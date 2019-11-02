Sayın Tahir Büyükakın, Bu okul’a gidermisiniz?

Sayın Başkan;

İl ve ilçelerindeki okul bahçeleri Büyükşehir Belediye tarafından SPOR alanları olarak dizayn edildi.

KARAMÜRSEL ilçesinde de bir okul dışında düzenlemeler yapıldı.

Ancak,

Nedendir,niçindir hangi sebepten olduğunu anlayamadığımız bir sebepten,

KARAMÜRSEL’DE bir okul,NAZMİ OĞUZ ORTAOKUL’u bahçesi bundan yoksun kaldı.

Tam 3 yıl önce Büyükşehir’e bahçede istenen SPOR malzeme ve projesi Büyükşehir Belediyesine sunulduğu,istek defalarca söylendiği halde bu okulun bahçesine istenen basket potası ve voleybol file direkleri ile zemin kaplaması bir türlü temin edilemedi

Konuyla ilgili bu gazetede bu sütunda 11 şubat 2018 yılında “ Nazmi Oğuz okulu için atağa değil,ayağa kalk “ başlığı altında bir yazı yazıldı.

Buna rağmen bugüne kadar bu okulun bahçesine istenen 3 KAZIK (!) Direk dikilemedi.

Sayın Başkan;

Bu okul,

Karamürsel’de doğan ,1o2 yaşında hayata gözlerini yuman,İstiklal savaşında Karamürsel’in köylerinden Atatürk’ün ordusuna İzmit’e omuzunda yaya olarak silah ,cephane taşıyan,İzmit Ticaret Odası Başkanlığı (1952-1963 yılları arası) Bir dönem Mardin Milletvekilliği yapan,Karamürsel’e elektriğin gelmesini sağlayan,Yaptığı yardımlar dolayısıyla “Fakir Babası” olarak tanınan,Eğitime katkılarından dolayı Yüksek tahsilliler derneğinin ONUR üyesi yapılan,İzmit’te Kütüphane kuran NAZMİ OĞUZUN adını taşıyan,Milli Eğitime bağışladığı Karamürsel’deki NAZMİ OĞUZ ORTA OKULUDUR.

Sayın Başkan;

Tam 3 yıldır bu okulun öğrencileri bu okulun BETON zeminli bahçesinde SPOR yapmayı sürdürüyor.

Siz bir hatırlatma yapmak istiyorum:

Bu okul bir zamanlar bu ilçenin SÜRGÜN okuluydu (!)

Nerede yaramaz,haylaz öğrenci var,nerede hangi okulda disiplinsiz, başarısız öğretmen var hepsi bu okula gönderilirdi.

Şimdi ise bu okul ilçenin değil ilin en gözde en başarılı ve en çok istenen okulları arasında ilk sırada. B

Böyle bir okul’a, okul bahçesine yapılmak istenen SPOR tesisi (voleybol ve basket potası,alt tarafı 3 direk) alanını görmeniz için sizin, Karamürsel’e bu okula gitmenizi istiyorum.

Sayın Başkan;

Aslında bu kadar basit bir şey için sizi rahatsız ettiğim kıymetli zamanınızı aldığım için de özür dilerim .

Amma:

Tam 3 yıldır, Karamürsel’den AKP ilçe Başkanı,Belediye Başkanı,Okul yönetimi,Bölge Koordinatörü,Beden Eğitimi Öğretmenlerinin isteklerine rağmen bu okulun bahçesini düzenleyecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu,işi yapmadığı için bu satırlarla sizi rahatsız ediyor,

Sizden NAZMİ OĞUZ ORTA OKULU’Na gidip,

Beton üzerinde öğrencilerin spor yapmaya nasıl çalıştıklarını görmenizi özellikle ve de öncelikle rica ediyorum.

Sayın Başkan;

Durumu gördükten sonra bu bahçenin tanzimini hemen yaptıracağınızı umuyorum…