Kalbimiz Alemdağ’da atıyor...

Çekmeköy’ü iyi bilirim…

Bacanağım orada yaşıyor…

Hatta ilk yerleşenlerden…

Bizim İzmitli Ekşi’lerin yaptığı Beşyıldız sitelerinin sakini…

Küçük bir yer…

Hatta Hababam Sınıfı’nın, okula kitap yardımı yapılan köy sahnesi bile burada çekilmiş…

Şimdi Kocaelispor, Alemdağ ile Çekmeköy’de mücadele edecek...

Hemen 45 dakika mesafedeki bir uzaklıkta bulunan bu ilçede, Kocaelispor maça çıkacak…

Yıllar önce 5 bin 10 bin kişiyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’la İstanbul’da maçlar yapan eve otobanı işgal eden Kocaelispor, şimdi sadece 53 Kocaeli’nin izleyebileceği maç için halı sahada sahaya çıkıyor.

Biz bunu hak ettik…

Hiç mızmızlanmayalım…

İnsanlar hak ettikleri gibi yönetilir…

İşte sonucu…

Amaaaaan boş veeeer, biz gelişi güzel transfer yapıp, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını çarçur edelim de, gerisi önemli değil diyenler utansın…

***

Biz bile bir anda yandaş medya oluverdik!..

Yok artık demeyin…

Aynen öyle…

Kavaklılı bir okuyucumuz, ‘Gökhan’ rumuzuyla ve aşağıdaki posta adresinden, haberimize yorum yapmış.

Gültepespor ile yaptığımız haberde, Gültepe ile Kavaklı arasındaki maçta 3-2 yenilen lider Gültepe için ‘İlimizin köklü kulüplerinden’ cümlesine takılmış…

Şu yorumu yapmış…

“Kavaklı köklü kulüp değil mi, yandaş medya?..”

Tabii ki köklü…

Ama biç Gültepe’yi yazdığımız için onun önüne bu ibareyi koyduk…

Yani haberin ana konusu Gültepe…

Buradan da yazıyorum, bizim için her kulüp köklü, soylu ve semboldür…

Sitemini anlıyorum ama yandaş medya suçlaması, bana çok safça bir yorum olarak geldi…

Yani haklıyken haksız duruma düşmüşsün ‘Gökhan’ rumuzlu klavye-delikanlısı…

Adını, soyadını, adresini de açık açık yaz ve yayınlayalım…

Düşüncelerinden korkma!..

Ama hakaret edersen, tabii ki korkarsın…

O zaman hakaret etme!..