AKP’den belediye başkanı seçilen Tahir Büyükakın, parti rozetini çıkardı mı?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın işe gitmediği gerekçesiyle İzmit Belediyesi’nden çıkarılan İzmit Tavşantepe Mahalle İbrahim Efe’yi işe alması tepkilere neden oldu…

Büyükakın’ın İbrahim Efe’yi büyükşehirde işe başlatmasıyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Ben genel sekreter yardımcısı iken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, mahalle muhtarı Tuncay Aşkın da (İzmit Yenimahalle eski Muhtarı) vardı.

Biz ne yaptık?

Tuncay’ın çalışma şartlarını ona göre ayarladık.

Siyasal düşünseydik, gönderebilirdik ama asla böyle düşünmedik. Muhtarın itibarsızlaştırılmasını, aşağıda çalışan bir adamın ekmeğiyle oynanmasını doğru bulmuyorum” dedi…

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Büyükakın’ın bu açıklamasına mevcut İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın’dan cevap geldi… Aşkın, sosyal medya hesabından şunları paylaştı;

“ HİÇBİR ZAMAN KART BASMAMAZLIK ETMEDİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi, Genel sekreter yardımcısıyken ben orada Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışıyordum.

Bu görevimi de 18 yıl boyunca başarı ve istikrarla sürdürdüm.

Bir gün dahi hakkımda ne bir şikâyet geldi, ne de kart basmama gibi bir durumum oldu.

Ben gece vardiyamda çalışırken, sabah da muhtarlık görevimi icra ediyordum.

Sayın Büyükakın’ın beni anlamsız bir şekilde karşılaştırdığı İbrahim Efe gibi hiçbir zaman kart basmamazlık etmedim ve hem Büyükşehir Belediyesi’ndeki işime hem de muhtarlık görevime bağlı olarak çalıştım.

Hiçbir görevimi de ihmal etmedim.

“KARŞILAŞTIRMA GAFLETİNE DÜŞMESEYDİ”

Ayrıca Sayın Büyükakın yine benim hakkımda “Siyasal düşünseydik, gönderebilirdik ama asla böyle düşünmedik” diyorsa da doğruyu söylemiyor.

Benim İzmit Yeni Mahalle Muhtarlığı görevim olduğunu bile bile, servisi bile olmayan Karamürsel’e sonrasında Derince ve Sepetçi’ye deyim yerindeyse sürgüne gönderildim.

Son üç yıl boyunca mobbinge maruz kaldım.

İşten ayrılmam için çok baskı yapıldı.

Hatta 6 ay önceden emekli dilekçem alındı.

Sayın Büyükakın, 18 yıl boyunca kart basmamazlık etmeyen, işe her gün saatinde gelip giden, buna rağmen mobbing üstüne mobbing, sürgün üstüne sürgün yiyen ve haram lokma boğazından geçmeyen bir Tuncay Aşkın ile 1453 gün işe gelmeyen, kart basma sorumluluğunu dahi üzerine almayan bir İbrahim Efe’yi keşke karşılaştırma gafletine düşmeseydi.”

Büyükakın’ın İbrahim Efe’yi desteklerken Tuncay Aşkın’ı örnek göstermesi, Tuncay Aşkın’ın tepkisine neden oldu…

Aşkın da tepkisini yukarıdaki paylaşımla dile getirdi…

BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DAVRANDI

Konuyla ilgili beni arayan, görüştüğüm kişiler, 31 Mart seçimleri sonrasında AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ın İbrahim Efe’yi işe almakla doğru bir davranış yapmadığı görüşünde…

İzmit Belediyesi siyasi olarak İbrahim Efe’yi işten çıkardıysa, Büyükşehir Belediyesi de siyasi olarak bu adamı işe aldı deniyor…

DOĞRU BULMADIM

Başkan Büyükakın’ın parti rozetini daha çıkarmadığı görüşü hakim…

Başkan Büyükakın’ın parti rozetini çıkarıp, çıkarmadığını bilmiyorum…

Ama bildiğim bir şey varsa, İzmit Belediyesi tarafından işe gitmiyor diye çıkarılan birisini siyasi nedenle işten çıkartıldı deyip İbrahim Efe’nin işe almasını doğru bulmuyorum…

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Keleş’ten SKANDAL cumhuriyet paylaşımı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Halil İbrahim Keleş'in oğlu Ömer Keleş, Cumhuriyet bayramının 96.yıl dönümü nedeniyle skandal bir paylaşımda bulundu… Paylaşımında “Zulmün küfrün ve batının hükümlerinin başlangıcının 96. yılı efendiler” diye yazdı… Türkiye’nin cumhuriyet savcıları, derhal Ömer Keleş hakkında soruşturma başlatmalı…

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Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50’ye yakın azaldı

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki yerel, bölgeler ve ulusal gazetelerin toplam tirajı 1 milyar 288 milyon 836 bin 67 olarak oldu. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyasladığında en yüksek gazete tirajlarının 2008 yılında olduğu saptanırken, rakamın 2 milyar 550 milyon 125 bin 909 adet olduğu gözlendi. 2005 yılındaki gazete tirajlarının toplamı ise 1 milyar 530 milyon 275 bin 540 olarak belirlendi. Veriler incelendiğinde ise 2013 yılından bugüne kadar gazete tirajlarının düzenli şekilde düşüş gösterdiği görüldü. Açıkçası internet çıktı, mertlik bozuldu… Ama yazılı basına her zaman destek vermeliyiz…