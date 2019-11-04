Yeni vergiler geliyor!

Yeni vergiler denilince bu kez adına uygun, daha önce olmayan vergiler anlaşılmalı. Bazı vergi türlerinde de oransal değişiklikler var. Bu yazının hazırlandığı gün itibarıyla (02.11.2019) 31 madde plan bütçe komisyonundan geçmiş durumdaydı. Gelen yeni vergileri ayrı ayrı belirtmek gerekirse;

- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Daha önce olmayan gelişen teknolojik durumlar nedeniyle vergi mevzuatımıza dahil edilmek istenen vergi türüdür. Bu verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olacaktır. Oranı %7,5 olarak düşünülüyor. Bu vergiye de bir istisna olarak, Türkiye’de elde edilen hasılatın 20 Milyon TL. Dünyada ise 750 Milyon Euro’dan az olanlar, bu vergiden muaf olacak. Böylece Facebook, Twitter, İnstagram vs. vergi mükellefi olacaklar.

- KONAKLAMA VERGİSİ

Bu vergide hayatımıza yeni gelen bir vergi. Tatilciler ekstre vergi ödeyecektir. Konaklayacakları otel, motel, tatil köyü, apart vs. tesisler konaklama vergisine tabi tutulacak. Konaklanan yerlerin lüks olup olmadığına göre gecelik olarak kişi başına 18 TL’den 6 TL’ye kadar vergi alınacak.

- VERGİ TARİFESİ DEĞİŞİYOR

Şu anda uygulanan tarifeye göre % 15’ten başlayan % 20, % 27 ve % 35 olarak devam eden vergi tarifesine % 40 yeni vergi tarifesi eklenecek. 500 Bin TL ve üzerinde kazanç elde edenler % 40 gelir vergisine tabi tutulacak. Kanaatimizce burada amaç yönetim kurulu üyesi sıfatıyla alınan huzur haklarının vergilendirilmesini sağlamaktır. Mevcut durumda tek işverenden alınan ücretler toplamı ne olursa olsun beyan dışıdır. Bu durumdan en çok etkilenecek olanların bir diğer grupta futbolcular olacak. Zira futbolcunun yıllık geliri 500 Bin TL’nin üstünde olması durumunda beyanname vermek zorunda olacak. Vergi oranı %40’tan vergilendirilecek. Kulüp tarafından ödenen % 20 stopaj sonrası ilave bir %20’de futbolcu ödemek durumunda kalacak. Bunun gerçekten uygulanıp uygulanamayacağı merak ediyorum. Zira daha öncede gündeme gelmişti. Ancak geri adım atıldı.

- OTOMOBİL GİDERLERİNE KISITLAMA

Bilindiği üzere şirketler yüksek karlar ettiklerinde vergiden kaçınmak için yılsonlarında otomobil alıp ÖTV ve KDV’sinin toplamını gider yazıyordu. Bu duruma bir sınır getirildi. En fazla toplam 115.000 TL kadarlık kısmı gider olarak yazılabilecek. Kiralama işlemlerinde de giderler kısıtlandı. Buna göre, binek otomobil giderlerinin % 70 gider yazılacak ve kiralanması durumunda ise, aylık kira tutarı 5.500 TL’yi aşanların aşan kısmı gider yazılamayacak.