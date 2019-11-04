“Başkandır, kovar da affeder de!..”

Bu başlık bana şunu hatırlattı…

‘Kocamdır, döver de sever de…’

Eskiden kadınlarımız bu cümleye sadıktı…

Şimdi onların sayısı hayli azaldı, ama yine var…

Darıca’da habere atılan başlık bana bunu hatırlattı…

Önce haberi okuyalım bir…

HHH

“Soma maçı öncesi takım kaptanları Ferhat Çoban ve Fahrettin Bıyıklı’yı süresiz kadro dışı bırakarak kritik bir kararın altına imzasını atan Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, iki oyuncusunu af etti. Kaptanlık ve ağabeylik görevlerini yerine getiremedikleri gerekçesiyle takımın iki stoper kaptanını süresiz kadro dışı bırakan Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, idmana gelerek ‘süresiz kadro dışı bırakma’ kararından vazgeçerek iki oyuncuyu af ettiğini açıkladı. Antrenman sonrası ‘Biz bir aileyiz, hep öyle kalacağız’ şeklinde birlik mesajı veren Başkan Gülen, Soma deplasmanında takımını yalnız bırakmadı…

HHH

Darıca’nın çeyrek asırdan fazlasını bilirim…

Güvenç Kurtar, Tulgay Güler, İbrahim Erestin, Zekeriya Bozkurt gibi efsane isimleriyle dikkat çeken Darıca’nın bugünkü durumuna çok üzülüyorum… Gazetecilere tarihin en büyük hakaretini yapmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyen ve gazete örgütlerini bile ‘ti’ye alan Gülen, soma maçı gibi kritik maç öncesinde öğleyin kadro dışı bıraktığı iki kaptanı, akşam saatlerinde affedip takıma alıyor…

Sonra da o takımdan başarı bekleniyor…

HHH

Futbolumuz hiç iyi gitmiyor, hiç…

Bu örnekler artacak…

Gebzespor patladı…

Tarihi kulübümüz ortada kaldı…

Kağıtspor, Petkimspor, Tavşancıl tarih oldu göçtü gitti…

Körfez Belediye diye bir takımı hatırlayan var mı?..

Neyse…

Biz hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz…

Sonra da bakakalıyoruz…

HHH

NOT: Talip Yeşilyurt’u renklerine bağlayarak, önemli bir ‘transfer!’ yapan Tavşanlı Linyitspor’u ve Tavşanlı ASKF’nu kutluyorum…