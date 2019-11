Hayallerinizi gerçekleştirmek için MUHTEŞEM REÇETE!

Hayal kurarız, içimizden geçiririz. Çok basittir aslında dilediklerimiz; kimi daha fazla bolluk bereket ister, kimi bir aile kurmayı, çocukları olmasını, hayatının aşkıyla karşılaşmayı diler. Kimileri ise sağlıklı olabilmek ya da sağlığına kavuşabilmek ister. Hayatta istediklerimiz aslında yeni bir iş bulabilmek, yeni bir ev alabilmek veya yeni bir geziye çıkabilmek kadar basittir, bunu da tek cümlede özetleyiveririz. Peki sıra bunların gerçeğe dönüşmesine geldiğinde nelerle karşılaşırız? İnanın bu cümleyi yazarken sizi duyabiliyorum; ‘Kaç kez diledim olmadı’, ‘Neler adadım olmadı’, ‘Gitmediğim kişi, danışmadığım danışman veya akıl almadığım dost, dinlemediğim çözüm yolu kalmadı’ dediniz bile. İşte tam bu noktada, bu yazıyı şu anda okuyan sizlerle birlikte, sevgili Deepak Chopra tarafından sunulmuş 7 basamaklı ‘’başarının 7 spiritüel yasası’’nı sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Bugüne kadar başınıza gelen, sizi yolunuzdan veya içinizden geçenlerden döndüren olaylar veya zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Hepimiz farklı yollarla sınanıyoruz; fakat inanıyorum ki, bu 7 basamak hepimiz için yepyeni ufuklar açacak. İşte günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz muhteşem spiritül reçete;

1. İÇSEL GÜÇ YASASI:

Bu yasa saf bilincimiz ile burada olduğumuz gerçeğine dayanır. Bu yasaya göre; gerçek doğanızı keşfettiğinizde ve kim olduğunuzu bildiğinizde, düşlediğiniz her şeyi gerçekleştirebilme yeteneğinizi keşfedeceksiniz; çünkü hepimiz şu an ve gelecek için sonsuz bir güç ve sınırsız olanaklara sahibiz. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için her gün kendinizle baş başa kalarak içsel gücünüz ile bağlantı kurabilirsiniz; bunun en basit ve temel yolu ise meditasyonn yapmaktır. Kendi dinginliğiniz ile baş başa kaldığınızda oluşun boşluğunu deneyimleyebilirsiniz, bu yaratıcılık için büyük bir fırsattır.

2. ALMA-VERME YASASI:

Evren, değiş tokuş yani alma ve verme enerjisinin dengesi ile hareket eder. Buna göre her ilişki, biralma verme ilişkisidir. Vermek almayı doğurur, almak da vermeyi. En önemli nokta ise bir şeyi alırken veya verirken olan niyetinizdir. Niyetiniz her daim alan ve veren için mutluluk yaratmaya odaklanmalıdır, böylece hayatın akışı ile bağlantı kurmuş olursunuz. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için gittiğiniz her yere küçük hediyeler götürebilir, size sunulan her şeye, her gün ve her an şükredebilir ve karşılaştığınız herkese günlük hayatınızda iyi dileklerinizi verebilirsiniz. (Örneğin; sevgi, mutlulukveya huzur dileyebilirsiniz.)

3. SEBEP-SONUÇ (KARMA) YASASI:

Bu yasa; hem eylemi hem de eylemin getirdiği sonuçları kapsar. Çok kullanılan ‘ne ekersen onu biçersin’ sözü bu yasanın temel mesajını içerir. Anlamamız gerekir ki, şu an hayatımızda olan ve olmayan her şey geçmiş seçimlerimizin sonuçlarıdır. Buna göre her anımızda bilinçli seçimler yapmak ve daima bunu iyi niyetlerle harmanlamak çok önemlidir. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilyansıtabilmek için günlük seçimlerinizde daha bilinçli olabilir, neden- sonuç ilişkisini daha sık sorgulayabilir ve iyi niyet yaklaşımının size rehberlik etmesine izin verebilirsiniz.

