Kocaeli, çöp kent mi olacak şimdi?

Güzel bir söz vardır, söz uçar yazı kalır diye…

Hatırlarsınız, bundan yaklaşık dört yıl önce, 2016 yılının ilk ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm kenti ilgilendiren çok önemli bir açıklama yapmıştı.

Açıklamaya göre, eğer 4 yıl içinde Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni yapmazsak, Kocaeli’yi çöpten bir felaket bekliyordu.

İlimtepe’de kurulması gündemde olan Evset Atıklardan Enerji Üretim Tesisi ile ilgili olarak ilk 12 Ocak 2016’da, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda Körfez ve Derinceli muhtarlarla toplantı yapıldı.

Konunun ehemmiyeti, aciliyeti, sebepleri ve olası sonuçları muhtarlara anlatıldı.

Toplantıda 3 yıllık depolama alanı kaldığı belirtilirken, 4 yıl içinde tesis kurulmazsa kentin yaşanılamaz hale geleceği belirtildi.

Açıklamanın ardından bölge halkı ve kamuoyu tepkileri ardı ardına geldi.

İlimtepeliler, çevreyi kirleteceği iddiasıyla tesisi istemedi.

Sonra yeni bir açıklama yapılarak, titiz bir çalışma sonrası tesise en uygun yerin İzmit Umuttepe bölgesindeki Orman Depo Alanı olduğu açıklandı.

Kocaeli Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapıldığı, ölçümler ve puanlamaların sıralandığı, kalan üç seçenek içinde en uygun yerin, Umuttepe olduğu “akademik” bir çalışma olarak açıklandı.

2020 İÇİN FELAKET SENARYOSU

İlk toplantıdan 10 ay sonra, 7 Ekim 2016’daki ikinci toplantıda da, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dönemin genel sekreteri olarak konuşmuştu.

“En fazla 4 yıl sonra bu kentte toplanan çöpleri koyacak yerimiz kalmayacak. Bugün düğmeye basıyoruz. Her şey yolunda giderse, en erken 4 yıl sonra Umuttepe’deki yeni tesisi çalıştırabiliriz.”

Yani açıklamaya göre, 2020 yılına kadar tesis tamamlanmazsa, vahşi depolama nedeniyle çöp kokuları ve dağları içinde kalacaktık.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin olmazsa olmazı Kentsel Katı Atık Enerji Üretim Tesisini Umuttepe’de 200 hektarlık alanda yapacaktı.

80 hektarı yol ve tesis, 120 hektarı “Kül Depolama Alanı” olarak kullanılacak tesis, yaklaşık 350 milyon dolara mâl olacaktı.

Arada kentin ileri gelenleri, muhtarlar, gazeteciler Avrupa’ya götürülerek örnek tesisler gezdirildi.

Tepkileri önlemek adına, tesisin ne kadar sağlıklı ve zararsız olduğu anlatıldı…

Dönüşte herkes tesise güzellemeler yaptı ki olabilir…

Zaten benim derdim, kim bu tesisi destekledi, kim karşı durdu diye birilerini ortaya atmak değil.

BU KADAR GÜRÜLTÜ NEDEN KOPARILDI?

Ne olduysa oldu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimin hemen ardından Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre Bakanlığına başvurarak, çöp tesisi projesinin iptalini istedi.

Bakanlık da açıklama yaparak, ÇED sürecinin talep doğrultusunda sonlandırıldığını açıkladı.

Peki, eski Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da, “Beklemeye zamanımız, paramızı boşa harcayacak lüksümüz yok” dediği, yapılmazsa 3 yıl sonra İzmir, Tekirdağ, Manisa gibi, Kocaeli’de de vahşi çöp dağlarının oluşacağı söylenen tesis, ne oldu da bir anda Sıfır Atık Projesi ile ortadan kaldırıldı?

Madem evsel atıklar kaynağında ayrıştırılıp, toplanarak, depolanabiliyordu, bunca gürültü patırtı, ÇED toplantılarındaki kavgalar neden çıktı?

Madem kentte çöp dağları çıkacak, o zaman projeden neden vazgeçildi?

Sorular daha da uzatılabilir ama çok da uzatmaya gerek yok.

Ekonomik krizin ülkeyi vurduğu, Büyükşehir’in yarım milyar lira civarında bütçe kesintisine gittiği bu dönemde, büyük ihtimalle bu tip projeler rafa kaldırılıyor.

Tabii ki israf yapılmasın, cepler daha fazla yanmasın.

Ama benim bir önerim olacak.

Metro konusunda büyük iş yaparak, projeyi Ulaştırma Bakanlığı’na devreden Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli için metrodan da elzem olarak yıllardır vurgulanan atık tesisi projesini Çevre Bakanlığı’na devredemez mi acaba?

