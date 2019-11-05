CHP’de “aynı tas aynı hamam”dan bu üç ismi çıkarıyorum

Dün CHP’nin cumartesi günkü il danışma kurulu toplantısını yazmış, yaşananları “aynı tas aynı hamam” olarak değerlendirmiştim.

O gün konuşmaları başından sonuna izleyen bazı partili dostlarım, telefonla arayarak “Değerlendirmen yerinde, ancak üç ismi hariç tut” dediler.

Kimdi bu üç isim?

Nasıl bir konuşma yapmışlardı?

Neler anlatmışlardı?

Dediler ki, “Bu isimler, Ahmet Çalık, İsmet İşeri ve Yakup Törk”.

Ahmet Çalık 31 Mart seçimlerinde Karamürsel, İsmet İşeri Gölcük, Ahmet Törk de Darıca Belediye Başkan adayı idi.

Üçünü de tanıyorum.

Üçü de seçimlerde parti oylarını önemli oranda artırmıştı.

Hele Karamürsel’de Ahmet Çalık, “kıl payı” seçimi kaybetmişti.

Aradım, konuşma metinlerini istedim.

Gönderdiler, dikkatle okudum.

Seçimle ilgili değerlendirmeleri son derece yerinde!

Doğru tespit yapmışlar…

Açık yüreklilikle ifade etmişler…

Yaraya tam parmak basmışlar…

Söz önce Ahmet Çalık’ta

Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın, il danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

*Ben, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Kocaeli için başarısızlıkla sonuçlandığını düşünüyorum. Bu başarısızlıkta aday olarak şahsıma düşen bir pay varsa, bunu da peşinen kabul ediyorum.

*Bu yerel seçimlerin başlangıç planlamasının ve stratejisinin yanlış yapıldığını, bu strateji hatasının bizi Kocaeli’nde en az 4 belediye kazanabilecekken 1 tane ile yetinmek zorunda bıraktığını düşünüyorum. Nedir yanlışlıklar?

*Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının İyi Parti’ye bırakılmasıdır. Geçmişte sosyal demokratların kalesi diye anılan bir şehirden vazgeçmek, seçmende “CHP’nin Kocaeli’nde bir iddiası yok” izlenimi yaratmıştır. CHP’nin Kocaeli’nde hedefini küçültmüştür. İttifakta olduğumuz partinin de güçlü bir aday çıkartamaması, bizi Büyükşehir yarışında “yok hükmünde” bırakmıştır. Büyükşehir statüsüyle yönetilen kentlerde, seçmen, ana oyuncunun “büyükşehir belediye başkanı” olduğunu biliyor. Büyükşehirle ilçe belediyelerinin uyumuna dikkat ediyor… Siz büyükşehirde iddia ortaya koyamadığınız vakit, ilçelerde zorlanmaya başlıyorsunuz.

*Genel başkanımızın; milletvekillerini ilçelere aday göstermek istemediğini, ancak illere aday olarak düşündüğünü, çeşitli kaynaklardan duyuyoruz. Genel başkanımızı kimler ikna ederek milletvekilimizin Büyükşehir’e değil de ilçeye aday gösterilmesini sağladıysa, onlar başarısızlığın da en büyük aktörüdür.

*İl örgütümüz sadece bir ilçeye odaklanmış, Karamürsel örgütümüzle, seçim stratejileri, çalışma şekilleri, propaganda yöntemleri, basınla ilişkiler gibi hiçbir konuda bilgi paylaşımı ve deneyimlerin aktarılması gibi çalışmalara girilmemiştir. Hatta adayların birbiriyle bilgi alışverişinin bulunabileceği bir ortam dahi sağlanmamıştır. İl seçim kurulu, İzmit ilçe seçim kurulu olarak çalışmıştır.

*İyi Parti ile yapılan ittifakın, başlangıçtan itibaren düzgün planlanmaması, ittifakta bırakılacak veya alınacak belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri pazarlıklarının uzun sürmesi, Karamürsel İyi Parti teşkilatından bazı isimlerin mevcut belediye başkanının kontrolünde hareket etmeleri, bunun sonucu olarak da İyi Parti ile meclis listemizi ayırarak seçime girmek zorunda kalmamız, ittifakın istediğimiz şekilde oluşmasına engel olmuştur. Ayrıca İyi Partili bazı meclis üyesi adayları aleni bir şekilde aleyhimize çalışmıştır. Bu durumu, gerek kendi il yönetimimize, gerekse de İyi Parti il yönetimine iletmemize rağmen, kimse müdahale etmemiştir.

*Genel politikalarda izlenen strateji, sahada aday olarak bizleri zorlamıştır. İlkelerimizden milliyetçiliği yeteri kadar ön plana çıkartmayışımız, ekonominin ana problem olduğu o günlerde halkın dikkatini çekecek, insanları etkileyecek, yaraya merhem olacak bir ekonomi söyleminin geliştirilememesi, partinin genel bir “umut rüzgârı” yakalamasına engel olmuştur.

