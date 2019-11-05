Kaç vatandaş kaç; otoyollara kaç!..

Biliyorsunuz, kim ne derse desin, siz ne yaşarsanız yaşayın, “ekonomik kriz” yok!

-Ama BÜTÇE açık veriyormuş!

İnanma! Ekonomi tıkırında!..

- İyi ama, yeni yeni vergiler geliyor?

İşçiye, memura, emekliye, asgari ücretliye yapılan zamlar yüzünden!..

- Enflasyon ne olacak?

İnanma! Bak TUİK’e; enflasyon yüzde 12’lere indi. Bir adım sonra tek haneli olacak!

-Sen pazara çıkıyor musun?

……!

İşin “kara mizahı” bir yana, BÜTÇE AÇIK VERİYOR!

Dış borç faizlerini ödemek için yeni borç kaynakları aranıyor!

Enflasyon inmiyor, dar ve orta gelirlinin sırtına, ekmeğine ve aşına biniyor!

Yoksulluk ve yeşil karta muhtaç insan sayısı hızla artıyor!

Bir de SARAY masrafları ile “Örtülü Ödenek” harcamaları var!

Tarzan zor durumda!

“YAP-İŞLET-DEVRET” ya da bir diğer adı ile “Kamu-Özel Sektör İşbirliği” yöntemiyle “yabancı ve yerli şirket ortaklıklarına” yaptırılan Köprüler, otoyollar var. Bunlar için

“ARAÇ GEÇİŞ GARANTİLERİ” verilmiş! Önümüzdeki yıl büyük çapta HAZİNE ÖDEMELERİ yapılacak!

Ha, bir de aynı yöntemle yaptırılan “ŞEHİR HASTANELERİ” için yapılacak ödemeler var! Sadece “MÜŞTERİLERİN” yani hastaların yapacakları ödemeler yetmiyor! “Hasta ve tıbbi tetkik garantisi” verilmiş!

O halde “TEK YOL; YENİ VERGİLER ve CEZALARLA VATANDAŞI YOLMAK!”

Vergiler, özellikle “Katma Değer Vergisi-KDV” ve “Özel Tüketim Vergisi-ÖTV” ile sağılacak! Dilim sürçtü; “tahsil edilecek!”

En çok KDV ve ÖTV’yi kimler ödüyor?

Dar ve orta gelirli vatandaşlar.

Önce, maaşlarını alırken kaynaktan kesiliyor vergileri. Sonra,

gıda, elektrik, su, doğalgaz, odun, kömür, giyim, sağlık, ulaşım harcamaları yaparken KDV ve ÖTV ödüyorlar.

Ulaşım dedik de; özel otoları olan vatandaşlar ne olacak?

Otomobil alırken vergi ödüyorlar. Yakıt alırken, bakım onarım, fenni muayene, sigorta yaptırırken, lastik yenilerken vergi ödüyorlar.

Çile bitiyor mu?

Ya TRAFİK CEZALARI?

Son çıkan ceza tarifesinden haberiniz var mı?

Şehir içinde 50 km. hız sınırını yüzde 10 ya da 65 km/saat olarak aştınız, 235 TL ceza!

65-75 km arası hız yapıyorsanız 488 TL ceza!

Şehir dışı çift yönlü yolda hız limiti 80 km. Hızınız 88-104 km arasında ise 235 TL ceza! Hız arttıkça ceza da katlanıyor!

Bu cezaları en yüksek miktara çıkarmak için yollara “kamera tuzakları” kuruluyor! DRON ile yol takipleri yapılıyor!

Bir arkadaşım anlattı;

“İzmir’den Kocaeli’ye gelene kadar otoyol dışı yol güzergahında üç kez ceza yemişim! Toplam 958 TL.’lik ceza ihbarı aldım.”

Trafik kurallarının çiğnenmesini onaylayamam. Ama bir aracın 400-500 km’lik bir yolda bu kadar ceza alması da normal gelmiyor!

Arkadaşım ilginç bir söz etti;

“Bundan sonra hep otoyolları kullanacağım. Trafik cezasından daha az maliyeti var!”

Şaşırdım ama düşününce hak verdim!

Otoyollarda 120 km’lik hıza kadar ceza yok!

Hani bir deyim vardır;

“Tavşana kaç, tazıya tut” örneği!..

Normal yol güzergahlarında zırt pırt ceza yemektense, paralı ve yüksek geçiş bedelli otoyolları tercih edecek sürücüler.

Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda “trafik cezaları” ve “otoyol-köprü” geçişleriyle sağlanacak gelirle bütçe açıkları kapanabilir!

Tabi, vatandaşın gücü yeterse!