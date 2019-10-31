KHK’lıların zam işi seneye kaldı

Seçim öncesi birçok belediye başkanı adayı KHK ile kadroya geçen çalışanların maaşlarına zam yapacaklarını açıklamıştı. Bilindiği gibi, ilk olarak zam yapacağını açıklayan, dönemin Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’dı. Tahir Hoca’nın ardından tüm ilçelerdeki cumhur ittifakı adayları da benzer sözler vermişlerdi. Cumhur İttifakının Kartepe Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Kocaman da bu sözü veren başkan adayları arasındaydı. Kocaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kartepe A.Ş. şirketinde KHK ile kadroya geçen tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olması dileklerimle, maaşlarında aylık olarak 635 TL artış olacak” ifadelerini kullanmıştı. Özellikle çalışanlar ve ailelerince büyük bir memnuniyetle karşılanan vaat sonrası yapılan yerel seçimlerde güçlü bir destek ile Kartepe ilçesi birinci çıkmış ve % 58’lik oy oranıyla Kocaman belediye başkanı seçilmişti. Dolayısıyla Kocaman’ın sözünü tutması ve gereken adımı atması kamuoyunca da beklenmeye başladı.

Seçimlerin ardından 8 ay gibi bir süre geçmesine rağmen bu zam verilmeyince haliyle homurdanmalar da başladı. Bu konuda tatmin edici bir açıklama da yapılmayınca çalışanlar neden verilen söz tutulmuyor diye seslerini yükseltmeye başladı. Konu ile ilgili Başkan Kocaman’ın “ilk sene bu zammı vermemiz çok zor, mevcut mali tablo ortada, o yüzden bir sonraki sözleşme döneminde bunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandığı söyleniyor. Tabi bir kesimin Başkan Kocaman’a seçim öncesi verdiği sözü hatırlatarak “bu açıklamayı yapmasaydınız daha iyi olurdu” dediği de kulağımıza geliyor. Bu açıklamaya kısmen ben de katılmakla birlikte en azından bir sonraki seçim bu söz kesin olarak tutulacaksa bu iddiaların kamuoyunda dillendirilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam bu kez Başkan Kocaman’dan kesin ve net bir ifadeyle bir sonraki sözleşme dönemi bu sözü yerine getireceğini duymadık ama şimdilerde herkesin dilinde olan 2020 Nisan’da bu zamların verileceği... Bakalım bu konuda başkan Kocaman nasıl bir adım atacak. Bekleyip göreceğiz…

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Alo Evlat’ın yaşlıları!

Geçtiğimiz günlerde kulağımıza geldi. Esasen daha önce de benzer şeyler duyuyorduk ama bu kez isim verilerek söylenince yazmadan geçemezdik. Bilindiği gibi bir önceki dönemde Hüseyin Üzülmez’in yaptığı en önemli projelerden biri de, Alo Evlat. Bugün kime sorarsanız sorun bu projenin önemli ve değerli bir hizmet olduğunu söyleyecektir. Yaşlı, düşkün, kimsesiz kim varsa kol kanat geren, devletin sıcak yüzünü gösteren bu proje ile birlikte birçok insanın yüzü gülmüştü. Alo Evlat ile ilk kez sinemaya gidenler de oldu, hayatlarında ilk kez doğum günü kutlayanlar da. Çatısının onarımından yediği ekmeğe kadar bir çok ihtiyacı yine belediye tarafından karşılanıyordu. Sadece bunlar değil elbette, kişisel bakımları, aldıkları ilaçların kullanımına yardımcı olunması, yedikleri yemekler… Kısacası bir evladın yapacağı her şeyi Kartepe Belediyesi yapıyordu.

Yerel seçimlerin ardından Üzülmez’in yerine koltuğa oturan Mustafa Kocaman, projenin adını “Alo Evlat Sağlık Kulübü” olarak değiştirdi. Niçin böyle bir tasarrufa gitti bilmiyorum ama önemli olan bu değişiklik değildi elbette. Bazı yardımların kesildiği, yaşlı vatandaşların bu konuda önceki yönetime dert yandığı yüksek sesle konuşulur hale geldi. Koskoca amcaların yalan söyleyeceğini düşünmüyorum, bunu dillendirenlerin de böyle basit yalanlarla algı oluşturması için bir neden de yokken, bu iddiaların ortada dolaşması üzücü. Başkan Kocaman’ın tasarruf politikasını ne kadar değerli buluyorsam, bu konuda şayet iddia edildiği gibi kesilen yardım varsa onu da yanlış buluyorum. Kimsesiz, düşkün ve devletin kucaklaması gerekenlere harcanan her bir kuruş ne kimsenin gözüne batar, ne de ekonomiyi sarsar. Aksine bereket gelir, rahmet yağar. Kimsenin bundan dolayı üzülmesine müsaade etmemek, onların duasını almaya, gönüllerini kazanmaya devam etmek gerekiyor. Özellikle bu konuda Üzülmez’in yaptığından daha fazlasını yapmaya çalışmak gerekiyor.

Aslında Bakara Suresi 148. ayet ne yapmamız gerektiğini açıkça söylüyor;

“Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir.”