DEVE ZİYA VE ŞAİR EŞREF’İ ANMAK…

İnsan hayatında unutulmaz insan örnekleri vardır. Bedensel olarak yitirilseler de anılarıyla yaşarlar.

Ziya Konuk, “Deve Ziya” olarak anılırdı.

Şakacı, hoşgörülü, dost canlısı bir insandı.

Özellikle Beşiktaş’ın maçları öncesi iddiaya girerdik ve çoğunlukla ben kazanırdım.

Bir gün, ağabeyi Zeki Konuk’a;

“Abi, asıl çalışan, parayı kazanan sensin. Ziya ağabey hovardaca senin paranı harcıyor” dedim.

Deve Ziya hemen yanıtladı;

“Fazla para insanın ahlakını bozar! Ben abimin ahlakını koruyorum!”

Şimdi nereden aklıma geldi?

Efendim, “bağımsız ulusal haber merkezimiz!” Anadolu Ajansı’nın ABD kaynaklı haberine göre;

“60 yaşından önce emeklilik ERKEN BUNAMA riski oluşturuyor muş!”

İlginç değil mi? Tam da EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) feryat figan siyasi iktidardan bir çözüm beklerken!..

Şair Eşref ve siyasi iktidar!

Hicivleri ve özellikle dönemin siyasi egemeni 2. Abdülhamit’e yönelik muhalefeti ve hicivleriyle tanınan Şair Eşref, 1870 yılında Manisa Vilayeti Tahrirat Kalemi’nde göreve başlamış. Sivri dili yüzünden sürgünler yaşamış, cezalar almış.

O’nun görev aldığı dönem içinde 2. Abdülhamit Padişah’tır. ( 1876-1908)

İlginç olan şu ki; sayın Erdoğan, “AKP Genel Başkanı” kimliği ile partisinin grup toplantısında Şair Eşref’i yaşanmış bir olayla anıyor!

Anlattığı olayla da, dolaylı olarak ülke yönetimini yani “2. Abdülhamit’i” eleştirmiş oluyor!

Osmanlı’yı 21. Yüzyılda yeniden şahlandırma düşleri içinde ve Reis’lerini 2. Abdülhamit’le özdeş, hatta “Halife” yani “Ümmet’in lideri” olarak görenler bu sözlerin farkındalar mı dersiniz?

Hiç sanmıyorum!..

Erdoğan’ın sözleri sonunda yaşanan büyük tezahürat bu noktada haklı olduğumu gösteriyor!

Hemen aklıma “Köprüyü satmak” olayı geliyor!

Ne diyordu sayın Erdoğan; “Solcular köprüyü satmak istediler, rahmetli Özal sattırmam dedi!”

Oysa, bu köprü olayının TRT’deki açık oturum kayıtları var!

1983 seçimleri öncesi Özal; “Köprüyü de satarım” dediğinde, Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp; “Sattırmam efendim” diye yanıt veriyordu! 12 Eylül Askeri Darbesi ve Özal’ın da içinde yer aldığı “Bülent Ulusu Hükümeti” döneminde ortada söz edecek solcu mu kalmıştı?

Ekonomik krizin sebebi; İşçiler, memurlar ve emekliler!..

Siyasi iktidarın TBMM’ne “formalite icabı” sundukları “Bütçe Raporu’nda” giderlerin artması, bütçe açığı ve yaşanan ekonomik krizin nedeni olarak; “İşçi, memur ve emeklilere yapılan zamlar ve ikramiyeler” olarak gösterilmiş!

Güler misin, ağlar mısın?

- SARAY giderleri,

- ÖRTÜLÜ ÖDENEK giderleri,

- YAP-İŞLET-DEVRET yöntemiyle yapılan otoyollar ve köprüler için müteahhit firmalara yapılan dolar bazındaki fahiş ödemeler,

- Dış borçlar için yapılan faiz ödemeleri

Hiç akla gelmiyor!

·2019 yılı için 117.3 milyar lira olan faiz gideri, 2020’de 140 milyar lira olarak öngörülüyor. (Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe teklifi) Devlet’in borç stoku 1.5 trilyon lirayı aşmış!

·SARAY’a bir yılda harcanan 1.2 milyar lirayı bulmuş!

·56 milyon vatandaş FİTRELİK olmuş! Nüfusun yüzde 70’i açlık sınırında yaşıyor!

·İki yılda 14 milyon yurttaşın elektriği kesilmiş!

·SGK, geçen yıl 14.4 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemediğini açıklıyor!

·Merkezi hükümet ve belediyelerde LÜKS SALTANATI utanç boyutunda!

Ama; bütün günah İŞÇİ, MEMUR ve EMEKLİ vatandaşlarda!..