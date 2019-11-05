“Fala inanma, falsız da kalma”

Fal kapatılırken veya fal bakmaya başlanırken “Ne varsa halimde, o çıksın falımda “

Fal bakmaya bakan falcı , “söyleyen gafil ama söyleten gafil değil”

Ve en nihayet “ kala kala, kaldık fala“ gibi daha nice tekerlemeler var kim bilir?

Geçmişten günümüze ulaşan fal, günümüz insanı için umut ya da moral kaynağı olmaya devam ederken, bir yandan da profesyonelleşti ve bir kısım insanlar için önemli bir gelir kaynağı oldu.

Bilindiği üzere, falcılık öyle yeni bir kavram değil. İnsanlığın çeşitli inançlara sahip olmaya başladığı dönemlerden bu yana, özellikle geri kalmış kültürlerde, insanların geleceğinin ne olacağından önceden haberdar olmak ya da geleceğini ona göre düzenlemek için başvurduğu yöntemlerden birisi olmaya devam ediyor. Çağın gelişimine uygun olarak da geçmişten gelen ilkel yöntemlere, bilimsellik gibi fonksiyonlar da eklenip gidiyor; Falcılar, kahinler, astroloji uzmanları gibi…

Kahvenizi keyifle höpürdetirken, o an o mecliste “iyi fal bakıyo, her dediği çıkıyo” diye adı çıkmış birisi varsa; içtiğiniz kahve fincanının ağızını tabağıyla öpüştürüp, kendinize doğru havada birkaç tur attırıp çalkaladıktan sonra, çabuk soğusun diye de fincanın kıçına bir bozuk para koydunuz mu işlem tamamdır.

Fincanın açılışını merakla beklerken bir de sanki pek inanmıyormuş gibi umursamaz bir tavırla, falcının ağızından çıkanları su içer gibi dinlersiniz. Falcı fincanda oluşan şekilleri yorumlamak için fincanı öteye beriye çevirirken de siz de falcının az önce söylediklerini kafanızda çevirir durursunuz…

Fal için çok malzeme var; İskambil kağıtlarını yorumlayan, tastaki suya bakan, kitap açan, dua okuyan, cinlerle konuşan, fasulyeleri, taşları, fal oku çubukları savuran…

Gönül işlerini merak eden, sevgilisine kavuşmayı düşleyen, kaybolan malını arayan, suçun failini bulmak isteyen, yapacağı işin geleceğini öğrenip ona göre yatırım yapmayı tasarlayan, geriye kalan ömrüm acaba varlık içinde, rahat geçecek mi diye umut arayan; daha neler neler…

Biz bu işi mizah diliyle anlatırken, sizlerin de okurken güldüğünüzü görüyor gibiyim ama Hangimiz kahve içince, yada elimize iki deste iskambil kağıdı geçtiğinde kendimize göre fal bakmıyoruz ? İstediğimiz şekilde çıktığında umutlanıp keyiflenmiyoruz? çıkmadığı zaman bir daha hatta bir daha bakmıyoruz ki…

Fal bakmak sanıldığı kadar zor bir iş değildir, hatta kolaydır bile… Nasıl mı ?

Herkesin devlet kapısından bir beklediği vardır. Hemen herkesi bir yolculuk düşünüyor ya da yoldan birisinin gelmesini ya da bir yerden haber bekliyordur… Yolu açık, yolu kapalı olan vardır. Herkesin bir çekemeyeni, bir düşmanı ya da dostu vardır. Dosttan iyilik düşmandan kötülük gelebilir. Kısmet bekleyen kısmeti kapalı olan vardır, Kalabalık bir toplantıya katılmak vardır, arada temiz temiz laflar veya sevimsiz sözler de vardır; ama “üç gün mü desem üç ay mı desem”, diye de hepsinin bir zamanı vardır…

Mesela kahve falı bakmak istiyorsunuz. Deve çıktı kısmet, balık çıktı kazanç, Ata binmiş gidiyor ya da at başı var Muradı olacak . Yılan çıktı, hay kör olası bu da nereden çıktı düşman. Her hayvana bir şey yakıştırılır. Uzun boylu adamla biraz kilolu kıs boylu birisi ağız ağıza konuşur, iki kadın bir araya gelir dedikodu yapar görüntüleri olabileceği gibi, Fincanın dibine telve oturmuşsa şekerim için sıkılmış, bir de kabarcık oluşmuşsa ayyy şekerim yüreğin kabarmış, unutmamak lazım tel örgü, kümes olmuşsa mal mülk geliyor, ay gibi bir şekil varsa haneye ay doğmuş…

Çocuk yaşlarımda bir film izlemiştim. Rio Karnavalın da karnavalın ihtişamı yanında karnaval esnasında banka soygununu yapmayı planlayan bir çete, Karnaval içerisinde; adeta kalabalık bir dans gurubunu andıran ekibiyle sorulan sorulara, ekibiyle birlikte takada tukada danslar ederek fal bakıp cevap veren falcıdan ; soygunun başarılı olup olamayacağına bakmasını istiyorlar.

Falcı kalabalık ekibiyle iki gün iki gece aralıksız dans edip zıplayıp tepinirken falcının vereceği cevabı iki gün iki gece hiç uyumadan merakla beklediler. Ve nihayet büyük falcı sonucu açıkladı “ Olacağı gibi olacak.”

İşlerine geldiği gibi yorumladılar. Tamam bu iş oldu dediler, soygunu yaptılar, kıskıvrak yakalandılar…

Ben de akşam içtiğim kahvenin fincanın tabağıyla öpüştürdüm, havada bi kaç tur attırıp kapattım; Soğuyunca açıp ülkemizin falına baktım…

Kötü adamlar ağız ağıza vermişler, her ne kadar dost, komşu, müttefik gibi görünüyorlarsa da bunlar sisi düşman çıktı.

Eeee şimdi ne olacak? Büyüklerimiz diyor ki merak etmeyin; “olacağı gibi olacak.” var ya bizim istediğimiz gibi olacak…