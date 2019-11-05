Halk otobüsü şoförünün öğrenciye yaptığına bak!  

Çocuklar bizim geleceğimizdir… Onları her daim korumalı, kollamalıyız… Onlara söyleyeceğimiz bir söz, onlara uygulayacağımız bir şey, onların kafasında uzun süre yer edinir… Çocukların eğitimlerine çok önem vermeliyiz… Velilerin çocuklarını okula göndermek için hangi çabalar içinde olduklarını, etrafımızdan görebiliriz… Bugün size halk otobüsü şoförü tarafından kenti kartında yetersiz bakiye veren bir öğrencinin babasının isyanından bahsedeceğim… Önceki gün akşam saatlerinde bir telefon geldi… Arayan kişi benimle bir konuyu paylaşmak istediğini söyledi… Üzgündü…

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Arayan öğrenci velisi bana şunları söyledi; “Mesut Bey. Derince’de oturuyoruz. Oğlum, öğrenci. Derince merkezden, Sopalı Çiftliği’ndeki okula gidecekti… Halk otobüsüne biniyor. Kent Kartı’nı basıyor… Kent Kart’ta yetersiz bakiye veriyor… Oğlum, karta para yüklemeyi unutmuş. Halk otobüsü şoförü, üzerinde öğrenci kıyafeti olan öğrenciye, kent kartın boş, o halde 4 lira vereceksin diyor… Bu nasıl bir şoför, bu nasıl bir anlayış. Öğrenci kart basması 1.5 lira, şoför öğrenciden 4 lira istiyor… Tamam da üzerinde para olmayabilir… Diyelim ki üzerinde olan 4 lirayı verdi, peki bu çocuk öğleyin ne yiyecek.

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Allah’a şükür maddi durumum iyi… Ben bunları söylerken, oğlum diye söylemiyorum. Bu durum bir başka öğrencinin de başına gelebilirdi… Maddi durumu iyi olmayan birçok aile var… Çocuğuna öğleyin yemek yemesi için bir simit, bir çay parası veren aileler de var… Farz edin ki, bu öğrenci; böyle bir ailenin çocuğu olsa, o çocuk 4 lirayı şoföre verecekti, ve harçlıksız kalacaktı. Öğleyin karnını doyuramayacaktı. Belki de üzerinde para yoktu, o zaman çocuk otobüsten inecek ve okula gidemeyecekti. Bunlar hepsi birer olasılık.

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Bu şoförün kartında yeterli bakiye olmayan bir öğrenciden para istemesini, üstelik 4 lira istemesini hazmedemiyorum. Şoför insaflı olsa, o öğrenciden para istemez, canın sağ olsun derdi… Kooperatif Başkanı Mustafa Kurt’u tanıyorum, durumu ona da söyleyeceğim. Bu durum kabul edilir bir durum değil. Okula gitmek için otobüse binen, Kent kartında yeterli bakiye olmayan bir öğrenciden para istemek, hele hele 4 lira istemek akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Lütfen bunları yazın, yazın ki bundan sonra şoförler, böyle bir durumla karşılaştıklarında üzerinde öğrenci kıyafeti olan çocuklara karşı hoşgörülü davransınlar.”

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İsmi ve telefonu bende olan öğrenci velisinin görüşleri böyle… Gerçekten de üzüntü verici bir olay… Üzerinde okul kıyafeti olan bir öğrenciye karşı, şoför daha saygılı olabilirdi… O öğrenciden para istemeyebilirdi… Halk otobüsü şoförleriyle ilgili sık sık şikayetler alıyoruz… -65 yaş üstü vatandaşlara iyi davranılmıyor… -Basın kartı olan gazetecilere yan gözle bakılıyor…

Bunları çoğaltmak mümkün… Ama, kent kartında yetersiz bakiye var diye, bir öğrenciden 4 lira istendiğine de ilk defa şahit oluyoruz.

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Büyükşehir Belediyesi, şoförleri eğitimden geçiriyor… Eğitimde şoförlere ne öğretiyorlar merak ediyorum… Madem şoförlere eğitim veriyorlar, seminerden geçiriyorlar… Üzerinde öğrenci kıyafeti olan, kent kartı yetersiz bakiye veren öğrenciden para almayın diye de uyarıda bulunsunlar.

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Elbette sözümüz bütün halk otobüsü şoförlerine değil… Sözümüz; 65 yaş üstü olanlara iyi davranmayanlara, müşteriyi istediği durakta indirmeyip, bir de azarlayanlara, basın mensuplarına yan gözle bakanlara… Umarım bir daha böyle bir şikayetle karşılaşmam… Şoförlerin zor şartlarda görev yaptıklarını biliyoruz, ama bu konulara da biraz daha duyarlı olmalılar diye düşünüyorum.