*CHP’ye yüklenmiş olumsuz algılar, bizlerin partimizin kurumsal gücünü yeterince kullanmamıza engel olmuştur. Bu durum bizi; kendi kimliklerimiz, güçlerimiz ve becerilerimize dayalı siyaset yapmaya zorlamıştır.

Ahmet Çalık’ın konuşmasının ana hatları böyle.

Gördüğünüz gibi, seçimlerdeki başarısızlığı net ifadelerle ortaya koyuyor.

Ben de katılıyorum…

Eğer CHP Büyükşehir’i İyi Parti’ye bırakmayıp kendisi güçlü bir aday çıkarsaydı, Karamürsel ve Derince’yi kesin kazanırdı, Gölcük ve Darıca’daki şansını da çok artırırdı.

Yakup Törk’ün söyledikleri

Şimdi söz CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk’te.

*Büyükşehir belediye başkan adayımız olsaydı, bize ağabeylik yapsaydı, seçimi alırdık.

*Darıca’da partimizin yüzde 18 olan oyunu, yüzde 43’e yükselttik. “Referandum sonucunun üstünde bir oy oranına sahip ilçe” konumuna geldik. Meclis üyesi sayısını 6’dan 12’ye çıkardık.

*Bana genel merkezden adaysın diye telefon geldi, sonra bir ay beklettiler. Benden başka aday olmamasına rağmen bir ay boyunca bekledim. Arkadaşlarımda ister istemez bir moral bozukluğu oldu. Vekillerimiz ve il başkanımız, yeterince sahip çıkmadılar.

*AK Partili seçmenin önemli bir bölümünün oylarını da aldım. Planlı bir il yönetimi, planlı bir organizasyonla, bize, büyükşehir belediyesinin de diğer ilçe belediyelerinin de kazanılabilir olduğunun yolu gözükmüştür.

*Ben buraya geldiğim zaman kendimi “misafir” gibi görüyorum. Darıca’dan sesimizi duyuramıyoruz. Örgütümüz sahiplenseydi, il yönetimi planlı olsaydı, burada Fatma Hanım’ın yanında bir belediye başkanı da biz olacaktık.

Yakup Törk’ün seçimlerle ilgili tespitleri de bunlar.

İsmet İşeri’nin görüşleri

Gelelim, Gölcük Belediye Başkanı İsmet İşeri’nin toplantıda yaptığı konuşmanın özetine…

*Partimin Gölcük’te 42 yıllık belediye başkanlığı hasreti vardı. Seçimi kazanarak bu hasreti bitirmeye karar vermiştik.

*Ben 7 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Partimi Gölcük’te en iyi şekilde temsil ettim. Adaylığım beş ay önce açıklandı, çalışmak için önümüzde yeterli bir süre vardı, ekibimle birlikte mükemmel çalıştık. Kazanmamız gerekirdi, kazanamadık.

*Gölcük’te seçimin kaybedilmesinin nedeni, stratejik bir hatadan kaynaklanıyor. Bu hatayı 2014’te de yaptık, son seçimde de tekrarladık. Bu da yaptığımız hatadan ders çıkarmadığımız anlamına geliyor. 2014’te Sefa Sirmen İzmit Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiği gün, seçimi kaybetmiştik. Bu büyük bir hataydı. CHP’nin algı seviyesini düşürdü… Bu seçimde de Büyükşehir’in İyi Parti’ye verilmesi, CHP’nin seçimlerde iddiasız olduğu algısını yarattı, alınması gereken üç dört belediyeyi kaybettik. Eğer büyükşehir adayı CHP’den olsaydı, iddialı bir isim olsaydı, seçim sonuçları bambaşka olurdu.

İsmet İşeri’nin görüşleri de böyle.

Bu üç görüşün ortak yönleri

Ahmet Çalık, İsmet İşeri ve Yakup Törk’ün yukarıda sizlerle paylaştığım görüşleri, CHP’nin genel fotoğrafını ortaya koyuyor.

*İl yönetimi, seçimlerde planlı programlı ve hedefli olarak çalışmadı. Seçimlere asılmadı… Bu nedenle seçimlerde başarılı olunamadı.

*Büyükşehir belediye başkan adaylığı, İyi Parti’ye bırakılmamalıydı. Bu olay, toplumda “CHP’nin seçimlerde iddiası yok” algısını yarattı. CHP’nin ilçelerdeki oylarını aşağı çekti… Kazanılabilecek 3-4 ilçede seçim salt bu nedenle kaybedildi.

Ben üç adayın konuşmasından böyle bir sonuç çıkardım.

İnşallah bu konuşmalar, özü değiştirilmeden genel merkeze gönderilecek rapora girmiştir.

Eğer girmediyse, bütün çabalar boşuna!