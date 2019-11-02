Şimşir(Buxus)

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Şimşir; sürekli yeşil, yerden dik şekilde dallanan, ağaççık halinde, sert yapraklı bitkilerdir. Şimşir, park ve bahçe düzenlemelerinde, çim sahalarında en çok kullanılan bitkilerin başında yer almaktadır. Şimşir, tek şekilde veya gruplar halinde dikilebilir. Tek dikildiği zaman budanarak top şekli ve diğer istenilen formaya sokulabilen bir nebattır. Ayrıca şimşiri sık sık aralıklarla dikerek çit yapımında da kullanabiliriz.

Şimşirin değişik türleri bulunmaktadır. Başlıcaları; adi şimşir, uzun yapraklı şimşir, yuvarlak yapraklı şimşir, küçük yapraklı şimşir, altuni yapraklı şimşir ve gümüşi yapraklı şimşir gibi sıralayabiliriz.

Şimşirin üretilmesi ise genellikle çelikle yapılmaktadır. Çelikleri tepe çeliği olarak Sonbahar ve İlkbahar Aylarında yapabiliriz. Çeliklerin uzunluğu, 10 veya 15 cm olmalıdır. Şimşirin odun kısmı da değişik alanlarda kullanılmaktadır. Şimşirden yapılan ağaç kaşıklar, süs eşyaları ve taraklar, bunlardan bazılarıdır. Şimşirin toprak isteği fazla yoktur. Sonbahar’da dibine yanmış çiftlik gübresi konularak toprakla karıştırılması, şimşirin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yaz Aylarında şimşire su verilmeli ve dibi nemli tutulmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...