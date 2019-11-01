Ali Koç’u izlerken…

Gündüz Tekin Onay’ın oğlu, Güntekin Onay, önemli bir gazetecilik olayına imza attı önceki gece. Beinsport’ta canlı yayına çıktı ve Fenerbahçe’nin projelerinden söz etti Güntekin Onay, harika sorularla başkana ne yalakalık yaptı, ne de taviz verdi. Cuk oturttu soruları ve başkan da alışık değil herhalde bu sorulara, hayli zorlandı. Tüpraş’ın sadece bir dakikalık harcamasıyla Kocaelispor’un ayağa kalkacağını bilmiyor mu? Biliyor… Ama kim soracak soruyu?.. Kim kapısını çalacak?.. Yönetim kurulunda öyle bir lobi yok… Zaten hobi de yok… Ali Koç Fenerbahçe Stadı’nı Tüpraş reklamlarıyla donatırken, fabrikanın asıl merkezinin sembolünü böylesine unutması, Ali Şen ile Maga Deri olayını aklıma getirdi… Ne garip?.. Sahipsiziz sahipsiiiiiz…

Karamürsel’de ‘moktan’ bir sıkıntı…

Evet… Maalesef böyle… Moktan bir sıkıntı… Karamürselspor, çeyrek asırdan sonra yeniden yarı profesyonel de olsa deplasmanlı liglere dönerken, maalesef buna hazır olmadığı görülüyor. Her maçını yaklaşık 300-400 kişinin izlediği takımın maçını oynadığı Karamürsel Stadı’nda bir tane tuvalet var… Ve leş gibi… Kadını da erkeği de oraya giriyor… Kadınlar şikayetçi. Tribünlerin yarıya yakınını kadınlar dolduruyor. Gençlik ve spor İl müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ve özellikle Karamürsel Belediyesi bu olaya acilen el atmalı. Bize de, bir daha böyle ‘moktan’ yazı yazmak düşmemeli…

Dinçel hoca, aman berabere bile kalma!..

Geçen bir mektup gönderdim size Selahaddin Dinçel hoca… Yönetimle, taraftarla, basınla ve özellikle Kocaelispor ile ilgili ilişkileriniz adına… Çünkü burası farklı… Burada her şey skora bağlıdır. Sizin bahaneniz falan iş görmez, prim yapmaz… Kazanmalısınız… Öyle ya da böyle kazanmalısınız… Bir beraberlikte bile üzerinize kocaman bir soru işareti damgası vurulur… Çıkaramazsınız… Bu da tilkilerin ve leş kargalarının işine yarar… Bir de akbabaların… Sonuç mu, futbolcuların ayaklarında… Attılar attılar… Atamazlarsa yandı gülüm keten helva…