Gelene ağam; gidene paşam!..

Kocaelispor’a para girdi…

Mertlik bozuldu…

Yine memuriyet zihniyetinde bir döneme başladık…

“Paramı alırım, görevimi yaparım, çeker giderim’ zihniyetinin içerisinde ruh bulamazsınız…

Fedakarlık bulamazsınız…

Yürekten oynama bulamazsınız…

Tekmeye kafa koyanı bulamazsınız…

‘Transfer kalksın’ diye yırtınıp duranlar…

Şimdi “Acaba kalkmasa mıydı?” demeye başladı…

Dediğime gelmeye başladılar…

Lejyonerler geldi, vurdumduymazlık ve ruhsuzluk tavan yaptı…

Lideriz evet, ama yarının garantisi var mı?..

Sinan Pektemek…

Murat Soner Başak…

Kadir Öge…

Hamza Mutlu…

Bunlar gibi bir kişi var takımda…

O da Burak Süleyman…

Ve takımı o sırtlıyor…

Bir de genç Gökdeniz…

Ya diğerleri…

Ocak ayını bekliyor…

Bazıları çekip gidecek…

Bazılarının yerine yenileri gelecek…

Yedekte kalacak…

Kaçmaya yer arayacak…

Ya da oturarak para kazanacak…

Bunun için ne başkana, en yönetim, ne teknik heyete kimsenin kızmaya hakkı yok…

Bu kent halkının yüzde 99’u (ben hariç) transfer istedi…

O zaman bu kaprislere katlanacaksınız !..

Yürekten oynamayı beklemeyeceksiniz…

Allah korusun, bir zirveden inersek…

“Ruhsuzlar” demeye başlayacaksınız…

Engin Korukır gibi…

Selahaddin Dinçel’i de topun ağzına koyacaksınız…

Kazan kaldıran Yeniçeri misali…

Parayla tuttuğunuz futbolculara, zorla bu renkleri sevdiremezsiniz…

Adamlar profesyonel ve işini yapıyor…

Verirsin parasını oynar…

Veremezsen yandın…

Yan gelip yatar…

Ama bu kentin çocuğu öyle mi?..

Kapris bile yapsa çıkar, yine topunu oynar…

Tıpkı son 6 yıldaki transfer yasaklı takımda olduğu gibi…

Onları özlüyoruz, hem de çooook…

Kızsak da, bizim çocuğumuz diye bağrımıza basıyorduk…

Ama bunlara kızamıyoruz bile…

Bence attığınız 6 golden çok, yediğiniz 3 saçma sapan golü düşünün derim…

Nitekim hoca da buna takıldığını açıklamış…

Bence bu erken uyarı sistemi…

Burak Süleyman sürekli gol atacak diye beklemeyin…

Fena yanılırsınız…

Tek adamın dünyada bile tartışıldığı böyle bir dönemde, sadece Burak Süleyman’ın asist ve gollerine bağlı kalırsanız, yandı gülüm keten helva…

Pazar günü rakip Fatsa…

Muhteşem Sülo bir atsa…

Herkes yan gelip yatsa…

Ama ya atamazsa...

Zirveyi başkası tutarsa…

Güle güle Selahaddin usta!..

Yuvacık’ta nefis bir gece ve burma ile pide…

Yuvacıkspor’un tecrübeli rekortmen başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu’nun davetlisi olarak baraj kenarındaki muhteşem tesis Mavi Kayalar’a konuk oldum. Tesisin sahibi Hüseyin Erdem bizi titizlikle ağırladı. Tam bir Rizeli… Eee, serde de Rize’nin eniştemliğiz var 34 yıldır. Onların diliyle güzel anlaştık. Nefis Karadeniz Pidesi yedik. Tadı damağımızda kaldı. Sonra u burma yok mu o burma? Bittik… 34 yıldır sadece maçlarda beraber olabildiğimiz oğlum Kubilay’la beraber dağı tırmanırken, unutulmaz bir gece yaşadık ve gerçekten çok soğuktu. Donduk… Fatih Kurtoğlu hocamla hasret giderdik. Birbirimizin gönlünü aldık. Bu nefis geceyi bize yaşattıkları için herkese çok çok teşekkür ederiz. Yolunuz düşerse mutlak bu tesise uğrayın derim. İddia ediyorum Yuvacık Barajı’nın en güzel manzarası bu tesiste…