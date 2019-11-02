“Gez Çiz Yaz ”  Workshop Etkinliği İzmit Hoşgörü Anıtı

Cumhuriyet parkı diyince hep aklıma adının “Çocuk Parkı” olduğu yıllar geliyor. Benim çocukluğumda adı öyle geçiyordu. Anneannemlerin evi çocuk parkına yakındı ve biz sık sık oraya gittiğimiz için soluğu parkta alırdım. Hatta evden gitmemize izin verilmediğinde kuzenlerimle parka kaçtığımızı bile hatırlıyorum. Biz kaçsakta evdekiler nereye gittiğimizi bildikleri için fazla sorun olmuyordu. O zamanın çocukları daha bir güvendeydik sanki. Salıncak ve kayaktan düşmekten başka akıllara gelebilecek bir kötülük yoktu o zamanlar. Salıncak, havuz ve havuzun üstündeki köprü, hepsi ama hepsi, bu yazıyı yazarken gözümün önüne geliyor. Belki sizlerinde gözünde canlanacak, kim bilir! İzmitli olup ya da çocukluğunu İzmit’te geçirmiş olup, çocuk parkının eski halini bilmeyen, hatırlamayan yoktur herhalde. Hep söylerim ya çocukluğumda yaşadığım, şimdiki anılarım çok güzeldir benim. Çocuk parkı da bunlardan birisiydi. Akın Bey “Gez Çiz Yaz - İzmit” etkinliğimizde Hoşgörü Anıtına gideceğimizi söylediğinde gözümün önünden o günler geçince çok heyecanlandım.

Yaşasın çocukluğum...

Evet, çocukluğumdan çıkıp bugüne dönersem, Akın Ülkü Sevinç’in bize anlattıklarını, aklımda kalanlarıyla benim de sizlere aktarmam gerekiyor.

İzmit Hoşgörü Anıtı;

30 Nisan 311 yılında, dönemin Roma İmparatoru Galerius tarafından Nicomedia’dan yayınlanan dünyanın ilk hoşgörü fermanının 1.700. yıldönümü anısına 22 Temmuz 2011 tarihinde İzmit Belediyesi tarafından Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin koordine ettiği proje kapsamında yaptırılmış.

Diocletianus M.S.284 yılında baş imparator olduğunda “Roma İmparatorluğu’nu Roma kentinden yönetemem” demiş, neden diye sorulduğunda, “Çünkü Roma da ihanet, fitne, fesat, suikast gibi her türlü entrika mevcut, imparatorluk ailesi içinde iç savaşları, güç savaşları var, hanedan savaşları var. Buradan sağlıklı bir şekilde yönetemem o yüzden imparatorluğu başka bir kentten yöneteceğim” diyor. İzmit Nicomedya’yı başkent olarak seçiyor ve buraya yerleşiyor. O zaman da zaten Nicomedia, Bitinye Krallığının başkentliğini yapmış, o yüzden Nicomedia mimari olarak, lojistik olarak ve coğrafi olarakta İmparatorluk Başkenti olmaya hazır bir kentmiş. Nedeni ise iç denizi olması ve her dönem donanma kenti olmasıymış. Osmanlı imparatorluğunun da, Roma’nın donanması da buradaymış. O yüzden buraya imparatorluğu yani İdari yönetim merkezini taşımış... Yine Roma duruyor fakat 330 yılına kadar kırk altı sene boyunca idari olarak Roma buradan yönetiliyor.

30 Nisan 311 yılında başkent Nicomedia’ dan dünyanın ilk hoşgörü fermanı yayınlanıyor. Nicomedia’nın neresinde yayınlandığı tam olarak bilinmiyor. Fermanda özetle şöyle yazıyor, “İmparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyan kardeşlerimiz toplum düzenine zarar vermedikleri, bozmayacakları şekilde kendi dinlerini özgürce yaşayabilirler. Ve el konulan mal varlıklarını hak sahiplerine, varislerine iadesi yapılacaktır.” diyor. Hıristiyanlar için bu çok önemli bir olay. O yüzden bu anıt dikiliyor.

Bunun en büyük ispatlarından biri, yurtdışına gidin, turist olarak, iş amaçlı herhangi biriyle sokakta, barmenle, taksiciyle polisle yaşlıyla genciyle konuşurken nereden geldiğinizi söyleyip, İzmit deyince çoğu İzmir diye anlıyor ama İzmit değil de Nicomedia’dan geliyorum deyince tepkileri daha farklı oluyor hemen tanıyorlar.

Bu anıtın benzeri Avusturya ve Sırbistan’da da varmış. Viyana’daki anıtın arkasındaki duvarda da “Nicomedia - İzmit” yazısı bulunuyormuş. 22 Temmuz 2011 tarihinde büyük bir toplulukla birlikte açılan bu anıt sembolik görünse de dünya tarihi için çok önemli.

Akın Ülkü Sevinç’in anlatımlarından aklımda kalanları aktardım sizlere. Tarihi gezilerimiz devam ediyor ve projemizin bundan sonraki durağı “Geç Çiz Yaz İzmit | Fevziye Camii-Workshop Etkinliği”

İzlenimlerimi sizlerle paylaşmak dileğiyle…