3 Ve7 38.Kc3 Vf6 39.Vd3 Vf3 40.Vd2 Vf5 41.Kd3 Ve5 42.Kd5 Kxh4+ 43.Sg2 Ve4+ 44.f3 Vxe3 45.Vxe3 Kxe3 46.gxh4 Ke2+ 47.Sg3 Kxc2 48.Kxd6 Kxa2 49.Kd8+ Sh7 50.h5 g6 51.Kd7 Sg7 52.hxg6 Sxg6 53.Kd6+ f6 54.b4 Kb2 55.Kxa6 Kxb4 56.Kb6 h5 57.Kb8 Sf5 58.Kh8 h4+ 59.Sf2 Sg6 60.Se3 Kc4 61.Kb8 b4 62.Sd3 Kc3+ 63.Se4 b3 64.Sf4 h3 65.Sg3 h2 66.Sxh2 Kxf3 67.Sg2 Kc3 68.Kb5 f5 69.Sf2 Sg5 70.Kb4 f4 71.Kb8 Sg4 72.Kg8+ Sf5 73.Kb8 Se4 74.Se2 f3+ 75.Sd2 Kc2+ 76.Sd1 f2 77.Ke8+ Sd3 78.Kd8+ Sc3 79.Kd3+ Sb4 80.Kxb3+ Sc4 81.Kf3 Ka2 82.Kf8 Sd3 83.Kf3+ Se4 84.Kf8 Se3 85.Ke8+ Sf3 86.Kf8+ Sg2 87.Kg8+ Sf1 88.Kg7 Ka8 89.Sd2 Kd8+ 90.Sc2 Kd5 91.Kg8 Se2 92.Ke8+ Sf3 93.Kf8+ Se3 94.Sc3 Kc5+ 0–1

** 58. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası

(14 - 26 Ekim 2019 / Yeni Delhi - IND)

GM Hakobyan, Aram (ELO 2561/ARM - 2001 Doğumlu)

GM Karthikeyan, Murali (ELO 2617/IND - 1999 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 Vc7 6.g3 a6 7.Fg2 Af6 8.0–0 d6 9.Ke1 Fd7 10.Axc6 bxc6 11.Aa4 Fe7 12.c4 0–0 13.c5 dxc5 14.Fe3 Kfb8 15.Kc1 e5 16.b3 c4 17.Kxc4 Fe6 18.Kc2 Fb4 19.Kf1 Ag4 20.Fc5 a5 21.Vc1 Af6 22.Fe3 Ve7 23.Kxc6 Fd7 24.Kc7 Ve6 25.Ac5 Fxc5 26.Vxc5 a4 27.bxa4 Kxa4 28.Kd1 h6 29.Kcxd7 Axd7 30.Vc7 Kd4 31.Fxd4 exd4 32.h3 Kb2 33.Vd8+ Sh7 34.Kxd4 Ae5 35.Vd5 Vf6 36.Kd2 Kb1+ 37.Sh2 g5 38.a4 Ka1 39.Vb3 Sg7 40.Ka2 Kc1 41.a5 h5 42.a6 Sh7 43.a7 Vh6 44.Fh1 Ag4+ 45.Sg2 1–0

** 58. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası

(14 - 26 Ekim 2019 / Yeni Delhi - IND)

GM Aravindh, Chithambaram VR (ELO 2609/IND - 1999 Doğumlu)

GM Kollars, Dmitrij (ELO 2587/GER - 1999 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Fb7 10.d4 Ke8 11.Abd2 Ff8 12.a3 h6 13.Fa2 Ab8 14.Vb3 Vd7 15.Vc2 c5 16.b3 cxd4 17.cxd4 exd4 18.Fb2 Ac6 19.Kad1 b4 20.a4 Kac8 21.Vb1 Ve6 22.Va1 Ah5 23.Fb1 Af4 24.Sh2 Ae5 25.Fxd4 Vg6 26.Ah4 Vh5 27.Fxe5 Vxe5 28.Vxe5 dxe5 29.Ac4 Fc5 30.Af5 Kc7 31.Afd6 Fxd6 32.Kxd6 Fc8 33.Kb6 Fe6 34.Axe5 Kc3 35.Ke3 Kc1 36.Fd3 Fxb3 37.Fxa6 Fxa4 38.Kxb4 Kxe5 39.Kxa4 Kc2 40.Kf3 Ae6 41.Fc4 Ag5 42.Fxf7+ Axf7 43.Ka8+ Sh7 44.Kxf7 Kxe4 45.Kaa7 Sh8 46.f3 1–0

** 58. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası

(14 - 26 Ekim 2019 / Yeni Delhi - IND)

GM Shtembuliak, Evgeny (ELO 2577/UKR - 1999 Doğumlu)

GM Hakobyan, Aram (ELO 2561/ARM - 2001 Doğumlu)

1.g3 d5 2.Af3 g6 3.Fg2 Fg7 4.0–0 e5 5.d3 Ae7 6.e4 Abc6 7.Ac3 0–0 8.exd5 Axd5 9.Axd5 Vxd5 10.Ke1 Vd8 11.Fg5 f6 12.Fd2 Fg4 13.h3 Fe6 14.Fc3 Fd5 15.b4 Vd7 16.b5 Ad8 17.a4 Ke8 18.Fb2 Af7 19.h4 Kad8 20.Ve2 Ff8 21.c4 Fe6 22.d4 Fb4 23.Ked1 e4 24.Ah2 Fh3 25.c5 Fxg2 26.Sxg2 h5 27.Af1 Ah6 28.Vc4+ Vd5 29.Vxd5+ Kxd5 30.Ae3 Kd7 31.a5 Ked8 32.Ka4 Fxc5 33.dxc5 Kxd1 34.Fxf6 K8d3 35.Axd1 Kxd1 36.Kxe4 Kd5 37.Fg5 Af5 38.Ke8+ Sf7 39.Kb8 Kxc5 40.Kxb7 Ad6 41.Kxa7 Axb5 42.Ka8 Ad6 43.Fe3 Kc2 44.a6 Af5 45.Ff4 c5 46.Sf3 c4 47.a7 Ka2 48.Se4 c3 49.Sd3 c2 50.Sc3 Ad4 51.Sxd4 Ka4+ 52.Sd3 Kxf4 53.Sxc2 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.f8F Şf6 2.Vf5#