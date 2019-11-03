AKP’li Cemil Yaman ve ‘82’ numaralı forma!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu…

AKP milletvekili Cemil Yaman’a da uğradı…

Birlikte fotoğraf çekildi…

Fotoğrafta bir ayrıntı dikkat çekti.

Yaman’ın adasında ismi yazılı 82 numaralı Gebzespor forması var…

GEBZE İL OLMAK İSTİYOR

Bilindiği gibi Gebze’nin hayalinde hep il olmak var…

82’inci vilayet olmak istiyorlar…

Su hayalleri gerçekleşmedi…

Cemil Yaman bu formayı odasına koyduğuna göre, onun da gönlünden Gebze’nin il olması geçiyor…

GEBZE, AKP’NİN KALESİ

Gebze il olursa, AKP’liler şunu unutmasın;

Kocaeli Büyükşehir’i CHP’ye kaptırabilirler…

Zira Gebze, AKP’nin kalesi…

AKP, Gebze’yi il yaparak, kendi ayağına kurşun sıkmaz diye düşünüyorum…

CHP, iktidar olursa, muhtemelen Gebze’yi il yapar…

Çünkü, Kocaeli Büyükşehir’i o zaman kazanabilir.

***

Başkan Hürriyet korumayla dolaşabilir

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Danışma Kurulu Toplantısına güvenlik personel ile gidince, “Hürriyet koruma ile mi geziyor” sorusunu gündeme getirdi… Belediye de konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Haberde ismi geçen Semih Özbek İzmit Belediyesi’nde Bina Hizmet Destek Personeli olarak çalışmakta olup, kendisi Başkanımıza eşlik etmek üzere görevlendirilmiş ve görevine bir süredir bu şekilde devam etmektedir. Kendisinin silah taşıdığı yönündeki iddialar ise gerçek dışıdır.” Bence Hürriyet’in korumayla dolaşmasında bir sakınca yok… Zira provokatörlerin ne yapacağı belli olmaz… En son Darıca’da şehit cenazesinde CHP’lilere saldırı bulunulmuştu… Bu yüzden Hürriyet de koruma alabilir.

***

Musa Yılmaz 15 dakika istedi

CHP İl Danışma Kurulu toplantısında süre sıkıntısı yaşandı… Konuşmalar 5 dakika ile sınırlı bırakıldı… CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, bu süreye tepki gösterdi… “Bana 5 dakika yetmiyor arkadaşlar, ben 15 dakika konuşacağım” dedi… Bunun üzerinde salondakiler Yılmaz’a tepki olarak salondan ayrıldı… Yılmaz, neye uğradığını şaşırdı…

***

Karakadılar’ın DSP tepki

Cumhur Karakadılar, uzun yıllar CHP Kartepe İlçe Başkanlığı yaptı… Sonrasında 31 Mart seçimlerinde CHP Kartepe Belediye Başkan adayı oldu… Seçimi kaybetti… CHP İl Danışma Kurulu’nda söz alan Karakadılar, seçimi kaybetmesini DSP’nin adayı Temel Ofluoğlu’na bağladı… Bilindiği gibi Temel Bey, CHP’den aday adayı olmuş, partisi aday göstermeyince DSP’den aday olmuştu… Karakadılar, bazı partililerin DSP’ye çalıştığını ifade etti. Karakadılar, DSP’ye çalışanların isimlerini partiden ihraç edilmesi için İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a verdiğini, ama Sarıbay’ın bu dikkate almadığını söyledi… Karakadılar’ın bu söylemi, Karakadılar ile Sarıbay arasında tartışmalara neden oldu… Anlaşılan Karakadılar’ın kolay kolay öfkesi dinmeyecek…

***

Kaçar’ın ilginç iddiası

CHP eski Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar da CHP İl Danışma Kurulu’nda konuştu… Şunları söyledi; 31 Mart gecesi gözyaşlarımızı bir nebze olsun azaltan bir belediye başkanımız vardı. O da Fatma Hanım’dı (İzmit Belediyesinde seçimi kazandı). Yönetimimizdeki 9 kişi aleyhimizde karar vererek bizi düşürdüler. Bize baskın yapılmasaydı, bugün ikinci bir ilçenin daha belediye başkanlığını kazanmıştık. Anlaşılan Kaçar, hala ilçe başkanlığından düşürülmesini hazmedemiyor…

***

En yüksek harcanalar

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2016, 2017, 2018 yıllarının verileri incelendiğinde tüketim harcamaları en çok konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya harcandı. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul Bölgesi oldu. Gıda ve alkolsüz içecek harcamasında ise en yüksek paya yüzde 26,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahip olurken, ulaştırma harcamaları en çok yüzde 19,9 ile Batı Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde görüldü. Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarında en yüksek paya yine İstanbul sahip olurken, yüzde 24,4 oranında hane halkları tarafından gerçekleştiği görüldü.