Eğer aciliyetse, aciliyet.

Gereklilikse, gereklilik.

Ne yapıp edip bu konuda adım atılmalı.

Yok eğer değilse, o zaman bu şehir hem ekonomik olarak, hem de çevre sağlığı açısından, büyük bir zarardan kurtulmuş demektir.

Bir tarafta 350 Milyon Dolarlık Atık Projesi, diğer tarafta Sıfır Atık Projesi?

Birbirinin muadili olarak, size de biraz tuhaf gelmiyor mu?

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KÖKSÜZ KELİMELER

Bazen hayat, ortam kalabalıklaştıkça yalnız oturduğun masayı işgal ediyormuş hissiyle yaşanan, huzursuz bir çakırkeyif gibidir. Batmasa da acısını bildiğin, diken üstü bir yol gibi gidilir…

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SOSYAL MEYDAN

Sıcak bir sohbet dediğimiz, böyle bir şey değil mi?

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediyesi Başkanlığı döneminden beri mütevazi kişiliği ve nazik üslubuyla tüm kentte sevilen bir isimdi. Bunun yanında başarılı işlere attığı imzalar onu bugün AK Parti İl Başkanlığı’na taşımıştı. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede, yeniden aday olur ya da gösterilir mi bilmiyorum. Ama Ellibeş’in, il başkanlığında da bildiğimiz görüntüsünü değiştirmedi, sosyal medyadaki bu paylaşımda ne kadar belli değil mi? Ellibeş’in, “Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özle ve İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte akşam namazı sonrası gönülden hizmet ettiğimiz komşularımızla muhabbet ettik” diye, Başiskele’de bir kahvehanede çekilen bu fotoğrafı, bana çok içten, çok samimi geldi. Siyasetçi, bürokrat konusunda eleştirilen çok karaktere sahip kentimizde, Ellibeş gibi samimi isimlerin, daha uzun süre görevde kalmasını istiyor insan.

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Perileri hiç yalnız bırakmıyor

Kentin profesyonel en üst klasman ligleri baz alındığında, süper lig seviyesinde yarışan tek kulübümüz olarak, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde yer alan İzmit Belediye Bayan Basketbol takımı, bu yıl da önemli galibiyetler alarak kenti gururlandırmayı seviyor. Bünyesinde çok önemli isimleri barındıran kulüp bence hak ettiği desteği yeterince göremiyor. Kadrosunda WNBA'dan transfer edilen Courtney Williams’ı da bulunduran İzmit’in kızları belki yeterli desteği alamıyor ama kentin bir başka başarılı kadını, tek kadın belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kızları hiç yalnız bırakmıyor. Kızların hiçbir maçını kaçırmayan Başkan Hürriyet, tıpkı Kocaelispor’a olduğu gibi, İzmit Kadın Basketbol takımına da büyük destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir antreman sırasında yine kızları ziyaret eden Hürriyet’in, oyuncular ve teknik kadroyla verdiği ve sosyal medyada yayınladığı bu fotoğraf, aralarındaki iletişimin kuvvetini de gözler önüne seriyor. Bence tüm kent olarak, 1. Lig seviyesinde tek takımımıza daha fazla destek vermeliyiz. Tebrikler hanımlar, haydi Kocaeli.

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Belediyelerin 29 Ekim’deki paslaşması çok güzeldi

Geçtiğimiz günlerde daha bir coşkuyla bu yıl 96.’sını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yerde özel etkinliklere sahne olmuştu. Yürüyüşler, danslar, gösteriler, marşlar kentin ve yurdun her köşesinde yükseldi. Ama içlerinden öyle bir tanesi vardı ki, gördüğümde beni çok içten gülümsetti. 29 Ekim günü sosyal medya platformu Twitter üzerinden Bodrum Belediyesi ile başlayıp toplam 19 belediyenin paslaştığı paylaşımlarda, “Sen benim şarkılarımsın” isimli şarkısının birer dizesiyle birlikte, Atatürk fotoğrafları paylaşıldı. Benim izlediğim paylaşımda Bodrum, Datça, Muğla, Eskişehir, Marmaris, Ergene, Konak, Cide, Borçka, Bornova, Fındıklı, Beylikdüzü, Konyaaltı, Karşıyaka, Odunpazarı, Sarıyer, Defne, Burhaniye, Muratpaşa belediyeleri yer alırken, gözlerim ilimizden de bir belediyeyi çok aradı.

Her belediyenin bir diğerini etiketleyerek zincirleme yapılan paylaşımı izlemeyen varsa, tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Eminim izleyenler de benim gibi çok beğenecektir.