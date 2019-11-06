Kocaeli’de MUTLU olan yaşayanlar değil, insanları SÖMÜRENLER!

Kartepe Zirvesi sona erdi…

Zirvenin bu yıl ki konusu “Şehircilik ve Mutlu Şehir…”

Zirvenin ikinci gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, genç katılımcılardan gelen talepleri dinledi.

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Büyükakın; “Mutlu şehir güvenli şehirdir.

Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlara gerekli talimatları veriyorum” dedi.

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Bunun üzerine UlaşımPark A.Ş. , araçlarında kadınların 22.00’den sonra istedikleri noktada inmeleri konusunda sürücülerini bilgilendirdi ve gelen talimatı hayata geçirdi.

Belki de zirvenin en olumlu davranışı bu oldu…

‘MUTLU ŞEHİR KOCAELİ!’

"Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla üçüncüsü tamamlanan Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım araçlarında "Mutlu Şehir Kocaeli" tabelaları kondu.

Büyükşehir’den gelen bu haberi gazetemizin kocaeligazetesi.com.tr adresinde yayınladık…

Habere ilginç yorumlar geldi…

Gelen yorumları birlikte okuyalım…

İŞTE YORUMLAR:

KAMİL - Halk ekmek fırını açmaktan aciz olanlar, su fiyatlarında indirim yapamayanlar, Kocaeli’yi nasıl mutlu şehir yapacaklar?

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EROL DEMİRBİLEK - Halk arasında bir referandum yapıp mı karar vermiş Kocaeli’nin mutlu olduğuna? Mutlu olanlar zaten belli, ama çoğunluk mutsuz. İnanmayan anket yaptırsın.

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KASABANIN ŞERİFİ - Bırakın insanın aklıyla dalga geçmeyin.

Ülkede her şey dibe vurmuş.

İşsizlik, ekonomi, geçim sıkıntısı, çocuklarımızın geleceği, siyasi belirsizlik, işe alımlarda yaşanan torpil, AKP’ nin çıkardığı partizanlık sayesinde İbrahim Efe örneğinde olduğu gibi lan adam işe gitmemiş devamsızlık yapmış…

Defalarca uyarılara rağmen babasının çiftliği gibi belediyede maaş almaya devam etmiş.

İş akdine son verilince Büyükşehir Belediyesi’nde sen ise almadın mı!

Nerde kaldı bu kadar insanın hakkı...

Sınav yok, liyakat yok, nasıl aldın bu çocuğu işe, tabii o AKP’nin askeri neferi.

Bırakın boş yapmayın, insanın sinirlerini zıplatmayın...

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OSMAN - Evet çok mutlu, şehir işe gelmeyen bankamatik memurunun Fatma başkan İzmit Belediyesi’ndeki iş akdini feshediyor. Tahir başkan da Büyükşehir Belediyesi’nde işe alarak bankamatik memurunu mutlu ediyor. Bu nasıl düzen anlamadım...?

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COCO - En pahalı ulaşım bu şehirde bence, mutlu olan yaşayanlar değil, insanları sömürenler..!

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KEMAL - Kandıra ya giden otobüslere de yazacakmısınız mutlu şehir diye sadece meraktan soruyorum!...

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NURETTİN OZTURK: Türkiye'nin havası en kirli şehirlerinden biri olduğunuzu düşünüyorum. Mutluluk bu mu, yoksa otopark yok, belki de mutluluk budur. Mahalle aralarında nerede ise hiç yeşil alan yok, sokaklar çöplük…

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İZMİ̇TLİ̇: Mutlu Şehir Kocaeli. Tahir başkan haber okumuyor galiba, 2 günde 3 intihar vakası olmuş şehre mutlu şehir mi denir?

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İÇİNİZDEN BİRİ : Son on gün içinde 5 intihar sadece Kocaeli’ de…

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SÜREKLİ İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

Sevgili okurlar, gazetemizin kocaeligazetesi.com.tr. adresine gelen yorumları okudunuz…

Yorumlar, iç karartıcı…

Sürekli trafik kazalarının olduğu…

Son zamanlarda sürekli intiharların olduğu…

Sürekli İntihar girişimlerinin olduğu…

Sürekli hırsızlıkların olduğu…

Sürekli fuhuşun olduğu…

Sürekli dolandırıcılığın olduğu ilimizde, mutluluktan söz etmek doğru değil…

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KOCAELİ’DE KAYITLI 92 BİN İŞSİZ VAR

İŞKUR Kocaeli Şubesi’nden aldığımız bilgiye göre Kocaeli’de 92 bin kişi işsiz…

Okullara alınan temizlik ve güvenlik görevlisi için İŞKUR önünde yaşanan izdiham hala unutulmadı…

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KOCAELİ, MUTLULUKTA 81 İL İÇİNDE 57’İNCİ SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 verilerine göre Kocaeli, yüzde 57.19 ile 81 il içerisinde 57’inci sırada…

Yani, Kocaeli’de her yüz kişiden 57’isi mutlu, 43’u mutsuz…

TÜİK’in bu verileri gösteriyor ki, Kocaeli’de insanlar mutlu değil…

Kartepe’de “Mutlu Şehir” zirvesi yapmakla…

Belediye otobüslerine “mutlu Şehir Kocaeli” yazmakla insanlar mutlu olmuyor…

Sonuç olarak Kocaeli’yi yönetenler mutlu olabilir, ama vatandaş hiç de mutlu değil…

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Karamürsel’in “Bal” gibi polis memuru

22 yıldan bu yana polis memuru olarak görev yapan ve 2 yıldır Karamürsel Hükümet Konağı’nda görev yapan Züheyla Bal, Hükümet Konağına gelenleri güler yüzle karşılaması, ilçe halkının kısa sürede sevgisini kazandı. Konağa gelenlere yardımcı olan Bal, vatandaşlar tarafından takdir edilirken, amirlerine de teşekkür ettiler.