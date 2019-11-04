Kocaeli’de CHP gerçek bir tahlil yapıyor mu?

Kocaeli’de muhalefet 2002’ den bu yana muhalefet kaybederken, AKP hep kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 25,98 oy alırken, Kocaeli.de 24,63’te kaldı. 2015 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde % 24.95 oy alırken Kocaeli’de % 24.40’te kaldı. 2015 Kasım seçimlerinde % 25,30 oy alırken Kocaeli’de 23.20’de kaldı.2014 yerel seçimlerde de CHP Türkiye genelinin altında oy aldı.2018 milletvekili seçimlerinde Kocaeli, CHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyun altında oy aldı.

Son yerel seçimlerde Kocaeli’de İstanbul ve diğer büyükşehirlerde olduğu gibi büyükşehir ve ilçe belediyelerinde bir başarı hikayesi yazma olanağı vardı. Neyse ki, meclis çoğunluğu olmasa da İzmit gibi kentin kalbi kazanılabildi. Son yerel seçimin iktidarın uğradığı oy kaybı karşısında referandum sonuçlarını aşması beklenirdi. Ancak, gerek Türkiye geneli ve gerekse iktidar yıpranmasının aksine son yerel seçimde millet ittifakının hayır oylarından daha az oy aldığını görüyoruz.

KOCAELİ’ DEKİ SON YEREL SEÇİMİN ORANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

REFERANDUM SONUCU YEREL SEÇİM SONUCU

EVET HAYIR

BAŞİSKELE( İYİ P.) % 52.53 % 33.16 % 7.80 ( İTTİFAK-İYİ P.İ)

KARTEPE % 57.93 %37,24 % 28.35(İTTİFAK CHP)

KÖRFEZ %54,03 %45,9 % 37.09(İTTİFAK –İYİ P.)

GÖLCÜK %54,61 %45,39 % 43.33( İTTİFAK-CHP)

DİLOVASI %60,63 %39,37 % 47,37 (İTTİFAK-SP)

ÇAYIROVA % 59.8 % 40.2 % 23.25( CHP)

GEBZE % 60.15 % 39.85 % 29.45 ( İTTİFAK-CHP)

DERİNCE %52,43 %47,57 % %46.01 ( İTTİFAK-CHP)

DARICA %57,55 %42,45 % 46.91 (İTTİFAK-CHP)

KARAMÜRSEL %56,66 %43,34 % 44.51 ( İTTİFAK-CHP)

KANDIRA %61,99 %38,01 % 38.22 ( İTTİFAK-İYİ P.)

İZMİT %49,82 %50,18 % 49.02 ( İTTİFAK-CHP)

BÜYÜKŞEHİR % 56.57 % 43.3 % 32.69 (İTTİFAK –İYİ P.)

AKP referandum sonuçlarına göre Kocaeli Büyükşehir’de Cumhur İttifaki olarak % 1.1 eskik oy alırken, Millet İttifaki ise % 11 oranında eksik oy almıştır.

İl genel meclisinde CHP+İYİ Parti toplamı % 34.47 olmakla il genel meclisine oranla Büşükşehir Belediye seçimlerinde Millet İttifaki % 1,7 oranında eksik oy almıştır.

Referonduma Kocaeli’de seçime katılım % 89.67 iken yerel seçime katılım oranı % 85.25’ de

kalmış olmakla seçime katılmayan % 4.4 oranındaki seçmen çoğunluğunun CHP ağırlıklı yapı

olduğu düşünülmektedir.

Referandum ölcü alındığı taktirde iyi hazırlanmış bir seçimde CHP ‘li bir adayın, yada İYİ Partili adayın ittifak tarafından gereği gibi desteklenmesi ve istanbul benzeri ciddi bir ortak çalışma yapılması halinde KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRİ KAZANMASI, yada en azından İzmit ile birlikte 3 yada 5 ilçe belediyesini eklemesi de mümkün görünmektedir.

Danışma kurullarında öncelikle örgütün partilileri bu şekilde bilgilendirmesi şeklinde seçim değrelendirmesi yapması durumunda daha teknik, kişisel tartışmalardan uzak ve verimli çalışmalar yapılacağından şüphe yok. Hataları ve eksikleri cesurca itiraf etmeyenler geleceği planlayamazlar. Öncelikle CHP örgütlerinde çesur ve cidi bir öz eleştiri, yani gerçek bir tahlile ihtiyaç vardır. Bundan sonra yapılacak bir gelecek programı CHP’ yi Kocaeli’de genelde ve yerelde iktidar yapabilir.