4. EN AZ ÇABA YASASI:

Bu yaklaşım; her şeyin doğanın mükemmel planlamasıyla ve kusursuz bir şekilde, kendiliğinden ve en az çaba ile gerçekleşeceğinin kabulüne dayanır. Eylemlerinizin temeline sevgiyi koyduğunuzda hayatınızın akışının çok daha kolay olduğunu görebilirsiniz, böylece ego kalıplarıyla donatılmış hırs, kıskançlık, gıybet gibi yaklaşımlardan uzaklaşarak, niyetinizi de arındırmış olursunuz. Hayatınızda her şeye ve her ana kabul vererek bu yasayı hayatınızda uygulamaya başlayabilirsiniz, yargılamaktan vazgeçmek ve olanı olduğu gibi ve en iyi olduğu şekli ile olduğunu bilerek kabul vermek bambaşka bir farkındalık seviyesine erişmenizi sağlayacaktır.

5-NİYET VE ARZU YASASI

Bu yasa; enerji, bilgi, niyet ve arzu ile tüm varlıkların ve isteklerin doğada birbirleriyle bağlantıda olduğu ve bedeninizin de evrenden ayrı olmadığının idrakına dayanır. Böylece, dikkat verdiğinizde niyetiniz, tüm evrenin yardımı ile gerçeğe dönüşebilecektir. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için arzularınızı yazarak bir liste yapabilir, bu listede mevcut arzularınıza bağımlı olmadığınız ve arzularınızın sizden bağımsız gerçekleşemeyeceği bilinci ile onları serbest bırakabilirsiniz. Böylece niyetlerinize evrende yer tanırken, onlardan bağımsız hale gelerek şarta bağlı bir sevgiden uzaklaşmış olursunuz. (Şart-niyetin gerçekleşmesi durumunda minnet duyacağınız veya şükrediyor olacağınız şey).

6. ZİHİNSEL BAĞIMSIZLIK YASASI:

Bu yasa fiziksel evrende bir şeyin gerçekleşebilmesi için o şeye olan tüm bağımlılık ve bağlılıklarınızdan özgürleşmenizi gerçekleştirmeyi amaçlar. Sonuca olan bağımlılıklarınızdan vazgeçtiğinizde ve hedefe odaklı niyetinizle duruma özgürce bakabildiğinizde, arzu ettiğiniz şeye ulaşmanız için tüm evren sizinle birlikte hareket edecektir. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için; günlük hayatınızda gerçekleşen tüm olaylara sonuçtan bağımsızlaşıp sizin en iyi hayrınıza gerçekleşiyor olduğu, her şeyin nasıl olması gerekiyorsa en iyi şekilde size ulaştığı ve hayatta karşınıza çıkan tüm ‘’belirsizlik’’ durumlarını kucakladığınız, sevgiyle yaklaşacağınız ve bu durumları hayatınıza kabul edeceğiniz perspektifinden bakabilirsiniz.

7. HAYATIN AMACI (DARMA) YASASI:

Bu yasaya göre; hepimizin eşsiz bir yeteneği vardır ve bu yeteneğe uygun olarak hayatımızı ifade eder ve hayatta yaptığımız tercihlere yansıtırız. Hayatın asıl amacı; işte bu eşsizliğin keşfi ve ortaya çıkartılması amacını gerçekleştirmektir. Bu noktada, ‘Tüm insanlığa nasıl yardım edebilir mi? ‘Bu eşsiz yeteneğimi nasıl ortaya çıkarabilirim?’ ve ‘İnsanlığa nasıl hizmet edebilirim?’ sorularının cevabını aramak amaçlanır. Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için bugün sahip olduğunuz tüm yeteneklerinizin bir listesini çıkartabilir, hepsi hakkında detaylı olarak düşünerek sizi en çok saatlerinizi verseniz bile çalışmaktan ve üzerinde zaman harcamaktan yorulmadığınız yeteneğinize daha farklı bakmanız ve bu yeteneği insanlara hizmet ve daha fazla kişiye yararlı olabilmek adına nasıl kullanabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. Unutmayın, hayatınız sizin en değerliniz, her gün kendinize sadece kendinizi sevdiğiniz için yarım saat ayırın ve başarının bu 7 spiritüel yasasını hatırlayın. Her gün kendinize ayıracağınız sadece otuz dakika bile spiritüel kişiliğinizi geliştirirken hayata yepyeni bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacaktır. Çünkü siz çok değerlisiniz ve hayatınız da çok değerli. Hayatınızı ve kendinizi sevin…Alıntı- Pınar Özeken (Ulus)