DSP’li Ömer Karakaya’dan İzmit Belediyesi’ne TEPKİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık…

Ama, buruk bir şekilde kutladık…

Zira, bayramdan iki gün önce iki şehit haberi geldi…

Biri Darıca’da…

Diğeri İhsaniye’de…

Şehit haberleri gelince, belediyeler konserleri ve festivalleri iptal etti…

Doğrusunu da yaptı…

29 Ekim’i buruk bir şekilde kutlarken, DSP İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya’nın İzmit Belediyesi ile ilgili açıklaması ilginç olarak karşılandı…

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DSP İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yılı kutlamaları sebebiyle 96 adet Fidan Dikim Projesi için İzmit Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu söyledi…

Karakaya’nın dediğine göre, İzmit Belediyesi’nden herhangi bir dönüş olmadı.

Özkaya da, belediyenin esas ve usullere aykırı hareket ettiğini belirterek, kendilerine cevap vermemesine tepki gösterdi.

İzmit Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yapsa iyi olur.

Zira DSP’nin isteği, oldukça makul gözüküyor.

TEV’den kayıt çağrı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) maddi imkansızlıklar nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda olan gençlere katkıda bulunmak için sürdürdüğü “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyası için maratona hazırlanıyor! 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak TEV gönüllüleri aracılığıyla kampanyaya katılmak isteyenler, 21 Ekim itibarıyla Adım Adım Platformu üzerinden bağış yapmaya başladı. TEV gönüllüleriyle birlikte maratonda koşmak isteyenler ise 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasındaki “Geç Kayıt” dönemini bekliyor. siz de TEV’e kayıt yaptırıp, maratona katılabilirsiniz…

Gebze-Darıca metrosu olayı

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, ilimizdeki sorunları TBMM’ye taşımaya devam ediyor. Tarhan, çalışmaya başlamadan durak tabelalarının dikilmesiyle dünyada bir ilk olan Gebze Metrosu’nda soru işaretlerinin devam ettiğini ifade ediyor. Bilindiği gibi Büyükşehir, 5 milyar lirayı bulan bu işi, bakanlığa devretmişti… Konuyu TBMM’ye taşıyan Tarhan, “Gebze Metrosu, sorun yumağı haline geldi, düğmeyi baştan yanlış ilikleyenler şimdi işin içinden çıkamıyor” diyor… Tarhan, Büyükşehir ile Bakanlık arasında protokolün imzalanmadığını söylüyor. Bakalım, Büyükşehir Belediyesi’nin Tarhan’a bir cevabı olacak mı?

Çelenk parçalandı ortada suçlu yok!

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, Darıcalı Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un cenazesine çelenk göndermiş, bir grup provokatör tarafından CHP’nimn çelengi parçalanmış, bazı yöneticiler de darp edilmişti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, darp edilen yöneticileri ziyaret etti… Geçmiş olsun dileklerini iletti… Sarıbay konuyu Vali Hüseyin Aksoy’a ilettiğini, sorumluları adaletin karşısına çıkaracaklarını söyledi… Milletin içine nifak tohumları atan bu zavallılar, yakalanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır… Cezalandırılmalı ki, bir daha böyle bir girişimde bulunmak isteyenlere ders olsun…

YRP, ilk seçimde iktidar olacakmış!

Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Bakanı Cevdet Çepil, iddialı bir açıklamada bulundu… İlk seçimde iktidar olacaklarını söyledi… Siyonizm düşmanıyla, iktidar partisi olarak savaşacaklarını belirtti… İddialı sözler… AKP de 2001’de kurulmuş, ilk seçimde yani 2002’de yapılan seçimde iktidar olmuştu. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemi var… Tek başına seçimi kazanmak, kolay gözükmüyor…