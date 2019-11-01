“Helal sex-shop” da açılmış… Helal olsun bu milleti sömürenlere!

İşe önce “helal et”le başladılar.

“Helal et”…

Baktılar tuttu, devam ettiler.

*Helal gazoz…

*Helal turşu…

*Helal soda…

*Helal peynir…

*Helal yoğurt…

*Helal ayran…

*Helal köfte…

*Helal döner…

*Helal ekmek…

*Helal pasta…

*Helal yumurta…

*Helal limonata…

*Helal tıbbi malzeme…

*Helal kozmatik…

*Helal diyet…

*Helal zayıflama kampı…

*Helal SPA…

*Helal yağ yakıcı krem…

*Helal selülit kremi…

*Helal tiramisu…

*Helal waffe…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

En son…

“Acaba neyin helalini bulacaklar?” diye düşünürken, hiç beklenmeyen bir sektörden haber geldi.

Sex sektöründen…

İstanbul’da ilk “Helal sex-shop” açılmış.

Duyunca, “Helal olsun” dedim.

Bu milleti hep sömürdüler, şimdi sömürme sırası “din ticareti” yapanlarda.

“Sex-shop”un da helalini keşfettiler ya, sözün bittiği yerdeyiz.

Başına “helal” koy, köşeyi dön!

Nasıl olsa devir, “din ticareti” yaparak “para” ve “siyasette” köşeyi dönenlerin devri!

Okulda çocuğunuzun sınıfı temizlemesini ister misiniz?

Ne garip bir soru değil mi?

Öğrenciler, sınıf ve okulu neden temizlesinler ki?

Hademeler, yani odacılar, ne güne duruyor?

Bizde mantık bu!

Öğrenci okula gider, ders bitince evine döner…

Bizde “Okulları öğrenci ve öğretmenler birlikte temizler” diye bir sistem yoktur.

İsterseniz, “Okulları bundan sonra öğretmenler ve öğrenciler temizlesin, temizlikçi parasından tasarruf edilsin” diye bir öneri ortaya atın, kıyamet kopar.

Öğretmenler de ayağa kalkar…

Öğrenciler de, anne babaları da…

Okullarında temizlik görevlisinin bulunmadığı, okulları öğretmen ve öğrencilerin birlikte temizlediği bir ülke var.

Japonya…

Evet, Japonya’nın hiçbir okulunda “temizlik görevlisi” yok.

Okulları; öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler belirli bir program çerçevesinde birlikte temizliyorlar.

Tuvaletleri de…

Temizliği kendileri yapmak zorunda olduklarından, okullar fazla kirlenmiyor.

Her öğrenci dikkatli davranıyor, dikkat etmeyen arkadaşlarını uyarıyor.

Böylece öğrenciler “sorumlu davranma” alışkanlığı kazanıyorlar.

Ülke de işgücünden tasarruf ediyor.

Japonya nerede, biz neredeyiz?

Şimdi ilk bakışta, “okullarını öğrenci ve öğretmenlerin temizlediği ülke fakir bir ülkedir” gibi düşünülebilir.

Öyle ya, devletin gücü yoktur, okullarında temizlikçi görevlendiremiyordur, temizlik işini öğrenci ve öğretmenler yapıyordur…

İster istemez, dünyayı iyi tanımayan birinin aklına bu gelebilir.

Rakamları vereyim.

Japonya’nın “2018 Gayri Safi Yurt İçi Hasılası”, 4 trilyon 123 milyar dolar.

Dünyanın ABD ve Çin’den sonra üçüncü büyük ekonomisi…

Japonya’da kişi başı milli gelir, 38 bin 123 dolar.

Türkiye’nin “2018 Gayri Safi Yurt İçi Hasılası”, 784 milyar dolar.

Kişi başı milli gelirimiz ise, 9 bin 632 dolar.

Japonya’da okulları öğrenciler temizliyor…

Bizde her okulda “temizlik görevlileri” var.

Okuduğunu anlamayan, acaba kaç kişi var?

Bizim Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde, kısa adı “PİSA” olan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”na kızıp, alternatif olsun diye “ABİDE”yi kurmuştu.

“Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” sistemini…

Geçenlerde “ABİDE”nin ilk verileri açıklandı.

En önemli veri, “okuduğunu anlama” üzerine…

Lise öğrencilerimizin yüzde 27.9’u okuduğunu anlayamıyormuş.

Yani öğrencilerin dörtte birinden fazlası…

Haydi, buyurun bakalım!

Ee, PISA’nın bulduğu okuduğunu anlamayanların oranı da hemen hemen aynıydı.

Okuduğunu anlamayan bir öğrencinin, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olması mümkün mü?

3 görüş

”Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin.” Cemal SÜREYYA

*”Ahlakın olmadığı yerde, kanunlar hiçbir işe yaramaz.”

*”Bütün insanlar yaratıcıdır, ama pek azı sanatçıdır.” Paul GOODMAN