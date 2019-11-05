Belediyeler arasındaki rekabet vatandaşa yaradı

Geçtiğimiz günlerde İzmit Hatipköy’de meydana gelen yangında dört daire kullanılamaz hale geldi. Bu durumun karşısında belediyelerde hizmet yarışına girdi. AK Partili Büyükşehir Belediyesi hemen ailelerle irtibata geçti.

Yangın sonrası evsiz kalan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi. Maddi hasarın giderilmesi ve binanın çatısının onarılması için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Büyükşehir bunları yapar da CHP’li İzmit Belediyesi durur mu? İzmit Belediyesi de harekete geçerek hemen temizlik hizmetlerini görevlendirerek yanan dairelerin temizliğini yaptı.

Üstelik eşya desteği isteyen ailelere de destek sözü verildi.

Belediyeleri seferber eden bu yangın sonrası, dört ailenin morali yerine geldi. Yaralarının bu kadar çabuk sarılmasından memnun olan aileler, her iki belediye başkanına da minnettar.

Belki de ilk defa siyasi rekabet vatandaşların bu kadar işine yaradı.

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Yarım yamalak düzenlenen trafik için yeniden düzenleme istendi

Körfez Mimarsinan Mahallesi'nde trafiği rahatlatmak amacıyla ara sokaklar tek yöne çevrildi. Tek yön uygulamasına uyan pek olmasa da, uygulama birkaç aydır devam ediyor. Aslını sorarsanız vatandaş uygulamadan pek memnun değil. Yarımca’yı labirente çeviren uygulama yüzünden insanlar nereye nasıl gideceğini şaşırmış durumda. Kaldırımı bile bulunmayan ara sokaklara tek yön uygulayan belediye görevlileri, kaldırımları dar olan sokakların da çöp konteynırları yüzünden iyice daraldığını fark edememiş.

Tek yön uygulamasını yoğunluğa bakarak değil sanki kura çekerek uygulamışlar.

Mimarsinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli’de konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazı yazarak, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesini istedi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda, belediyeyi bilgilendiren Şöhretli,

“Ana caddemiz olan, Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki yoğun trafik akışını azaltmak amacı ile Ekim 2018 tarihinde bölgemizde tek yön uygulamasına geçilmiştir.

Tek yön uygulaması ile ilgili ana caddemiz rahatlamış, proje amacına ulaşmıştır.

Ancak, vatandaşlarımızın şikayeti, bizlerin gözlemleriyle tespit ettiğimiz bazı cadde ve sokaklarda tekrar saha çalışması yapılması gerekmektedir.

Menderes Caddesinin başından dört yol ağınıza kadar iniş var. Dört yol ağzından aşağı aynı ismini taşıyan, aynı yolu devam eden, Menderes Caddesine iniş yasağı konulmuştur. Aynı cadde üzerinde iki uygulama bulunmaktadır.

Bölge halkı Menderes caddesinin sonuna kadar iniş yapılmasını istemektedir.

Bölgemizin ana caddesini rahatlatmak amacı ile başlatılan tek yön uygulamasında mahallemizin iç sokaklarına kadar inilmesi vatandaşın evine yolu uzatarak ulaşmasına sebep olduğu gibi, ambulans ve itfaiyenin bölgeye ulaşmasının zaman aldığı gözlemlenmiştir.

Trafik işaretlerine uyan ve uymayan vatandaşlarımız, iç sokaklarda karşı karşıya geldikleri için, adli vakalı tartışmalara da yol açtığını üzülerek görmekteyiz.

Bölgemizde tekrar fizibilite çalışması yapılması gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız” diyor.

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KSO Oda Orkestrası’ndan Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü nedeniyle KSO Oda Orkestrası bir konser düzenleyecek. Atatürk’ün sevdiği şarkıların çalınacağı konser 09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 19.30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Herkese açık olan konser ücretsiz olarak düzenleniyor.

İsmail Özkar’dan Özlü’ye ziyaret

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, kooperatif ikinci başkanı ve AK Parti Ovacık Mahalle Temsilcisi Aydın Durmuş ile birlikte, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü ziyaret etti. Görevinde başarılar dileyen Özkar, şuyulandırma çalışmaları sırasında bazı vatandaşların bahçe duvarlarının yıkıldığını ve kooperatife ait alanda da benzer yıkımların yaşandığını hatırlatarak, bunların onarılmasını talep etti. Başkan Özlü’de gerekli çalışmanın yapılması için hemen talimat vereceğini söyledi.