Sen neymişsin be Amerika?

Dost Amerika! Stratejik Ortağımız Amerika!

Yıllardır NATO’da Türkiye’yi ileri karakol olarak kullanan Amerika, hep sana inandık, güvendik sana benzemek küçük Amerika olmak için renkten renge girdik. Ne dediysen hepsini yerine getirdik. Artık aklımız başımıza gelmeye başladı. Kandırıldığımızı düşünüyor ve kabul ediyoruz.

Senden ne stratejik ortak ne de dost olmayacağını geçte olsa anladık.

Amerika’nın emperyalist bir süper güç olduğunu artık Mısır’daki Sağır Sultan bile duydu ve anladı.

Dost zannederek ve kazık yiyerek artık büyüklü, küçüklü hepimiz geç de olsa anladık.

Ortadoğu’ya barış getireceklerini dillendirerek adına da Arap Baharı diye Ortadoğu’yu cehenneme çevirip milyonlarca insanı yerinden yurdundan ettiniz. Irak üçe bölündü. Her gün onlarca insan katlediliyor. Mısır’da darbe yaptırıp seçimle gelen Mursi’yi alaşağı ettirdiniz. Libya yine aynı akıbete uğratıldı. Şimdi de Suriye’de terör örgütleri ile pis bir oyun içinde berabersiniz. Binlerce tır dolusu silah ile donattığınız terör örgütleri stratejik ortağınız oldu.

Suudi Arabistan’ı tehdit ederek biz olmazsak iki hafta bile ayakta duramazsınız diyerek birikmiş petrol paralarına el koyuyorsunuz.

On bin kilometre öteden gelip Suriye’de ne aradığınızı herkes çok iyi biliyor.

Türkiye hudutlarını garanti altına almak için ve dört milyona yakın içindeki Suriyeli mülteciyi hudutları dışında yerleştirmek için Barış Pınarı Harekâtını gerçekleştirince deliye döndünüz. Çünkü sinsi planınız bozuldu.

1915 de Türkiye Ermenilere Soykırım yapmıştır tehdit ve yalanına sarıldınız. Karizmanızı çizdirmek ile kalmadınız param parça ettiğinizi göremeyecek kadar kör mü oldunuz?

Ayrıca Türkiye’ye yaptırım uygulayacağınızı söyleyerek tehditlere devam ediyorsunuz.

Elinizden geleni ardınıza koymayın! Yazık size inanıp heba ettiğimiz yıllara çok yazık.

Medeniyetin beşiği, hak, hukuk ve adaletin var olduğu kabul edilen Batı Devletleri de Amerika'nın koro halinde peşinden gidiyorlar. Fransa' da Barış Pınarı Hareketi nedeni ile Türkiye ‘yi kınama kararı aldılar.

Türkiye’yi yıllarca sömürdükleri sömürgeleri karıştırıyorlar. 1915 lerde Ermenileri kışkırtıp katliam yaptırdıkları günleri unutmadık.

Türkiye dört milyona yakın Suriyeli sığınmacıların yükünü tek başına taşıyor. Suriyeli sığınmacı gelmesin diye ödü kopanların anladıkları dilden konuşmalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımız onur kırıcı mektubu ayağınızın altında çiğneyip çöpe atınız lütfen.

13 Kasım da Amerika’ya gitmeyiniz. İkiyüzlü ülkeye de Liderine de onların sahte dostluklarına da lanet olsun.

AZERBAYCAN’DAN TEPKİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar Daire Başkanı Hikmet Hacıyev Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına yapılan açıklamalarında ABD Temsilciler Meclisi önyargılı ve haksız siyasi, hukuki, tarihi dayanağı olmayan aldığı önyargılı kararını tanımıyoruz dediler.

Bu alınan karar Ermeniler ’in ve Ermeni Diasporasının işledikleri suçu ört pas etmektir.

Sözde Ermeni Soykırımı uydurma ve tarihi bir yalandır.

Bütün gücümüz ile Türkiye’nin haklı davasının yanındayız.

Kardeş Azerbaycan’ımız her konuda her zaman olduğu gibi açık ve net bir dille desteklediklerini birinci ağızdan iletmişlerdir. İşte Bir Millet, İki Devlet ruhu ve birlikteliği budur.