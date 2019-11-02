Twitter Dünyayı Kurtarabilir mi?

Geçtiğimiz hafta Twitter’ın kurucusu JackDorsey bir açıklama yayınladı. Bu açıklamaya göre bundan sonra Twitter’da siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini duyurdu ve gerekçelerini sıraladı. Özetle, “bu mecra üzerinden insanları manipüle etmek çok kolay, kitleleri germek, yalan haberleri yaymak reklamlar sebebiyle mümkün olduğu için toplumu korumak” adına bu kararı aldıklarını anlatıyor.

Twitter’ı dünyanın diğer önde gelen sosyal ağlarından ayıran bazı temel özellikleri var. Bu dünya çapındaki sosyal ağlar içinde ekonomik değeri diğerlerine göre oldukça düşük. Kullanıcı sayısı da epey az. Ancak kullanan kitlenin kalitesi söz konusu olduğu zaman; dünyanın en önemli internet platformu olduğu gerçeği de ortaya duruyor.

2016 yılında Amerikan Başkanlık seçimlerinde Rusya’nın bu sürece dijital mecralar ve sosyal ağlar üzerinden müdahil olarak Amerikan halkının seçim tercihlerini manipüle ettiği ortaya çıkmıştı. Bu manipülatif reklamların büyük kısmını işim gereği inceledim. Trump’ın kazanması için yapılan manipülasyonlarda amacın Trump’ı öne çıkarmak değil; Hillary Clinton’ı karalamak olduğu göze çarpıyor. Daha sol bir tabana sahip olan Demokrat Partinin seçmenlerine, Clinton’ın aslında sol ve demokrat değerlere ne kadar uzak bir profil olduğunu anlatan binlerce doküman.

Bu manipülasyon süreci sonrasında ortaya çıkan bir diğer büyük mesele de İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı şirketin; Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini temel alan akıllı bir yazılımla seçmen tercihlerini öngörerek bunları sınıflandırması ve bu yönde içeriklerle manipüle etmesine dayanan bir olay oldu. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg halen daha bu tip konularla ilgili olarak siyasi yargılamalarla uğraşıyor.

MANİPÜLASYONU ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Twitter’ın aldığı bu karar, dijital mecraların bir dönüşümü tetiklediği ve merkezine oturduğu dünyamızda bir milat olabilir. Kitlelerin manipüle edilmesinin çağımızda bu mecralar eliyle çok kolaylaşmış olması; devletler arası ilişkilerden, ülke içindeki politik gerilimlere kadar birçok alanda tehlikeli fay hatları oluşturuyor.

Sosyal ağların içerik akış algoritması, sizin beğeneceğiniz içerikleri görmeniz üzerine kuruludur. Siz ne kadar çok beğeni, paylaşım ve yorum yaparsanız; o sosyal ağın içindeki etkileşim sayısı o kadar artar ve mecra daha sağlıklı işler. Bunun bir örneği olarak 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri sürecinde yapılan bir veri görselleştirmesi çalışması oldukça önemli bir göstergeydi. Bu çalışmaya göre Trump’ı takip edenlerin %90’ına yakını birbirileriyle aynı etkileşim havuzunda; Clinton’ı takip edenler de aynı şekilde. Yani Trump seçmeni Twitter’ı açtığı zaman Trump ağırlıklı içerikler görüyor, Clinton’ı takip edenler de Clinton ağırlık içerikler görüyor.

Televizyon, gazete ya da bir internet sitesi gibi herkese aynı akışı sunmayan sosyal ağlarda; karşı tarafa erişmek için reklam yayınları işte bu sebeple oldukça önemli. Çünkü artık tüm insanlar sosyal mecralarda zaman geçiriyor ve sizin kitlenizle; etkilemek istediğiniz kitlenin arasında sosyal bariyerler var. Herkes kendi dijital gettosunda yaşıyor

Twitter’ın politik reklamları engellemesi sayısal olarak ulaşılabilecek insan sayısında çok büyük bir sorun yaratmasa da nitelikli insanlara erişmek yeni nesil politik iletişimde oldukça zorlaşacak. Zira diğer sosyal ağlarda sıradan insanlara daha az parayla erişirken; o kendi hayatı içinde sürüklenip giden insanları etkilemenin anlamı çok da yok açıkçası. Siz kitlelere hitap eden, nitelikli ve öncü kişileri manipüle edebilirseniz; kitlenin geri kalanı zaten otomatik olarak bu sürece katılacaktır ve üstelik bir reklamla değil, sevdikleri izledikleri bir fenomen vasıtasıyla süreç tamamlanacaktır.

Ancak manipülasyonu engellemek bu kararla ne kadar mümkün tartışmak gerekiyor. Politik içeriklerin reklamları engellenmiş olsa bile; siyasetçilere yakın haber kuruluşları halen daha “içerik pazarlamasıyla” kitleleri yönlendirebilir ve üstelik doğrudan siyasetçi reklamı yerine bir halkla ilişkiler faaliyeti gibi görünerek süreci algısal olarak daha da masum gösterebilir. Keza sanatçıların ve ekran yıldızlarının da bu süreçlerde artık daha da aktif olması bu süreçle beraber mümkün. Bir kullanıcıyı, bir bir web sitesine Twitter’da farklı bir şekildepazarlanandolaylı siyasal reklam içeriği üzerinden soktuktan sonra; diğer tüm sosyal ağlarda ve internet sitelerinde zaten yeniden hedeflemeyle rıza imalatı sürecine sokabilirsiniz.

İşin özü, kitleler manipüle edilmeye hazır bekliyor günümüzde. Manipüle etmeye niyetli odaklar mutlaka yeni kurallara en kısa sürede uyum sağlayarak araziye uyacaklardır. Üstelik bu işin doğrudan bir iletişim değil de dolaylı ve sempatik kanalları devreye sokarak hayata geçmesi olasılığı; manipülasyonların daha tehlikeli bir hale gelmesine de yol açabilir. Bırakınız reklamlarını yapsınlar, aklı başında olan yemez; yemeye razı olan zaten kendisi de bulur yer.