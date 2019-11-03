Aslan devlet

Sağlık Bakanlığı 2015 yılında bir çalışma başlatmış.

Konu: Sulama kanallarının tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkileri.

Adı geçen konu bakanlıkta gıda mühendisi olarak çalışan birine verilmiş.

Mühendis uzun bur çalışma sonucu Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinin tarım arazilerini içine alan Meriç ve Ergene Suyunun tarım arazilerini zehirlediğini ve bunun da insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir rapor halinde hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunmuş.

Aradan bunca yıl geçmesine rağmen Bakanlık ne bu raporu açıklamış, ne de bu konuda tedbir almış.

Bizim Gıda Mühendisimiz bakanlıktan bir ses çıkmayınca vicdanının sesini dinlemiş ve bu konudaki çalışmalarını ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmış.

Bakanlık ne mi yapmış? Vay sen misin bakanlığın gizli belgelerini açıklayan diyerek mühendisi hakkında dava açmış. Bu mühendis devlet sırrını açıkladığı gerekçesiyle beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyormuş.

Meğer Sağlık Bakanlığı bu raporu hazırlatırken, raporun hazırlayan tarafından açıklanmayacağına dair imza almış.

Yıllardır o bölgeni n halkı Ergene çayı ölüyor. Meriç Nehri ölüyor diye feryat ediyorlar. Fabrikaların atıklarını bu sulara akıttıklarını ve devletin bu konuda tedbir alması gerektiğini söylüyorlar ama yetkililerden tık yok.

Kocaeli’nde bilim adamları Dilovası’nda bulunan fabrikaların kimyasal atıklarını dereye akıttıklarını ve bunun insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu, kanser vakalarının gittikçe arttığını söylediler.

Nedense devlet büyük patronlara bir şey yapamıyor veya yapmak istemiyor.

Alın size Nuh Çimento. Hereke halkına bu fabrikayı sorun bakalım ne diyecekler.

Denizi doldura doldura kendine büyük bir liman yaptı.

Alın size İzmit’in merkezinde bulunan Pakmaya.

Yazın kokudan geçilmiyor. Devlet bir iki ceza ile işi geçiştiriyor.

Devlet fakir fukaraya gelince aslan kesiliyor, büyük patronlara gelince tık yok.

Bu devlet işadamlarına vergi affı, SSK affı, teşvikler gibi desteklerde bulunurken, vatandaşına gelince kılı kıpırdamıyor. Bari insan sağlığına zarar veren bu fabrikaların gerekli tedbirleri alması için müdahalede bulunsun.

İnsanının sağlığını koruyamayan bir devlet sosyal bir devlet olamaz.