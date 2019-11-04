Keşke SP’nin söylediklerini iktidardaki AKP de söyleyebilse!

Saadet Partisi 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda yapıldı…

Kongrede genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun konuşması damga vurdu…

Konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle başlayıp Nazım Hikmet'in dizeleriyle devam eden genel başkan Temel Karamollaoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

BİRLİK MESAJLARI

Karamollaoğlu, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi;

"Bu dava, bu sevda, bu vatan bizimdir.

Karacaoğlan bizim, Dadaloğlu bizim, Yunus Emre bizimdir.

Ahmet Yesevi, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş, Mevlana bizimdir.

‘Kürdü, Türkü ve Çerkezi hep Adem’in oğlu kızı beraberce şehit gazi’ diyen Aşık Veysel bizimdir. Semah bizim, halay bizim, horon bizimdir…

Munzur bizim, Fırat bizim, Kaz Dağları bizimdir…

Madımak, Roboski, Başbağlar bizimdir…

Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir…

Acısı bizim, sevinci bizim, kederi bizim türküsü bizimdir."

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Karamollaoğlu bu konuşmasıyla, bir dava partisi değil de, bir kitle partisinin genel başkanı gibi konuştu.

Aslında keşke iktidar partisi AKP da bunları söyleyebilse…

Zira, Karamollaoğlu’nun bu açıklaması, sanırım herkesimi mutlu etmiştir…

AKP’YE 5 ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİ!

Karamollaoğlu, konuşmasında AKP hükümetini de eleştirdi.

Karamollaoğlu, 3 Kasım 2002'de AKP’nin iktidara geldiğini anımsatarak, şunları söyledi: "Milletimiz 3 Kasım 2002'de AK Parti'ye temelde 5 şeyi gerçekleştirmek üzere oy vermişti. Neydi bunlar?

-Müreffeh bir Türkiye.

-Güçlü bir Türkiye.

-Özgür bir Türkiye.

-Öncü bir Türkiye.

-Adaletin hakim olduğu bir Türkiye.

Peki, bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız?

Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye, eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye var.”

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SP’nin lideri Temel Karamollaoğlu, kongrede herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı…

Sanırım birçok kişinin duygularına tercüman oldu…

Karamollaoğlu, Erbakan’dan sonra genel başkan olanların aksine, sıra dışı bir genel başkanlık yapıyor…