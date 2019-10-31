“Ölü köpek almadan hasta köpek bırakamazsınız”

İlimizin en önemli sorunlarından biri olan başıboş köpeklerle ilgili yeni bir kriz gündeme geldi.

Önceden, ilçe belediyeleri bölgelerindeki başıboş hayvanları ve özellikle hasta yada yaraları köpekleri toplayarak, Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürürdü. Burada tedavisi yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğaya salınırdı.

Her belediye, hemen her gün onlarca hayvanı bu merkeze teslim ederdi.

Ancak bu uygulama artık değişti.

Gelen talimat üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi artık, başıboş, yaralı yada hasta köpekleri, ilçe belediyelerinden karşılıksız olarak teslim almıyor.

Her belediye ekibi, bırakacağı kadar ölü köpek almak zorundaymış.

Evet, ölü köpek almak zorundaymış…

Barınma merkezinde ölen köpeklerin bertaraf edilmesi yada gömülmesi için barınak ellerindeki ölü köpekleri ilçe belediyelerine veriyor. Ölü köpeklerden almak istemeyen ilçe belediyelerinin getirdiği hasta köpekler, barınağa alınmıyor.

İlçelerden gelen köpeklerin barınağa kabul edilmesinin tek şartı ise, barınakta ölen köpeklerin alınması…

Bu durum karşısında ilçe belediyelerinin başıboş hayvanlarla mücadelesi hayli zorlaşacak. Ya herkes kendi barınağını oluşturacak yada hasta, yaralı köpekler kaderine teslim edilecek.

Bu durumla ilgili acil önlem alınması gerekiyor. Bu durumu farklı formüllerle çözmek gerekiyor.

Bu arada Büyükşehir Hayvan Barınağında günde ortalama 30 köpeğin öldüğü öğrendim. Bu da üzücü bir ayrıntı…

Tamer Solakoğlu’da il başkanlığına aday olur mu?

Kocaeli Barosu geçmiş dönem başkanlarından olan Tamer Solakoğlu, sıkı bir CHP’li olduğunu biliyoruz. Mesleğinde kendini kabul ettirmiş bir isim olan Tamer Solakoğlu, daha önceleri birçok defa milletvekilliği için girişimlerde bulunmuştu. Aday olsa da olmasa da partisindeki görevlerine devam eden Solakoğlu, bu defa il başkanlığı için meydanlara çıka bilir. Solakoğlu’na yakın olan cevreden kulağımıza gelenlere göre, Tamer Bey, dostları tarafından il başkan adaylığı için ikna edilmeye çalışılıyormuş. Bu ikna çabalarının neticesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Şuan durgun bir deniz gibi görülen CHP’de delege seçimlerinden sonra ortalığın dalgalanacağını söylemek pekte yanlış olmaz. Bu dönem CHP ilçe ve il başkanlığında bol adaylı kongreler izleyeceğiz.

EDS sistemi henüz devreye girmedi

Şehrin dört bir yanına hatta en ücra köşelerine kadar EDS ve MOBESE sistemleri döşendi. Hemen her yerde artık EDS ve MOBESE sistemleri bulunuyor. Bu sistemler devreye alındığında trafik acısından sürat ihlali, emniyet kemeri, araç içerisinde sigara içmek gibi pek çok kalemde sürücülere ceza kesilebilecek. Kocaeli’nin her köşesinde trafik kontrolleri otomasyona bağlanacak. Şu sıralar sosyal medya ve whatsaap gruplarında herkes, EDS ve MOBESE’lerin devreye alındığından bahsediyor. İçiniz rahat olsun, şuan EDS sistemi devreye alınmadı. Ancak önümüzdeki süreçte EDS’ler devreye alınacak ve trafik kuralları otomatik olarak kontrol edilecek. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza kesilecek. Emniyet müdürlüğü, sistemi tamamen devreye alınmasının ardından, duyuru yapılacağını bildirildi.

AK Parti’de istişareye devam

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, görkemli il istişare toplantısının ardından ilçelerde de istişareye devam edecek. İl yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu hafta iki istişare toplantısı yapılacak. İlki bugün saat 19.00 Karşıyaka Kültür Merkezinde Başiskele ilçesi, ikincisi ise 2 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Yelken Kafe’de Derince ilçesi tarafından yapılacak.

Yarın CHP’de danışma günü

Cumhuriyet Halk Partisi il danışma kurulu toplantısını yarın yapacak. Danışma kurulu dışında partiyi üyelerinde katılabileceği toplantı saat 14.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda danışma heyetinin sunumları yapılacak. Vakit kalırsa konuşmak isteyen partililere de söz verilecek.

İsmail Özkar’a kaymakamdan plaket

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, muhtarlar gününü nedeniyle Başiskele Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa katılmıştı. Bu programda ilçe muhtarlarına plaket sunan Kaymakam Atilla Kantay, 6 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren İsmail Özkar’a belgesini verirsen övgü dolu methiyeler dizmiş. Kaymakam Kantay, esprili bir şekilde, “7. dönemde de devam İsmail Bey, Masrafların bana ait” demiş.